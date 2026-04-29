Ο πρώην ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, η Ένωση Ελλήνων Συνταγματολόγων και το Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος με κεντρικό θέμα: «Ώρα ριζικών αλλαγών στο Κράτος και στη Δημόσια Διοίκηση».

Ο κ. Παυλόπουλος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του στον έντονο συγκεντρωτισμό που σηματοδοτεί η περίοδος εφαρμογής του «Επιτελικού Κράτους» με βάση τον ν.4622/2019. «Επιτελικό Κράτος» που στην ουσία έχει αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τόσο την Αποκέντρωση -ήδη αποδυναμωμένη από την εποχή του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)- όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Παυλόπουλος ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του με το ζήτημα του Κράτους Δικαίου αναφερόμενος στην ουσιαστικώς εκ νέου αρχειοθέτηση, από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, του φακέλου των υποκλοπών.

Ειδικότερα ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε και τα εξής: «Το σκάνδαλο των υποκλοπών, και μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, έχει καταφέρει καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου. Πλήγμα το οποίο εκπορεύεται και από την Εκτελεστική Εξουσία -και για την ακρίβεια από την Κυβέρνηση- αλλά και, δυστυχώς, από χειρισμούς της ίδιας της Δικαιοσύνης. Διότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν υιοθετήσουμε την εκδοχή του απλού σφάλματος εκτίμησης, οι χειρισμοί αυτοί αφήνουν στο σκοτάδι της ανοχής ή και της συγκάλυψης πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης τουλάχιστον του Θεμελιώδους Δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών, κατά το άρθρο 19 του Συντάγματος.

Παραβίαση η οποία καθίσταται τόσο περισσότερο καταδικαστέα, όσο θίγει τον πυρήνα του ίδιου του υπό την ευρεία έννοια Πολιτικού Συστήματος μέσα από την αποδεδειγμένη, άλλωστε, παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δημοσιογράφων, ακόμη δε και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας, δημόσιος ή ιδιωτικός, μετήλθε των επιμέρους μεθόδων της παρακολούθησης αυτής».