Παρέμβαση της ΕΕ για την ταχεία ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector) αλλά και αντιμετώπιση των στρατιωτικών τουρκικών απειλών για το στρατηγικό αυτό ευρωπαϊκού έργο, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος των επιτροπών Ασφάλειας και ‘Αμυνας και Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης

Στη σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς την Κομισιόν αναφέρεται σε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του Great Sea Interconnector με τις τουρκικές απειλές αλλά και τις «αντεγκλήσεις» μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης.

Όπως επισημαίνει «η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω του έργου Great Sea Interconnector αποτελεί καθοριστικό βήμα για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάσσεται στους στόχους για μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Ευρώπης, ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη συνακόλουθη ανάγκη μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενους υδρογονάνθρακες».

Όμως, παρά την οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ, το έργο βρίσκεται, σημειώνει, το τελευταίο διάστημα σε αβεβαιότητα. «Από τη μία πλευρά, η Τουρκία επιχειρεί να το παρεμποδίσει με απειλές χρήσης βίας και προβάλλοντας αβάσιμους ισχυρισμούς περί θαλάσσιας δικαιοδοσίας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις περιφερειακές της στρατηγικές. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται «αντεγκλήσεις» μεταξύ των κυπριακών και των ελληνικών Αρχών, των δύο κυβερνήσεων (Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. Χριστοδουλίδης, υπουργός Ενέργειας Σ. Παπασταύρου) και φορέων (ΑΔΜΗΕ) ως προς τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και εν τέλει ως προς την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις».

Ο κ. Φαραντούρης τονίζει επίσης ότι η ολοκλήρωση του έργου έχει ευρύτερη σημασία, πέρα των δύο χωρών, προς όφελος της Ευρώπης συνολικά. «Πρόκειται για έργο ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας, που ενδυναμώνει την εσωτερική αγορά ενέργειας, ενισχύει την περιφερειακή ασφάλεια και συνδέει για πρώτη φορά ενεργειακά την Κύπρο με την υπόλοιπη Ένωση, για αυτό και η ΕΕ το έχει στηρίξει οικονομικά και πολιτικά».

Στην ανακοίνωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνεται ακόμη ότι «το έργο Great Sea Interconnector αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το υπό κατασκευή τμήμα του έργου μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας (Κρήτη) είναι συνολικού μήκους 898 χλμ. και έχει λάβει χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility.

Με τον Great Sea Interconnector, το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου (και εν συνεχεία του Ισραήλ) θα αποκτήσει μια «πράσινη», αξιόπιστη και αμφίδρομη υποβρύχια διασύνδεση με την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Το έργο θα επιτρέψει την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας που παράγεται και στις τρεις χώρες. Παράλληλα, θα αποτελέσει μία νέα εναλλακτική πηγή ενεργειακής τροφοδοσίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση».