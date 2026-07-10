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Σε τροχιά βαθιάς εσωκομματικής κρίσης εισέρχεται εκ νέου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τις παραιτήσεις κορυφαίων στελεχών να διαδέχονται η μία την άλλη.
Η αποχώρηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος προκάλεσε άμεσα ντόμινο εξελίξεων, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Διονύση Καλαματιανό, να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, επιβεβαιώνοντας το ρήγμα στα εσωτερικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το παρασκήνιο της παραίτησης και η έδρα του Σωκράτη Φάμελλου
Η απόφαση του Διονύση Καλαματιανού να αποχωρήσει από τα καθήκοντά του συνδέεται άρρηκτα με τις τελευταίες ραγδαίες μεταβολές στην κορυφή του κόμματος.
Ο ίδιος φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι δεν υπήρχαν περιθώρια παραμονής του στη συγκεκριμένη θέση υπό το νέο καθεστώς.
Την ίδια ώρα, κομματικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος, παρά την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας κανονικά τη βουλευτική του έδρα στο Κοινοβούλιο.
Επιστολή Καλαματιανού: «Αποτέλεσμα ώριμης σκέψης»
Στην επίσημη επιστολή του προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός εξηγεί τους λόγους της αποχώρησής του:
«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης» αναφέρει.
Ο απερχόμενος Γραμματέας κάνει έναν σύντομο απολογισμό της θητείας του, τονίζοντας την προσπάθειά του για ενότητα:
«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη. Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».
Ολόκληρη η επιστολή:
«Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα ώριμης σκέψης.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσάς και στους θεσμούς, επιδιώκοντας πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας, όπως και τα στελέχη και τους συνεργάτες με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ. Η συνεισφορά τους στην κοινή μας προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη.
Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες μας».