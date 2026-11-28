«Η υπόθεση με τα ‘Σπιτάκια Ανακύκλωσης’ και οι σημερινές δικαστικές εξελίξεις με την άσκηση ποινικών διώξεων για κακουργήματα εγείρουν σοβαρότατα ζητήματα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «για ακόμη μία φορά, χρειάζεται η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να διερευνηθεί η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στη χώρα μας».

Σχολιάζει ότι «όσοι έκοβαν κορδέλες, πανηγύριζαν για επενδύσεις και φωτογραφίζονταν δίπλα στους επιχειρηματίες οφείλουν σήμερα να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις στον ελληνικό λαό».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «το τεκμήριο της αθωότητας είναι αδιαπραγμάτευτο για κάθε πολίτη. Δεν αποτελεί, όμως, άλλοθι για την αποφυγή της πολιτικής λογοδοσίας». Σημειώνει δε ότι είναι «θεσμικά απαράδεκτο ένας εν ενεργεία υπουργός να αμφισβητεί δημόσια δικαστικές ενέργειες και να προεξοφλεί την αθώωση προσωπικού του φίλου, ενώ η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη». «Η Δικαιοσύνη δεν χρειάζεται υπουργικούς συνηγόρους ούτε υποδείξεις από την εκτελεστική εξουσία», τονίζει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει τα εξής: «Ποιοι γνώριζαν, ποιοι αποφάσιζαν, ποιοι είχαν την ευθύνη του ελέγχου και γιατί χρειάστηκε, για ακόμη μία φορά, να κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί;». «Θα δοθούν απαντήσεις; Ή όπως είχε διαγνώσει μήνες πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα βρεθούμε ενώπιον ενός σκανδάλου τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Προσθέτει ότι «το δημόσιο χρήμα δεν είναι κομματική περιουσία» και ότι «η πολιτική εξουσία δεν παρέχει ασυλία και η φιλία με κυβερνητικά στελέχη δεν μπορεί να αποτελεί προνομιακό διαβατήριο έναντι της Δικαιοσύνης».

Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει, τέλος, ότι απαιτεί «πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαφάνεια και απόδοση ευθυνών, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς συμψηφισμούς».