«Οι πολίτες αξίζουν αλήθεια, όχι άλλο καμουφλάζ της αποτυχίας», σχολιάζουν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης και ο γραμματέας του Τομέα Υγείας Γιώργος Φραγγίδης, σχετικά με την ανάρτηση του πρωθυπουργού για το ΕΣΥ, ενώ σημειώνουν σε κοινή ανακοίνωση τους ότι «αντί για θριαμβολογίες, η χώρα χρειάζεται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας».

«Αν πάρουμε τοις μετρητοίς τις αναρτήσεις του κ. Μητσοτάκη, στην εικονική πραγματικότητα που βιώνουν στον μικρόκοσμο του Μαξίμου, όλα βαίνουν καλώς στην υγεία», σχολιάζουν ειδικότερα. Αναφέρουν ότι διαφεύγουν της προσοχής του πρωθυπουργού τα εξής:

«- οι Έλληνες πληρώνουν 7,3 δισ. ευρώ από την τσέπη τους και ιδιωτικές ασφάλειες (πρώτη θέση στην ΕΕ) για υπηρεσίες υγείας,

– το 21% των πολιτών που είχαν ανάγκη περίθαλψης, δεν μπόρεσαν να τις καλύψουν το 2023 (πρώτη θέση στην ΕΕ)

– λόγω της διαλυμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας επιβαρύνονται τα νοσοκομεία

– όσοι διαγνωστούν με παθολογικά ευρήματα στα προληπτικά τεστ αδυνατούν να βρουν εγκαίρως καθοδήγηση και αντιμετώπιση».

Σημειώνουν όσον αφορά τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί -για ακόμη μια φορά- να μετατρέψει μια ανησυχητική καταγραφή της πραγματικότητας σε εργαλείο επικοινωνιακής αυτοδικαίωσης» και πως «αντί να διαβάσει τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του ΕΣΥ με ευθύνη και σοβαρότητα, τα παρουσιάζει ως επιτυχία, σκοπίμως αποκρύπτοντας τα πιο κρίσιμα και ανησυχητικά στοιχεία».

Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν πως «όταν 4 στους 10 ασθενείς δηλώνουν πως δεν είχαν επαρκή νοσηλευτική φροντίδα, αυτό δεν είναι ένδειξη “προόδου”. Είναι κραυγή για βοήθεια», ότι «όταν το 39% δεν συμμετείχε στην απόφαση για τη θεραπεία του, αυτό δεν είναι “λειτουργικότητα του ΕΣΥ”, αλλά πατερναλισμός και αποκλεισμός» και πως «όταν σχεδόν 1 στους 3 ασθενείς δεν έλαβε καμία ενημέρωση για κοινωνικές παροχές, πρόκειται για θεσμική εγκατάλειψη των πιο ευάλωτων».

Ακόμη οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν ότι «η αποσπασματική ανάγνωση των θετικών δεικτών -όπως η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και η καλή επικοινωνία- δεν μπορεί να κρύψει το δάσος της υποστελέχωσης, της εξάντλησης του προσωπικού και των τραγικών ελλείψεων στην περιφέρεια» Αντίθετα υποστηρίζουν ότι «αυτή η σκόπιμα στρεβλή παρουσίαση συνιστά προσβολή απέναντι στους πολίτες που παλεύουν με ώρες αναμονής και άθλιες υποδομές, στους επαγγελματίες υγείας που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ με προσωπικό κόστος» και «στην ίδια την αλήθεια, που η κυβέρνηση επιχειρεί να καμουφλάρει πίσω από νούμερα».

Αναφέρουν καταληκτικά ότι «αντί για θριαμβολογίες, η χώρα χρειάζεται πολιτική βούληση για ουσιαστική ανασυγκρότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, ξεκινώντας από τα βασικά: ανθρώπινο δυναμικό, χρηματοδότηση, ισότιμη πρόσβαση για όλους». Προσθέτουν, τέλος, ότι «η αξιολόγηση των ερωτηματολογίων δεν είναι εργαλείο προπαγάνδας», αλλά καθρέφτης και πως «ο καθρέφτης δείχνει ένα ΕΣΥ που αγωνίζεται, αλλά δεν υποστηρίζεται». «Οι πολίτες αξίζουν αλήθεια, όχι άλλο καμουφλάζ της αποτυχίας», τονίζουν.