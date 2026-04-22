Η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης- Η πολιτική αλλιώς», εξελίχθηκε σε πολιτικό γεγονός υψηλού συμβολισμού, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ και ετερόκλητο ακροατήριο από όλο το φάσμα της λεγόμενης «δημοκρατικής αντιπολίτευσης». Η εκδήλωση λειτούργησε ως «άτυπο τεστ συσχετισμών», την ώρα που εντείνονται τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Παρότι ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε οποιαδήποτε άμεση αναφορά στα πολιτικά του σχέδια, η εικόνα της αίθουσας μιλούσε από μόνη της: στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, ανεξάρτητοι βουλευτές, αλλά και πρόσωπα με διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, «συνέθεσαν» ένα άκρως ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό, που θύμιζε περισσότερο πολιτική διεργασία, παρά μία απλή παρουσίαση βιβλίου.

Στο παρασκήνιο, έντονη ήταν η κινητικότητα γύρω από πιθανά ανοίγματα και «μεταγραφές», με ονόματα όπως της Αθηνά Λινού και του Ευάγγελου Αποστολάκη, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον για τα πιθανά επόμενα πολιτικά τους βήματα.

Ξεχωριστό βάρος απέκτησε και η παρουσία αυτοδιοικητικών με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ενισχύοντας τα σενάρια για την πιθανότητα ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς ήρθε μέσα από τον διάλογο του Τσίπρα με τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος αποτύπωσε με αμεσότητα το πολιτικό κλίμα:

«εσύ κατά λάθος έγινες δεξιός», με τον περιφερειάρχη Αττικής να απαντά: « Τώρα αυτά είναι σχετικά κύριε πρόεδρε. Υπηρέτησε μια πολιτική που ένωνε και δεν χώριζε», στρέφοντας τη συζήτηση στο έργο του Γιάννη Μπουτάρη κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ ταυτόχρονα μετέδωσε μήνυμα πολιτικής ενότητας και όχι διχασμού.

Ένας από τους λόγους που «πυροδοτήθηκε» το πείραγμα αυτό προς το Νίκο Χαρδαλιά, είναι το γεγονός ότι στις 22 Μαρτίου παρέστη σε εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» στην Αγία Βαρβάρα, η οποία ήταν αφιερωμένη στη διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου, με κεντρικούς ομιλητές τους γιούς του, Γιώργο και Νίκο Παπανδρέου.

«Να σας «μαρτυρήσω» κάτι, με τον Νίκο Χαρδαλιά γνωριζόμαστε από παλιά όταν ήταν δήμαρχος του Βύρωνα και εγώ ως μηχανικός είχα την επίβλεψη ενός δημοτικού τεχνικού έργου…» είπε ο κ. Τσίπρας με τον Περιφερειάρχη Αττικής να του επισημαίνει ότι στον διαγωνισμό είχαν πάρει μέρος 17 εταιρείες…

«Τότε δεν υπήρχαν αναθέσεις» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ εκλέχθηκα μοναδικός δημοτικός σύμβουλος στο δήμο της Αθήνας, όπως θύμισε ο πρώην πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνέχεια στις ημέρες της δημαρχίας του Νικήτα Κακλαμάνη και με τον Κώστα Σκανδαλίδη στην αντιπολίτευση.

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας επικεντρώθηκε στην πολιτική και προσωπική σχέση του με τον Γιάννη Μπουτάρη, αναδεικνύοντας τόσο τις συγκλίσεις όσο και τις διαφωνίες τους, με αιχμή του δόρατος τη στάση του στη Συμφωνία των Πρεσπών:

«Με τον Μπουτάρη όμως εκτός από πολιτικές συμπτώσεις, είχαμε και πολιτικές διαφωνίες. Τολμώ να πω ότι κυρίως μέσα από τις δεύτερες, χτίσαμε μια προσωπική σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης».

«Θυμάμαι στήριξε κριτικά την προσπάθεια της κυβέρνησής μου για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία. Αλλά στάθηκε σθεναρά υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα. Εκεί όμως που έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κι αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έπρεπε να ξορκίσει φαντάσματα του παρελθόντος, να πολεμήσει στερεότυπα δεκαετιών για τη γειτονική χώρα, να σταθεί απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης. Και να αγνοήσει το πολιτικό κόστος, που ο υπολογισμός του έχει κοστίσει διαχρονικά πολύ ακριβά τόσο στην πόλη του όσο και στη χώρα» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από την πολιτική του σχέση με το Γιάννη Μπουτάρη.

«Δε θα ξεχάσω μια συζήτηση που κάναμε οι δυο μας, με τον Λεωνίδα ανάμεσά μας, στο γραφείο μου στη Θεσσαλονίκη. Όταν με ρώτησε: Ρε συ Πρόεδρε είσαι σίγουρος ότι θα το αντέξεις ; Εδώ οι δικοί μου και κάνουν τις πάπιες. Του απάντησα ότι δεν αξίζει να είμαι σε αυτή τη θέση και να μη το τολμήσω. Και τότε σα να έλαμψε το πρόσωπό του. Προχώρα ρε κι εγώ θα το στηρίξω όσο μπορώ», όπως τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Με φόντο τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, «περπατήσαμε και συνδεθήκαμε σε δύσκολους μνημονιακούς καιρούς. Εγώ ως πρωθυπουργός στην πρώτη αριστερή κυβέρνηση της χώρας, εκείνος ως δήμαρχος με πρωτοποριακές, βαθιά προοδευτικές, αντιλήψεις και πρακτικές» τόνισε ο κ. Τσίπρας για τον Γιάννη Μπουτάρη.

Αναφερόμενος στην σημερινή πολιτική συγκυρία, «λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον» παρατήρησε ο πρώην Πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν νυν και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ (Όλγα Γεροβασίλη, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου), στελέχη της παλιάς και της νέας γενιάς της Κουμουνδούρου, βουλευτές της Νέας Αριστεράς (Φερχάτ Οζγκιούρ), αλλά και ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως η Αθηνά Λινού και ο Ναύαρχος, Ευάγγελος Αποστολάκης, με τους δύο τελευταίους να δέχονται πολλαπλές κρούσεις για την πολιτική τους «μεταγραφή».

Ωστόσο ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ που παρέστησαν στην εκδήλωση με ομιλητή τον Αλέξη Τσίπρα, όπως η πρώην Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή, ο Αντώνης Σαουλίδης από τη Θεσσαλονίκη, η πρόσφατα αποχωρήσασα από τη Χαριλάου Τρικούπη, Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.