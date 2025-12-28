Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που υποστήριξε πως «μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες της αντιπολίτευσης είναι ότι εναγωνίως αναζητά κάτι για να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση» και «όταν δεν μπορεί να το βρει, απλώς το εφευρίσκει».

«Πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η Εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας:

«Ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες, που εξαπάτησε αυτή η κυβέρνηση για να μοιράζει επιδοτήσεις στους φραπέδες.

Είναι η ανάγκη να προστατευθούν όσοι βλέπουν τα δάνεια τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία επειδή η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί, καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε.

Είναι όσοι σοκαρισμένοι παρακολουθούν τις συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το γαλάζιο φαγοπότι που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία».

Και καταλήγει: «Το θράσος έχει και τα όριά του. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ