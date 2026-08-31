Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να σηκώνει το γάντι και να απαντά στην επικριτική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ) αναφορικά με το δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών.

Μέσα από κοινή τους παρέμβαση, η υπεύθυνη του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη και ο γραμματέας του αντίστοιχου τομέα, Δημήτρης Σπυράκος, ξεκαθαρίζουν τη νομική και πρακτική βάση του μέτρου. Όπως εξηγούν, το δικαίωμα προαίρεσης δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αξίωση του οφειλέτη να εξαναγκάσει την τράπεζα να του πουλήσει το δάνειό του. Αντιθέτως, κατοχυρώνει το δικαίωμά του να προτιμηθεί έναντι τρίτων, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αποφασίσει από μόνο του να προχωρήσει στην πώληση.

Απορρίπτοντας ως «φθηνές και έωλες υπεκφυγές» τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί δήθεν παραβίασης της ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1923 περί αφερεγγυότητας, τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη υπογραμμίζουν: «H τράπεζα δεν θίγεται, αφού η πώληση γίνεται μόνο εάν αυτή το αποφασίσει και, μάλιστα, σε τιμή προσαυξημένη σε σχέση με την τιμή που θα πωληθεί στο fund».

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι του κόμματος αναδεικνύουν τις ευρύτερες συνέπειες της μαζικής πώλησης δανείων, τονίζοντας πως το δικαίωμα προαίρεσης λειτουργεί ως ισχυρό αντικίνητρο απέναντι στην εμπορευματοποίηση των χρεών. «Η πώληση των δανείων είναι ένα αρνητικό φαινόμενο για την εθνική οικονομία, αφού μετατρέπει τα δάνεια από εργαλείο ανάπτυξης και προαγωγής της εθνικής οικονομίας σε εμπορεύματα για να κερδοσκοπούν τρίτοι», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Διευκρινίζοντας, μάλιστα, τις αυστηρές προϋποθέσεις εφαρμογής της πρότασής τους, τα δύο στελέχη επισημαίνουν ότι δεν αφορά το σύνολο των οφειλετών αδιακρίτως: «Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα προαίρεσης δίνεται στον δανειολήπτη που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, δικαιολογείται δηλ. με βάση το ιστορικό του, την προηγούμενη καλόπιστη συμπεριφορά του και είναι συνεργάσιμος».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει μετωπική επίθεση στην κυβερνητική πολιτική, επικρίνοντας την αναποτελεσματικότητα του υφιστάμενου πλαισίου προστασίας. «Όταν λοιπόν η κυβέρνηση παραπέμπει στον Κώδικα Δεοντολογίας, παραπέμπει σε ένα εργαλείο που γνωρίζει ότι δεν παράγει καμία δέσμευση για τους πιστωτές και καμία ουσιαστική και βιώσιμη πρόταση για τους δανειολήπτες», σχολιάζουν.

Η κριτική κορυφώνεται με μια ευθεία βολή για τις συνολικές επιδόσεις της κυβέρνησης στο μέτωπο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως καταλήγει σε αιχμηρό τόνο η δήλωση: «Εκείνο τελικά που ενδιαφέρει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντηρήσει την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι’ αυτό αντιμάχεται την καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις πωλήσεις των δανείων, παρά την ασύδοτη δράση των servicers, παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών και τον αμφιλεγόμενο εξωδικαστικό της μηχανισμό, έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια από 92 δισ. που ήταν στα τέλη 2019, σε μόλις 80 δισ. Ας απολογηθεί λοιπόν για την αποτυχία της».

Μέσα από αυτό το πρίσμα, η αρμόδια τομεάρχης και ο γραμματέας του κόμματος υπενθυμίζουν πως το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στη θεσμοθέτηση του μέτρου, εισηγούμενο μέσα από σχετικές τροπολογίες που έχει καταθέσει επανειλημμένα, το δικαίωμα προαίρεσης ως ένα καθοριστικό εργαλείο για την κοινωνία και την εθνική οικονομία.