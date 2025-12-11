Τη δίμηνη παράταση των εργασιών της, έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026, αποφάσισε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολόπουλος, έως τώρα εξετάστηκαν 50 μάρτυρες, ενώ, ο αρχικός κατάλογος περιλάμβανε 74 πρόσωπα.

Σημείωσε, επίσης ότι, μετά την απόφαση για συμπληρωματική εξέταση 16 μαρτύρων και άλλων τριών (από τη ΣΟΛ ΑΕ, την Κογκνιτέρα και του παραγωγού Χρ. Μαγειρία), απομένουν άλλοι 43 μάρτυρες, που μπορούν να εξεταστούν μέσα στο προτεινόμενο χρονικό διάστημα των δύο μηνών. «Με κάποιες εντατικές συνεδριάσεις – τρεις την εβδομάδα – μπορούμε να εξετάσουμε τους μάρτυρες, που απομένουν και τυχόν άλλους» είπε ο κ. Νικολακόπουλος.

Σημείωσε επίσης ότι μετά την εξέταση, αύριο (12/12), των βουλευτών Εμμανουήλ Χνάρη (ΠΑΣΟΚ) και Χρήστου Μπουκώρου, (ΝΔ), οι επόμενοι μάρτυρες θα εξεταστούν, αμέσως μετά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2026, την Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου, Γιώργο Μυλωνάκη, Άκη Σκέρτσο και Ιωάννη Μπρατάκο.

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας (ΝΔ), Μακάριος Λαζαρίδης, συμφώνησε με την πρόταση του προεδρείου, ενώ οι εισηγητές της μειοψηφίας ζήτησαν επικαιροποίηση του καταλόγου με νέους – κρίσιμους μάρτυρες.

Με τη δίμηνη παράταση συμφώνησαν η εισηγήτρια της μειοψηφίας (ΠΑΣΟΚ) Μιλένα Αποστολάκη, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης και ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ οι εισηγητές της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, της Νίκης, Γιώργος Ρούντας και της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν να δοθεί παράταση χωρίς χρονικό περιορισμό.