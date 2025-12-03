Σφοδρή επίθεση εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με ανακοίνωσή του, σχετικά με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην παρέμβαση του για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κατά τη σύσκεψη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

«Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με “φραπέδες”, “χασάπηδες”»

«Ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι φέτος θα δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες, αλλά αποκρύπτει ότι μισό δισεκατομμύριο τους οφείλεται από πέρυσι», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του, σχετικά με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης «μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες”, τους “χασάπηδες”» και ότι «για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα πως ‘το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάντα την πόρτα του ανοιχτή για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου’.

Μάλλον έχει μπερδέψει τον αγροτικό κόσμο με τους “φραπέδες”, τους “χασάπηδες” και τη συντονίστρια κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας με τη φεράρι, που αλώνιζαν στο Υπουργείο και το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με όσα και οι ίδιοι λένε.

Για τους πραγματικούς αγρότες επιφύλαξε μειωμένες ενισχύσεις, καθυστερήσεις στις πληρωμές, κατασχέσεις και χρεοκοπία.

Ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζει ότι φέτος θα δώσει περισσότερα χρήματα στους αγρότες, αλλά αποκρύπτει ότι μισό δισεκατομμύριο τους οφείλεται από πέρυσι!».