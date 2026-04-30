Η πολιτική σύγκρουση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στο κοινοβουλευτικό πεδίο, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβάζει τους τόνους και να στοχοποιεί συγκεκριμένα πρόσωπα.

Στο κάδρο της αντιπαράθεσης μπαίνουν ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και η πρώην Υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ζητά τη διερεύνηση ευθυνών σε επίπεδο προσώπων για τις υποθέσεις που φέρονται να απασχολούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η κίνηση δεν είναι απλώς επιθετική, είναι στρατηγική, σύμφωνα με πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να «θεσμοποιήσει» τη σύγκρουση, μετατρέποντας την πολιτική πίεση σε κοινοβουλευτική διαδικασία, με σαφές αίτημα λογοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να αναγκάσει την κυβέρνηση να τοποθετηθεί, όχι γενικά και αόριστα, αλλά επί συγκεκριμένων ευθυνών.

Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται αντιμέτωπη με σωρευτική πίεση από το ζήτημα των υποκλοπών, μέχρι τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών και τις εσωτερικές τριβές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, η αξιωματική αντιπολίτευση επιλέγει να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο.

Και το κάνει με όρους θεσμικούς, επιχειρώντας να αποφύγει την παγίδα της στείρας καταγγελίας και να μεταφέρει τη συζήτηση σε επίπεδο ευθυνών και διαδικασιών.

Η κατάθεση του σχετικού αιτήματος αναμένεται να πυροδοτήσει νέο κύκλο έντονης αντιπαράθεσης στη Βουλή. Η κυβέρνηση καλείται πλέον να απαντήσει όχι μόνο για την ουσία των υποθέσεων, αλλά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται πολιτικά κρίσεις που πολλαπλασιάζονται.