«Η παραίτηση σύσσωμου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό, πρωτοφανές γεγονός και αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση εντός του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας της χώρας», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Υγείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης.

Σχολιάζει ότι «παράλληλα, δείχνει περίτρανα την πλήρη αδυναμία της κυβέρνησης να διαχειριστεί τα μείζονα θέματα δημόσιας υγείας».

Ο κ. Τσίμαρης αναφέρει ότι «τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα» και ρωτά ειδικότερα:

«- Γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτές τις παραιτήσεις;

– Ποιες παρεμβάσεις και από ποιους υπονόμευσαν την λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου;

– Για ποιο λόγο το Υπουργείο Υγείας επέλεξε ένα σχήμα διοίκησης που, όπως φαίνεται, προκάλεσε τόσο σοβαρές δυσλειτουργίες;

– Πώς επηρεάζουν οι παραιτήσεις τη λειτουργία του ΕΟΔΥ;

– Έχει επηρεαστεί η επιστημονική ανεξαρτησία του οργανισμού;».

Για να δοθούν απαντήσεις σε αυτά, καθώς και άλλα κρίσιμα ερωτήματα, όπως αναφέρει, «ζητάμε την άμεση σύγκληση ειδικής συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε να δοθούν πλήρεις εξηγήσεις και να συζητηθούν σε βάθος τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει».

«Η περίοδος της πανδημίας COVID-19 απέδειξε πόσο κρίσιμος είναι ένας ΕΟΔΥ που λειτουργεί με επιστημονική ανεξαρτησία, διαφάνεια, επάρκεια και αξιοπιστία. Η κυβέρνηση, με την αδιαφάνεια και τους διοικητικούς πειραματισμούς της, δε φαίνεται να έχει διδαχθεί από αυτή την εμπειρία. Η χώρα μας, όμως, δεν έχει την πολυτέλεια να υπονομεύεται η λειτουργία του μεγαλύτερου οργανισμού δημόσιας υγείας», σχολιάζει καταληκτικά.