Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς ο Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Διδασκάλου, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του. Η αποχώρηση ενός εκ των κορυφαίων υπηρεσιακών και διοικητικών στελεχών του υπουργείου έρχεται να προκαλέσει αίσθηση στους πολιτικούς και πολιτιστικούς κύκλους.

Η παραίτηση έγινε άμεσα δεκτή, ανοίγοντας πλέον τη διαδικασία για την αντικατάστασή του σε μια περίοδο που το Υπουργείο Πολιτισμού τρέχει μια σειρά από μεγάλα και κρίσιμα έργα σε ολόκληρη την επικράτεια. Μάλιστα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους.

Το παρασκήνιο

Αν και οι επίσημοι λόγοι της παραίτησης Διδασκάλου δεν έχουν γίνει πλήρως γνωστοί, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση ελήφθη μετά από έναν κύκλο εσωτερικών διεργασιών, ενώ δεν αποκλείεται να συνδέεται και με προσωπικούς λόγους.

Η αποχώρησή του, πάντως, έσκασε σαν «βόμβα», καθώς ο Γιώργος Διδασκάλου αποτελούσε έναν από τους πιο στενούς και σταθερούς συνεργάτες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, έχοντας αναλάβει τη διαχείριση εξαιρετικά σύνθετων χαρτοφυλακίων.

Ο Γιώργος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα με μακρά εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, είχε αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού με κύριο στόχο τον συντονισμό των μεγάλων αναπτυξιακών έργων και την απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης εμβληματικών πρότζεκτ, όπως:

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός μεγάλων μουσείων της χώρας.

Τα έργα προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του σύγχρονου και υλικού πολιτισμού.

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που συσχετίζουν την παραίτησή του με το κύκλωμα των Πολεοδομιών, καθώς πριν το 2019 είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου, την περίοδο που στην πολεοδομία του δήμου εργαζόταν η σύζυγος του κουνιάδου του Θύμιου Μπακογιάννη, που είναι μια από τους έξι εμπλεκόμενους που συνελήφθησαν για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα, καθώς πριν μερικές ημέρες είχε προηγηθεί η παραίτηση του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη, που επικαλέστηκε επισήμως προσωπικούς λόγους. Εν τούτοις, αποκαλύφθηκε η εμπλοκή στενών συγγενών του στην κορυφή της πυραμίδας του σκανδάλου για τις πολεοδομίες στα Βόρεια προάστια.