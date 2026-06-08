Παραίτηση από την θέση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, υπέβαλλε σήμερα ο Ευθυμιος Μπακογιάννης. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα της Πολεοδομίας, που αποκαλύφθηκε το Σάββατο, και ειδικότερα η σύζυγος και ο κουνιάδος του.

Αν και στην επίσημη επιστολή του ο Θύμιος Μπακογιάννης επικαλείται «προσωπικούς λόγους» και την πρόθεσή του να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα, καλά πληροφορημένες πηγές συνδέουν άμεσα τη φυγή του με τις καταιγιστικές αποκαλύψεις των τελευταίων 24ώρων, γύρω από ένα μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς σε υπηρεσίες πολεοδομίας της Αττικής.

Μέχρι στιγμής, από την πλευρά των αρχών δεν έχει διατυπωθεί καμία επίσημη κατηγορία ή ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του πρώην Γενικού Γραμματέα στην υπόθεση. Ωστόσο, η παραίτησή του υποβλήθηκε καθώς οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. εξετάζουν εξονυχιστικά τις διασυνδέσεις των μελών του κυκλώματος με πρόσωπα από το στενό συγγενικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Συγγενικά πρόσωπα μεταξύ των συλληφθέντων

Η επιχείρηση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε μέχρι στιγμής στη σύλληψη έξι ατόμων, έπειτα από αιφνιδιαστικές εφόδους σε πολεοδομικά γραφεία κομβικών δήμων του λεκανοπεδίου. Το κύκλωμα φέρεται να ζητούσε εκβιαστικά «γρηγορόσημα» και χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για παράνομες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, μειώσεις προστίμων και εξπρές εκδόσεις οικοδομικών αδειών.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, ανάμεσα στους έξι κεντρικούς συλληφθέντες βρίσκονται δύο πρόσωπα με στενή συγγενική σχέση με τον κ. Μπακογιάννη:

Ο κουνιάδος του Θ.Μ. : Ο οποίος είναι αδελφός της συζύγου του Ευθύμη Μπακογιάννη και εκτελούσε χρέη Τεχνικού Συμβούλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο οποίος είναι αδελφός της συζύγου του Ευθύμη Μπακογιάννη και εκτελούσε χρέη Τεχνικού Συμβούλου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η σύζυγος του Θ.Μ.: Η οποία κατέχει τη θέση της Γενικής Γραμματέως στον Δήμο Γαλατσίου.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται ακόμη τουλάχιστον 30 άτομα (δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες και ιδιώτες μηχανικοί), ενώ στις έρευνες των αρχών έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί χρηματικά ποσά που αγγίζουν τις 335.000 ευρώ.

Η επιστολή του

Η επιστολή της παραίτησής του αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να σας υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για προσωπικούς λόγους και αφού έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου, πλέον δύναμαι να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Θα συνεχίσω να υπηρετώ με κάθε τρόπο το δημόσιο συμφέρον, με την πεποίθηση ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Χωρικός Σχεδιασμός απαιτούν διαρκή αυτοκριτική, διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί ώστε να είναι ομαλότερη η μετάβαση της ανάληψης των καθηκόντων από το νέο Γενικό Γραμματέα, καθώς και της διασφάλισης της συνέχειας στο έργο και στις υποχρεώσεις της Γενικής Γραμματείας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρωθυπουργό και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη στήριξη και την ευκαιρία που μου έδωσαν να υπηρετήσω τα θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, τους συνεργάτες του γραφείου μου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την πίστη ότι μπορούμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα, το προσωπικό του υπουργείου και όλες τις υπηρεσίες για τη συμβολή και τη συνεργασία τους στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαμε αναλάβει.

Με εκτίμηση, Ευθύμιος Μπακογιάννης