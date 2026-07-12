«Τους τεράστιους κινδύνους για βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης στη Δυτική Αττική μετά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο», αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«11 άνθρωποι στο νοσοκομείο, κάποιοι με πολύ σοβαρά εγκαύματα, είναι ο απολογισμός της έκρηξης και φωτιάς σε εργοστάσιο σκραπ στον Ασπρόπυργο Αττικής. Παράλληλα, χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής είναι εκτεθειμένοι στην εισπνοή επικίνδυνων ουσιών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία τους.

Στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά μάλιστα συνυπάρχουν διυλιστήρια, εργοστάσια υγραερίου και άλλες επιχειρήσεις με εύφλεκτα υλικά δίπλα στον οικιστικό ιστό. Αυτό καθιστά ένα Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης πολύ πιθανό, και αποτελεί κίνδυνο-θάνατο για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της Δυτικής Αττικής, πόσο μάλλον που δεν υπάρχουν καν οδοί διαφυγής, ούτε ενημέρωση για το τι πρέπει να πράξουν εάν συμβεί ένα βιομηχανικό ατύχημα.

Πρόκειται για την πολλοστή πυρκαγιά που ξεσπά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται δίπλα σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που συνεχώς κάτοικοι και φορείς καταγγέλλουν, χωρίς όμως να παρθεί κανένα μέτρο προστασίας αφού θεωρείται κόστος για τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ε.Ε. και κυβέρνηση ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, αφήνουν τον λαό της περιοχής απροστάτευτο αρνούμενες να πάρουν στοιχειώδη μέτρα προστασίας και να καταρτίσουν ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενός πιθανού Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης στην ευρύτερη περιοχή» αναφέρει η ΕΟ του ΚΚΕ.

Βάσει αυτών, ο ευρωβουλευτής του κόμματος υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

« Ερωτάται η Επιτροπή πώς τοποθετείται:

–Στο γεγονός ότι αν και επανειλημμένα έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι για Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης στη Δυτική Αττική, και ενώ γίνονται συνεχή ατυχήματα, δεν έχει εκπονηθεί κανένα σχέδιο αντιμετώπισής του, παρότι στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου είναι εγκατεστημένες πολλές βιομηχανίες που υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας Seveso;

— Στο γεγονός ότι με βάση την Οδηγία Seveso III(2012/18/ΕΕ) η επικινδυνότητα των ουσιών, και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων των ατυχημάτων στον άνθρωπο και το περιβάλλον προέρχονται κατά βάση από την αυτοαξιολόγηση των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται, δηλαδή από τους υπεύθυνους των ατυχημάτων;».