«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σχετικά με την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «οι πολίτες, όμως, δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία». Ειδικότερα αναφέρει ότι «υπόσχεται καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους, ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ, θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα funds στη χώρα μας για να λεηλατήσουν την περιουσία των Ελλήνων». Αναφέρει ότι «τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες». Ακόμη σχολιάζει ότι «υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, εκείνος που υποθήκευσε για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές» και, επίσης, ότι «δεσμεύεται για ένα άλλο ύφος και ήθος εξουσίας, εκείνος που χειραγώγησε με ακραίο τρόπο τη δικαιοσύνη και επιτέθηκε στις ανεξάρτητες αρχές».

«Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις, πως έχει δικό του σχέδιο», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «προπαγάνδιζε πως έρχεται να καλύψει το ‘κενό αντιπολίτευσης’ και σήμερα έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο επιτίθεται με μανία». Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας «αντέγραψε πλήρως την περυσινή ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ κάνοντας λόγο για τη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση που ήταν ο πυρήνας της τοποθέτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ» και ότι «το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης». Προσθέτει, πως «το μόνο καινούργιο που μάθαμε, είναι ότι δεν σκοπεύει να επαναφέρει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό, το ΕΚΑΣ και τη δικαστική προστασία της πρώτης κατοικίας που ο ίδιος κατάργησε».

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «ο κ. Τσίπρας όπως και ο κ. Μητσοτάκης, μετρήθηκαν και κρίθηκαν» και ότι «η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο». Τονίζει ότι «12 χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά» και καταλήγει ότι «οι πολίτες πλέον γνωρίζουν ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη», «ποιος έχει την πολιτική αυτονομία για να κάνεις ρήξεις με τα συμφέροντα και ποιον κρατά χειροπόδαρα η εγχώρια ολιγαρχία», «ποιος έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού και ποιος ψαρεύει στα θολά νερά χωρίς πυξίδα».