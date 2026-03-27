Μία ξεκάθαρη απάντηση σε δημοσιεύματα που διακινήθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης στην τεχεράνη (πρακτορείο FARS) και επιχειρούσαν στοχοποίηση της Ελλάδας έδωσε η Ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars δημοσιοποίησε μία ανάρτηση που έγινε στις 25 Μαρτίου, η οποία χαρακτηρίζει την Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν, ως προμηθευτές βασικών αγαθών στο Ισραήλ.

⚡️🇦🇿🇬🇷🇮🇱 — Iranian intelligence sources say Azerbaijan and Greece have become two of Israel’s main suppliers of essential goods, and that Israel’s lifeline is tied to these two countries.

— Fars News Agency

— World in Conflict (@worldnconflicts) March 25, 2026

Η ανάρτηση, που φαινομενικά προέρχεται από ιδιωτικό λογαριασμό αλλά προωθείται από το Fars, περιέγραφε και τις δύο χώρες ως ζωτικό αγωγό που στηρίζει το Ισραήλ εν μέσω της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

🇮🇷🇦🇿🇬🇷🇮🇱 Iranian intelligence sources told Fars News Agency that Azerbaijan and Greece have become key suppliers of essential goods to Israel, describing the country’s lifeline as increasingly dependent on them.

— Visioner (@visionergeo) March 25, 2026

Συγκεκριμένα, το Ιράν μέσω της ανάρτησης αυτής, κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι διοχετεύει αργό πετρέλαιο μέσω του αγωγού Μπακού-Τσεϊχάν, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα ως τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή τροφίμων και βασικών προϊόντων του Ισραήλ, δεδομένων των ανοιχτών λιμένων και των υποδομών logistics που διαθέτει. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», οι Έλληνες αξιωματούχοι που ρωτήθηκαν σχετικά δεν έδωσαν καμία επίσημη απάντηση, αντιμετωπίζοντας την ανάρτηση ως μεμονωμένο ιδιωτικό σχόλιο.

Η απάντηση της Ιρανικής πρεσβείας στην Αθήνα

Πριν από λίγη ώρα η Ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα και ξεκαθάρισε ότι «απορρίπτει το εν λόγω δημοσίευμα, το οποίο επιδιώκει να παραποιήσει τις επίσημες θέσεις του Ιράν και να δημιουργήσει εσφαλμένες ερμηνείες».

Η Πρεσβεία της Ι. Δ. του #Ιράν απορρίπτει το δημοσίευμα του @NedosVassilis στην @Kathimerini_gr, το οποίο επιδιώκει να παραποιήσει τις επίσημες θέσεις του Ιράν και να δημιουργήσει εσφαλμένες ερμηνείες.

— Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) March 27, 2026

«Οι αναφορές σε μεμονωμένες και προσωπικές αναρτήσεις, που στερούνται αξιόπιστης και επαληθεύσιμης τεκμηρίωσης και επιχειρούν μεροληπτικά, μέσω αόριστων παραπομπών, να παρουσιάσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, δεν αντανακλούν τις επίσημες θέσεις της Τεχεράνης. Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ακρίβεια, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα και την αμοιβαία κατανόηση», τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.