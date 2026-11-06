«Η διαρροή των κοινοβουλευτικών πηγών της Νέας Δημοκρατίας αξίζει σίγουρα μια θέση στα βιβλία της προπαγάνδας», σχολιάζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στη Βουλή και εμφανίστηκαν δημοσιεύματα που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι, ενώ καταγγέλλει το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, υπερψήφισε το 77% των άρθρων του». Σημειώνει ότι η πραγματικότητα είναι ότι από τα 390 άρθρα του νομοσχεδίου, μόλις τα πρώτα 41 αφορούν το ιδιωτικό χρέος και ότι τα υπόλοιπα 349 περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση έξι ευρωπαϊκών Οδηγιών και ένα πλήθος διαφορετικών ρυθμίσεων για τις τράπεζες, τις κεφαλαιαγορές, τα κρυπτονομίσματα, το δημόσιο λογιστικό, τις συντάξεις και πολλά άλλα ζητήματα.

«Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την προστασία των δανειοληπτών από τα funds;», τονίζει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «τα αθροίζει όλα μαζί για να εμφανίσει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα επικροτεί την πολιτική της για το ιδιωτικό χρέος*.

«Τόσο ευτελείς τόσο αλαζονικά αμετροεπείς», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει ότι η στάση του είναι ξεκάθαρη: «Καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις 120 δόσεις με ουσιαστικές ελαφρύνσεις και τη θέσπιση κανόνων για τις τράπεζες και τα funds. Καταψηφίσαμε το κυβερνητικό νομοσχέδιο επί της αρχής, υπερψηφίσαμε όσες διατάξεις βελτιώνουν τη θέση των δανειοληπτών, αντιταχθήκαμε στις προβληματικές ρυθμίσεις και συμβάλαμε καθοριστικά στην απόσυρση του άρθρου 23, καθώς σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη να επιχειρείτε να κάνετε άλλο ένα δώρο στα funds».