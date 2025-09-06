Καυστική ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ομιλία του την Παρασκευή 5/9, στο συνέδριο του ECONOMIST στη Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας για λογοκλοπή.

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», σχολιάζουν χαρακτηριστικά πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Καταλήγοντας, δε, υπογραμμίζουν πως «όπως η γλαφυρή περιγραφή του για την αντιστοίχιση της αγοραστικής δύναμης των μισθών που είναι copy paste από Δελτίο Τύπου της 26ης Αυγούστου. Ή η διατυπωμένη εδώ και τρία χρόνια πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για ανάπτυξη Made in Greece».