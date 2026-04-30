Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Προανακριτική αριθμεί 39 σελίδες και υπογράφεται από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, και όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχονται τα ονόματα του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιμένει στη διερεύνηση πιθανών ευθυνών σε επίπεδο προσώπων για υποθέσεις που φέρονται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η επιλογή αυτή, όπως επισημαίνουν κομματικές πηγές, δεν έχει μόνο επιθετικά χαρακτηριστικά αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική στόχευση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει τη σύγκρουση από το πεδίο της πολιτικής ρητορικής στη θεσμική σφαίρα, επιδιώκοντας να προσδώσει κοινοβουλευτική διάσταση στην πίεση που ασκεί, με αιχμή το αίτημα για συγκεκριμένη λογοδοσία. Η στόχευση είναι σαφής: να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να απαντήσει επί της ουσίας και όχι σε γενικόλογο επίπεδο.

Η χρονική συγκυρία κάθε άλλο παρά ουδέτερη είναι. Σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δέχεται πίεση σε πολλαπλά μέτωπα – από την υπόθεση των υποκλοπών έως ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των Ανεξάρτητων Αρχών και των εσωτερικών ισορροπιών στην Κοινοβουλευτική Ομάδα – η αξιωματική αντιπολίτευση επαναφέρει το ζήτημα, διευρύνοντας το πεδίο της αντιπαράθεσης.