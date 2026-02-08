Λίγα 24ωρα πριν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν την Τετάρτη (11/2) στην Άγκυρα, τα τουρκικά ΜΜΕ αναλύουν τις προοπτικές που θα προκύψουν από τη σημαντική αυτή συνάντηση.

Παράλληλα, τονίζουν τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ο ίδιος και ο Πρόεδρος Ερντογάν «είναι έμπειροι ηγέτες», πράγμα που υπονοεί, σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «δεν βλέπει ένταση και θέλει να συνεχιστούν τα ήρεμα νερά. Στέλνει επομένως το μήνυμα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν θα αποτελέσουν πηγή αστάθειας, με έμφαση στο ότι «οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί» και πως οι δύο χώρες «πρέπει να ζουν η μια δίπλα στην άλλη».

Βασική διαφωνία η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών

Ωστόσο, οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θεωρεί ως βασική διαφωνία την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, την οποία -όπως γράφουν- σκοπεύει να θέσει «ανοιχτά» στην Άγκυρα.

Χαρακτηριστική είναι η άποψη της φιλοκυβερνητικής Σαμπάχ, ότι ο Μητσοτάκης αποκλείει σοβαρό κίνδυνο έντασης, υπογραμμίζοντας πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι σήμερα πιο «απλές» από ό,τι πριν 4–5 χρόνια και ότι κανείς δεν θέλει νέα προβλήματα στην περιοχή.

Ενδιαφέρουσα δε, είναι και η άποψη της Σαμπάχ, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με την επίσκεψή του στην Άγκυρα επιδιώκει να οικοδομήσει πάνω σε ένα θετικό κλίμα.