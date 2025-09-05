Ομιλία – παρέμβαση πραγματοποιεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο συνέδριο του Economist, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός θα ασκήσει αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση της οικονομίας και της χώρας αλλά θα αναπτύξει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναμένεται να παραθέσει στοιχεία που θα καταγράφουν την απομάκρυνση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς δείκτες, τόσο στο οικονομικό επίπεδο όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Αναμένεται να επισημάνει ως «κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής την μεροληψία υπέρ του πλούτου, που οδηγεί σε μια κοινωνία χασμάτων και κοινωνικών ανισοτήτων».

Παράλληλα «αναμένεται να διατυπώσει τους βασικούς άξονες ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάτασης, με στόχο η χώρα να μη χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης».

Επίσης, θα υποστηρίξει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται με προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες αλλά χρειάζεται αλλαγή οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου, καθώς και ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ.