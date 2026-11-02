Σε τροχιά δυναμικής οργανωτικής ενίσχυσης κινείται το ΠΑΣΟΚ, διευρύνοντας τις συμμαχίες του τόσο στον χώρο του προοδευτικού Κέντρου, όσο και στο ευρύτερο φάσμα της κεντροαριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης οριστικοποίησε την ένταξη 21 νέων προσώπων, τα οποία μπαίνουν στην πρώτη γραμμή της εκλογικής μάχης.

Το προφίλ των νέων στελεχών

Η επιλογή των στελεχών αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για απευθείας διασύνδεση με την κοινωνία των πολιτών και τον παραγωγικό ιστό. Το νέο κύμα διεύρυνσης συγκροτείται από ακαδημαϊκούς, εξειδικευμένους επιστήμονες, ανθρώπους της αγοράς και της εργασίας, αλλά και δοκιμασμένα αυτοδιοικητικά στελέχη.

Ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα προσδίδει η συμμετοχή προσώπων όπως ο πρώην Νομάρχης Μαγνησίας και Πανεπιστημιακός Απόστολος Παπατόλιας, ο πρώην Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας και Δήμαρχος Αγρινίου Θύμιος Σώκος, καθώς και ο Πρόεδρος της «Κοινωνίας Αξιών», Αντιναύαρχος ε.α. Στέλιος Φενέκος.

Η λίστα των 21 προσώπων

Τα πρόσωπα που εντάσσονται επίσημα στην πρωτοβουλία διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ είναι:

Αντωνούδης Απόστολος: Τοπογράφος Μηχανικός

Αυδή Καλλιρρόη: Κοινωνιολόγος, στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γκεσούλης Γιώργος: Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεληπάλλα Σοφία: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καποδίστριας Αλέξανδρος: Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, στέλεχος Αυτοδιοίκησης

Καραπαναγιωτίδης Γιάννης: Διαφημιστής

Καφύρας Χαράλαμπος: Γεωπόνος, πρώην Νομάρχης Ηλείας

Κεσίσογλου Βασίλης: Σκηνοθέτης

Κόντζογλου Κώστας: Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Κουτσιαύτης Δημήτρης: Πρώην Πρόεδρος Μηχανοδηγών ΟΣΕ

Λάμπου Αικατερίνη: Δικηγόρος, Δημοτική Σύμβουλος Θέρμου

Μητσάνης Γιώργος: Οικονομολόγος, Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών

Μπακόπουλος Δημοσθένης: Δικηγόρος, Λέκτορας Σχολής Ικάρων

Μπάρλας Κώστας: Ιατρός, πρώην Δήμαρχος Μακρυνείας

Παπατόλιας Απόστολος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Δημοσίου Δικαίου, πρώην Νομάρχης Μαγνησίας

Σώκος Θύμιος: Νομικός, πρώην Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, πρώην Δήμαρχος Αγρινίου

Ταξίδης Γιάννης: Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Φαράντος Γιώργος: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Φενέκος Στέλιος: Πρόεδρος «Κοινωνίας Αξιών», Αντιναύαρχος ε.α.

Φωτιάδης Νικόλαος: Επιχειρηματίας, κτηνοτρόφος, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Πιερίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης

Χρήστου Γιώργος: Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος κίνησης «ΕΜΠΡΟΣ»