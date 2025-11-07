Την παραίτησή του από τη θέση του του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπέβαλε στον πρωθυπουργό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Βαγγέλης Τουρνάς.

Ο ίδιος είχε ενημερώσει τον πρωθυπουργό στον τελευταίο ανασχηματισμό ότι θα ήθελε να αποχωρήσει, καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, αλλά του ζητήθηκε να παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί και η φετινή αντιπυρική περίοδος.

«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή συγκίνηση θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς τον Υφυπουργό κ. Ευάγγελο Τουρνά, έναν πολύτιμο συνεργάτη μου, για την εξαιρετική και πολυδιάστατη προσφορά του στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός.

«Έχοντας ήδη μια πολύχρονη και άριστη πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις που έφτασε μέχρι και το ύψιστο αξίωμα του Αρχηγού ΓΕΑ, ο κ. Τουρνάς από το 2021 υπηρέτησε με απόλυτη αφοσίωση την αποστολή της Πολιτικής Προστασίας, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που φέρει τη σφραγίδα της εμπειρίας, της μεθοδικότητας και του ήθους του. Με τη βαθιά του γνώση, την αποφασιστικότητά του και την επιχειρησιακή του αντίληψη, συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού και σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος, του βασικού βραχίονα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Πατρίδας μας» σημειώνει.

Παράλληλα, ο υπουργός τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία του και σχολίασε πως «η παρακαταθήκη του στο Υπουργείο θα είναι πάντα ζωντανή και έντονη».

Π.Π.