Με νέα τετελεσμένα επιχειρεί να απαντήσει η Τουρκία στις ελληνικές πρωτοβουλίες προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς με δύο προεδρικά διατάγματα που υπέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Άγκυρα προχώρησε στην ανακήρυξη δύο δικών της «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» σε εξαιρετικά ευαίσθητες γεωγραφικά περιοχές.

Η κίνηση αυτή διαμορφώνει νέα δεδομένα στο πεδίο των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων σχέσεων, καθώς η επιλογή των τοποθεσιών έχει ξεκάθαρο γεωστρατηγικό υπόβαθρο, αποτελώντας την ευθεία αντίδραση της γειτονικής χώρας στα θαλάσσια πάρκα που είχε θεσμοθετήσει η Ελλάδα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο στις 21 Ιουλίου του 2025.

Σύμφωνα με τα διατάγματα που δημοσιεύτηκαν, τα δύο νέα τουρκικά πάρκα ορίζονται σε σημεία που εγείρουν έντονο προβληματισμό.

Ο αποκλεισμός του Καστελλόριζου

Το πρώτο πάρκο εκτείνεται στις τουρκικές ακτές, στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε (επαρχία Μούγλα) και του Κας (επαρχία Αττάλειας). Στην πράξη, η συγκεκριμένη οριοθέτηση περικλείει και απομονώνει πλήρως τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελλόριζο.

«Σφήνα» στο Βόρειο Αιγαίο

Το δεύτερο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών της Ραιδεστού (Tekirdağ) και του Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια), δημιουργώντας μια «προστατευόμενη ζώνη» που εκτείνεται γεωγραφικά ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λήμνο.

Η απόφαση της τουρκικής ηγεσίας δεν έρχεται εν κενώ, αλλά συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο αυξημένης ρητορικής έντασης.

Το τελευταίο διάστημα, τα μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας φιλοξενούν πληθώρα στοχευμένων δημοσιευμάτων που βάζουν στο στόχαστρο την «ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα» στο Αιγαίο.

Μάλιστα, ο τουρκικός Τύπος αφιερώνει εκτενή ρεπορτάζ στην περιοχή του συμπλέγματος της Μεγίστης, κάνοντας ιδιαίτερες και επαναλαμβανόμενες αναφορές στη νήσο Ρω, συντηρώντας έτσι ένα κλίμα αμφισβήτησης και έντασης.

Η απάντηση της Αθήνας

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας αποδομεί πλήρως την τουρκική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι τα επίμαχα πάρκα καταλαμβάνουν τμήματα διεθνών υδάτων, καθώς και περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Όπως υπογραμμίζει η ελληνική διπλωματία, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας κανένα κράτος δεν νομιμοποιείται να ορίζει αυθαίρετα προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες έξω από τα δικά του χωρικά ύδατα. Κατά συνέπεια, το ΥΠΕΞ τονίζει κατηγορηματικά πως η συγκεκριμένη ενέργεια της Τουρκίας «δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα», είτε αυτό αφορά τα διεθνή ύδατα, είτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της.

Η Αθήνα καθιστά σαφές ότι η αυθαίρετη θέσπιση «εθνικών» πάρκων σε περιοχές μη τουρκικής δικαιοδοσίας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να μεταβάλει τα δικαιώματα που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο ή να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Αντιδιαστολή με τις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες

Θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά πρακτικής, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την αυθαιρεσία της Άγκυρας με την αντίστοιχη ελληνική πρωτοβουλία. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα προχώρησε στη δημιουργία Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο τηρώντας στο ακέραιο τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς οι συγκεκριμένες ζώνες ορίστηκαν αυστηρά και αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Νάρκη» στις διμερείς σχέσεις

Πέραν της νομικής διάστασης, η Αθήνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για τις διπλωματικές επιπτώσεις. Το ΥΠΕΞ προειδοποιεί ότι παρόμοιες κινήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αλλοίωση του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιβαρύνουν αισθητά το κλίμα στα ελληνοτουρκικά.

Χαρακτηριστικά, η ανακοίνωση αναφέρει πως τέτοιες ενέργειες «δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών».

Κλείνοντας, το Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» με γνώμονα την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, την υπεράσπιση της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πάντοτε σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το Διεθνές Δίκαιο.