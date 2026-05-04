Tη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών προτείνει το ΠΑΣΟΚ. «Προτείνουμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β’ και επόμενα του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής», αναφέρεται στο κείμενο της πρότασης εξεταστικής το οποίο ζητάει να διερευνηθεί πλήρως:

1. Αν και υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΥΠ, μέσω του ΚΕΤΥΑΚ ή μη, από παρακλάδια της ίδιας ή άλλων κρατικών υπηρεσιών και ποια πρόσωπα, παρήγγειλαν, επέβλεψαν, γνώριζαν, συμμετείχαν ή και ενέκριναν αυτή τη χρήση.

2. Πώς χρηματοδοτήθηκε η χρήση αυτή και ποιες ομάδες προσώπων συνεργάστηκαν με τους καταδικασθέντες και τους συνεργάτες τους.

3. Ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται αυτό σήμερα.

4. Ποιοι από τους στόχους του Predator που δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι σήμερα με την Δικαιοσύνη παρακολουθήθηκαν και σε ποιες χρονικές στιγμές και σε ποιες περιπτώσεις η πράξη δεν ολοκληρώθηκε και άρα υπάρχει απόπειρα.

5. Ποιοι και με ποιο τρόπο μεθόδευσαν την συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής της έρευνας.

6. Αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και συντονισμό του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση εξεταστικής

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασής του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 εδ. γ’ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β’ του Κανονισμού της Βουλής.

Α. Εισαγωγικά

Τέσσερα τουλάχιστον έτη από τις δημόσιες καταγγελίες των ετών 2021 – 2022 των Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και τότε ευρωβουλευτή, Θανάση Κουκάκη, δημοσιογράφου οικονομικού και τραπεζικού ρεπορτάζ και λοιπών προσώπων για τη στόχευση τους με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, η υπόθεση των υποκλοπών («το σκάνδαλο των υποκλοπών») εξακολουθεί να εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για την Χώρα. Η πρόσφατη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, που έκρινε σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας τις κατηγορίες για τρείς αξιόποινες πράξεις (2020-2021) σε βαθμό πλημμελήματος (370Α παρ. 1α, 370Β παρ. 1α ΠΚ Ν. 4619/2019, 38 παρ. 1α Ν. 4624/2019) σε βάρος τεσσάρων προσώπων, νόμιμων εκπροσώπων και πραγματικών ιδιοκτητών των εταιρειών «Intellexa AE» (SaraAleksandraHamou, TalJonathanDilian, Φέλιξ Μπίτζιος) και «Krikel Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» (Ιωάννης Λαβράνος) για τις εκατό δεκαέξι (116) περιπτώσεις επιβεβαιωμένης αποστολής μολυσμένων μηνυμάτων (Ρredator), μετά την προκαταρκτική έρευνα της υπόθεσης από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, σκιαγραφεί μια πολύ ανησυχητική ιστορία για ένα αφανές δίκτυο σχέσεων πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων και Κυβερνητικής επιρροής.

Το κατασκοπευτικό λογισμικό έχει επαληθευτεί ότι χρησιμοποιήθηκε παράνομα στην ελληνική επικράτεια για την παγίδευση συνολικά εκατό δεκαέξι (116) αριθμών κινητής τηλεφωνίας, που αντιστοιχούν στις τηλεφωνικές συνδέσεις τουλάχιστον ογδόντα επτά (87) φυσικών προσώπων και δη κυβερνητικών στελεχών, δημόσιων αξιωματούχων, λειτουργών, πολιτικών και δημοσιογράφων. Πλην πέντε (5) φυσικών προσώπων, για τα οποία έχει προκύψει από ένορκη εξέταση τους ότι επιμολύνθηκαν οι κινητές τους συσκευές, για τους λοιπούς στόχους δεν έχει ερευνηθεί ανακριτικά ή δικαστικά εάν άνοιξαν τους μολυσμένους συνδέσμους και αν υπήρξε διαρροή δεδομένων Υπουργών, βουλευτών και δημόσιων αξιωματούχων. Ταυτόχρονα, 1/3 (28) των ίδιων στόχων βρίσκονταν σε «νόμιμη επισύνδεση» από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε αντιστοιχία 181 διατάξεων έναρξης, παράτασης και παύσης άρσης απορρήτου.

Την 22.9.2022 ο Σταμάτης Τρίμπαλης, φερόμενος τον επίμαχο χρόνο ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής της εταιρείας «Krikel» από το έτος 2017, η οποία συμβάλλεται με την Ελληνική Αστυνομία για την εγκατάσταση και συντήρηση του Ψηφιακού ΣυγκαναλικούΡαδιοδικτύου Επικοινωνιών TETRA κατέθεσε ψευδή περιστατικά στην Εξεταστική Επιτροπή, που συστάθηκε με την από 29.8.2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής για την εξέταση της υπόθεσης παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ και ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή και από τρίτα πρόσωπα και την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator. Ειδικά, ο Σταμάτης Τρίμπαλης, εξεταζόμενος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των υποκλοπών κατήγγειλε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος τον καθοδήγησε από κοινού με τον στενό συνεργάτη του Σωτήριο Ντάλα για το περιεχόμενο των απαντήσεων που θα έδινε κατά την εξέταση του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής την 22.9.2022 («μου δώσανε κάποιες ερωτήσεις που θα γινόντουσαν στην Εξεταστική, οι οποίες ήταν ακριβώς οι ίδιες στην Εξεταστική») προκειμένου να αποκρύψει κάθε σχέση του Ιωάννη Λαβράνου και της «Κrikel» με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Κατήγγειλε περαιτέρω, ότι οι ερωτήσεις έγιναν «περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία» καθώς και ότι απευθείας μετά την εξέταση του ο Σωτήριος Ντάλας, ήλθε σε επικοινωνία μαζί του και τον διαβεβαίωσε ότι εκείνος και ο Ιωάννης Λαβράνος έμαθαν ότι τα «είπε καλά». Το δημοσιογραφικό μέσο in σε ρεπορτάζ της 23 Ιανουαρίου 2026 αναφέρει ότι στημένες ερωτήσεις υπέβαλαν τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: ο νυν υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και ο βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Μετά την από 26.2.2026 δημοσίευση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στο ακροατήριο, με την οποία κήρυξε ένοχους τους κατηγορουμένους σύμφωνα με το διατακτικό της και την από 20.3.2026 καθαρογραφή του σκεπτικού της, περιλαμβανομένης της απομαγνητοφώνησης των μαρτυρικών καταθέσεων στο ακροατήριο, ο TalJonathanDilian, ιδρυτής της εταιρείας «Intellexa» και ασκών τον πραγματικό έλεγχο αυτής στην Ελλάδα, προέβη την 12.3.2026 και 24.3.2026 σε δημόσιές δηλώσεις στα ειδησεογραφικά μέσα MegaStories και InsideStory, αναφέροντας ότι «Παρέχουμε τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και αρχές επιβολής του νόμου» καθώς και ότι: «Η απόφαση δεν ανέφερε ούτε ένα στοιχείο που να αποκάλυπτε την προσωπική μου παρέμβαση στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις… Αντίθετα, πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή παρέμβαση της ΕΥΠ… Οι εθνικές υπηρεσίες ορίζουν τους στόχους και εκτελούν την επιχείρηση χωρίς τη γνώση μας. Δεν γνωρίζουμε ποιος έκανε τις παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι είναι έγκλημα για ιδιώτες να παρεμβαίνουν στις επικοινωνίες. Αλλά είναι ακόμη πιο σοβαρό έγκλημα να οργανώνουν ένα έγκλημα συνωμοσίας για να στέλνουν αθώους ανθρώπους στη φυλακή προκειμένου να συγκαλύψουν πολιτικές αρχές. Ο Νίξον έχασε την προεδρία του στην υπόθεση Watergate επειδή προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπής. Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος».

Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολόγια του στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής με θέμα την κατάσταση του Κράτους Δικαίου για την υπόθεση των υποκλοπών και τις δηλώσεις TalJonathanDilian τοποθετήθηκε ότι «Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν – πώς τον λένε…δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο που μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ούτε από συμφέροντα. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό». Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης μετά τις δηλώσεις TalJonathanDilian τοποθετήθηκε δημόσια στα ΜΜΕ την 26.3.2026 MegaNews (#MegaLiveNews) και 28.4.2026 (OneChannel) ότι: «Έγιναν όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν το αναγνωρίζουν μόνο αυτό τα κυβερνητικά στελέχη, αυτό δεν λέει και κάτι. Η ίδια η Ευρώπη το αναγνωρίζει. Η ίδια η Κομισιόν το αναγνωρίζει στις ετήσιες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου και πριν από λίγες εβδομάδες – περίμεναν τη συζήτηση στο Στρασβούργο, στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να το κάνουν σημαία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης – και ο επίτροπος που εκπροσώπησε την ευρωπαϊκή επιτροπή αλλά και ο Προεδρεύων της συνεδρίασης αναγνώρισαν το γεγονός ότι η Ελλάδα ως κράτος έχει συμμορφωθεί σε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις». Παράλληλα δήλωσε ότι οι ευθείες αιχμές TalJonathanDilian σε βάρος της Κυβέρνησης πρόκεινται για δηλώσεις πρωτόδικα καταδικασμένου (που διαλέγει δηλαδή την υπερασπιστική του γραμμή) και ότι αποτελούν μια γενική διαπίστωση, χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένα στο ελληνικό κράτος (OneChannel).

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα από τις εργασίες (2022) της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου PEGA για την πρωτοβουλία διερεύνησης της χρήσης του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης στην Ευρώπη είχε προκύψει ότι «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν στενές διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων και συμβάντων που σχετίζονται με την κυβέρνηση, την ΕΥΠ και τους παρόχους κατασκοπευτικού λογισμικού, ιδίως την Krikel, προτιμώμενο προμηθευτή εξοπλισμού επικοινωνιών και παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, στην αστυνομία και την ΕΥΠ. Η Krikel συνδέεται στενά με άτομα από το περιβάλλον του πρωθυπουργού Μητσοτάκη» (Εισηγήτρια: Sophie in ‘t Veld, 2022/2077(INI), σελ. 17/63).

Γενικά η Κυβερνητική άποψη για τις δηλώσεις TalJonathanDilian είναι ότι πρόκειται για πρωτόδικα καταδικασμένο πρόσωπο, του οποίου τα λεγόμενα δεν έχουν αξία ενόψει της εκκρεμούς σε βάρος του δίκης σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας. Διατείνονται ακόμα οι κυβερνητικοί κύκλοι ότι ο TalJonathanDilian ουδέποτε έλαβε την ίδια θέση στο Δικαστήριο και συνεπώς αλυσιτελώς προβαίνει εκ των υστέρων στις δηλώσεις αυτές. Η ως άνω άποψη όμως, παραβλέπει το γεγονός, που αποδεικνύεται εύκολα από την επισκόπηση των σκέψεων της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ότι οι θέσεις της υπεράσπισης των τεσσάρων (4) ιδιωτών – και όχι μόνο του TalJonathanDilian – σαφώς και περιέλαβαν τον ισχυρισμό ότι τα προϊόντα της Intellexa χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από κυβερνητικές αρχές. Επί των ισχυρισμών αυτών το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έλαβε τη θέση ότι δεν αποκλείεται η συμμετοχή προσώπων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στις ένδικες παρακολουθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μάρτυρες ανέφεραν για ενιαίο (κοινό) κέντρο συντονισμού. Όπως δε έχει γνωστό και αναμφίβολα προκύπτει από τα Πρακτικά της Δίκης (βλ. και Δημοσίευμα «Καθημερινή» 30.3.2026 Υποκλοπές: Ο Ντίλιαν, η Σάρα και ο χρησμός, Ι. Σουλιώτη – Ακούσια «ομολογία» – Στη δίκη φέρεται άθελά του να ομολόγησε ότι εταιρείες όπως η Intellexa διατηρούν τα ψηφιακά αρχεία των παρακολουθήσεων, έστω και εάν είναι «ανωνυμοποιημένα») ο TalJonathanDilian διέκοψε στο ακροατήριο την κατάθεση του Θανάση Κουκάκη και του υπέβαλε ερωτήσεις αυτοπροσώπως. Ειδικά, αμφισβήτησε ότι γνώριζε προσωπικά την στόχευση του Κουκάκη και αντέτεινε ότι η «Intellexa» δεν είχε ανεμπόδιστη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής (logs) και τα δεδομένα υποκλοπής των στόχων, τα οποία δεν περιέχουν όνομα, αλλά αριθμό τηλεφώνου. Συνεπώς, οTalJonathanDilian παραμένει συνεπής στην υπερασπιστική του θέση, με την οποία σαφώς ισχυρίζεται ότι εθνικές υπηρεσίες ορίζουν τους στόχους. Εξάλλου, από την Intellexa έχουν διαρρεύσει (3) προσφορές απευθυνόμενες αποκλειστικά σε κράτη (Helios System Android and iOs Remote Intelligence Solution, 2022, Predator Premium National System Android and iOs Remote Intelligence Solution 2021 και αντίστοιχη για το προϊόν NOVA).

Μέχρι σήμερα τα αιτήματα του ελληνικού λαού για την διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών, ως προς όλες τις κρίσιμες πτυχές της δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η χειραγώγηση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για την έρευνα της υπόθεσης των υποκλοπών (2022) με την καταγγελλόμενη συμμετοχή τουλάχιστον βουλευτών του Κυβερνόντος Κόμματος (από πού ήξεραν ο Ι. Λαβράνος και Σ. Ντάλας τις ερωτήσεις που θα υποβάλλονταν στον κ. Τρίμπαλη;) και την κατάθεση κατάφωρα ψευδών περιστατικών ως προς το κρίσιμο ζήτημα της σχέσης «Krikel» – Λαβράνου με την Κυβέρνηση, την Ελληνική Αστυνομία και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών επιβάλλει την νέα εξέταση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Οι σοβαρές ενδείξεις διασύνδεσης μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή/και Κυβερνητικών με τις ιδιωτικές εταιρείες που έφεραν και λειτούργησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό στην Ελλάδα διατηρούν αμείωτη την δημόσια ανησυχία περί υποκινούμενης επιχείρησης παρακολουθήσεων.

Έτι περαιτέρω, η εξαιρετικά πιθανή διαρροή δεδομένων Υπουργών, βουλευτών, στρατιωτικών και προσώπων που ασκούν δημόσια εξουσία και λειτουργήματα της Χώρας, δημιουργεί ευθύ κίνδυνο τουλάχιστον για την δημοκρατία και τους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Β. Πραγματικά Περιστατικά

Β.1. Η ψευδής κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής (29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής) και η χειραγώγηση του από 13-10-2022 Πορίσματος της Επιτροπής.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης ομολόγησε ενόρκως, εξεταζόμενος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ότι είπε ψέματα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Σημειώνεται ότι η εξεταστική επιτροπή συστάθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 2 εδ. γ΄ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β Κανονισμού της Βουλής, οι δε εξουσίες αυτής ασκούνται με τoυς όρους και τις διατυπώσεις των άρθρων 146 και 147 του Κανονισμού, καθώς και τoυKώδικαΠoινικής Δικονομίας, και ως εκ τούτου αποτελεί αρχή κατά την έννοια του άρθρου 224 ΠΚ. Σχετικά με τα περιστατικά που αληθώς κατέθεσε στη δίκη των υποκλοπών εισέφερε γραπτές επικοινωνίες (μηνύματα SMS ενδεικτικά της 13.9.2021, 21.9.2021, 22.9.2021, 11.12.2021 και 12.12.2021, 22.9.2022), που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο και από τις οποίες αποδεικνύεται παραχρήμα η κατάθεση του για στημένες ερωτήσεις και συναντήσεις στην κατοικία του Ιωάννη Λαβράνου («Γιάννη»). Στο ίδιο σπίτι είδε τον Ιωάννη Λαβράνο με τον Σωτήρη Ντάλα να ελέγχουν εκτύπωση του λογαριασμού της AlphaBank για να δουν πόσο εκτεθειμένος είναι ο Ιωάννης Λαβράνος. Επίσης, διασταυρώθηκαν οι αριθμοί κινητής τηλεφωνίας από τους οποίους λάμβανε τα SMS. Το δημοσιογραφικό μέσο in στο σχετικό ρεπορτάζ της 23 Ιανουαρίου 2026 έχει δημοσιεύσει τέτοιο μήνυμα SMS της 21.9.2022, με το οποίο ο Σωτήριος Ντάλας του προωθεί συνημμένο έγγραφο με ερωτήσεις. Με την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τα πρακτικά της δίκης διαβιβάσθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία για τη διερεύνηση ποινικής ευθύνης του Σταμάτη Τρίμπαλη για την τέλεση του αδικήματος της ψευδούς κατάθεσης (αρ. 224 παρ.1 ΠΚ) καθώς και του Ιωάννη Λαβράνου και Σωτήριου Ντάλα για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση, για την εξέταση της 22.9.2022.

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης εξεταζόμενος στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αποκάλυψε ότι φοβόταν και υπήρχε λόγος, ότι η δύναμη αυτών των ανθρώπων φάνηκε γιατί πριν την Εξεταστική του έδωσαν κάποιες ερωτήσεις που θα γινόντουσαν στην Εξεταστική, ότι αυτές οι ερωτήσεις ήταν ίδιες τελικά στην Εξεταστική, ότι τις ερωτήσεις τις έδωσαν ο Ντάλας και ο Λαβράνος, ότι οι ερωτήσεις έγιναν περισσότερο από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ότι φεύγοντας από την εξεταστική ο Ντάλας του έστειλε μήνυμα λέγοντας ναι τα μάθαμε ότι τα πήγες καλά, ότι μια από τις οδηγίες που είχε λάβει ήταν να πει ότι έχει συναντηθεί με τον Τόσκα, χωρίς αυτό να έχει συμβεί, ότι τις συμβάσεις με την Ελληνική Αστυνομία για την εγκατάσταση και συντήρηση του TETRA διαπραγματευόταν ο Ιωάννης Λαβράνος σε υψηλότερο επίπεδο, ενώ ο ίδιος εμφανιζόταν την ημέρα της υπογραφής, ότι για το σύστημα των νόμιμων υποκλοπών που προμηθεύτηκε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) το 2021 ρώτησε τον Ντάλα και είχε υπογράψει σύμβαση η Κrikel, αλλά αυτή δε φαινόταν κάπου, ότι ο Ιωάννης Λαβράνος έχει κυρίως διασυνδέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Ντάλας και ο Ιωάννης Λαβράνος του είχαν πει πως «όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα», ότι είχαν γίνει από κοινού συναντήσεις με κάποιον Καραλή, ο οποίος «τα φτιάχνει αυτά», ότι αισθάνθηκε φόβο γιατί οι άνθρωποι αυτοί είχαν γνωριμίες, διασυνδέσεις και κουμπαριές και έτσι πήρανε τα έργα, ότι στην κατοικία του Ιωάννη Λαβράνου είχε πάει δύο φορές, που ήταν την ημέρα της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι τον εκβίαζαν με τα χρέη της «Krikel» προς το Δημόσιο, ότι του ζήτησαν να καταθέσει στον Ζήση όσα κατέθεσε στην Εξεταστική καθώς και ότι μια φορά που είχαν συναντηθεί στο σπίτι του Ιωάννη Λαβράνου ήταν εκεί οι Φέλιξ Μπίτζιος και Σωτήρης Ντάλας, οι οποίοι συζητούσαν για επικείμενο έλεγχο στην Intellexa, με τον Ιωάννη Λαβράνο να λέει στον Φέλιξ Μπίτζιο «άντε κλείσ’ την».

Με βάση το από 13-10-2022 πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής κατέθεσε ψευδώς ότι ίδιος ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Krikel από το έτος 2017, ότι η εταιρεία Intellexa δεν έχει καμία σχέση με την Krikel, ότι ο ίδιος είχε ορίσει ως προηγούμενο διαχειριστή τον PelczarStanislaw και ότι δεν γνωρίζει τον Ιωάννη Λαβράνο ούτε αυτός έχει οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία Krikel, ενώ τα αληθή στοιχεία τα οποία γνώριζε ήταν ότι ο Ιωάννης Λαβράνος ήταν πραγματικός ιδιοκτήτης και πραγματικός διαχειριστής της εταιρείας Krikel, o οποίος είχε ορίσει σε συνεννόηση με τον Φέλιξ Μπίτζιο τον προηγούμενο διαχειριστή PelczarStanislaw και ότι σχετίζονταν με την εταιρεία Intellexa και τις λοιπές συνδεόμενες εταιρίες του ομίλου. Τον Ιούνιο του 2024 κατέθεσε στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση και πάλι ψευδώς υπό πίεση, δηλώνοντας ότι δεν θυμάται αν έχει συναντηθεί με τον Λαβράνο και ότι δεν γνωρίζει αν ο Λαβράνος είχε σχέση με την Κρίκελ.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών του Προέδρου και ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ή τρίτα πρόσωπα, την επιβεβαιωμένη απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator και την διερεύνηση ευθυνών του Πρωθυπουργού και κάθε εμπλεκόμενου προσώπου εγκρίθηκε από 142 βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας απείχαν. Ωστόσο, η ΝΔ είχε απόλυτη πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ζήτησε τη συγκρότηση διακομματικού προεδρείου, ωστόσο με μυστική ψηφοφορία εκλέχθηκε Πρόεδρος ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης (ΝΔ), Αντιπρόεδρος η κ. ‘Αννα Μάννη-Παπαδημητρίου (ΝΔ) και Γραμματέας ο κ. Στάθης Κωνσταντινίδης (ΝΔ). Επιπλέον, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία καθεστώς μυστικότητας, με τις συνεδριάσεις να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και απόρρητα πρακτικά, ακόμη και για τους βουλευτές, με πρόσβαση μόνο σε ειδική αίθουσα. Η ΝΔ απέρριψε απολύτως κρίσιμους μάρτυρες που προτάθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ιδίως, η κυβερνητική πλειοψηφία στην επιτροπή αρνήθηκε μεταξύ άλλων να προσκαλέσει τους μάρτυρες Αθανάσιο Κουκάκη, Αναστάσιο Τέλλογλου, Ελισάβετ Τριανταφύλλου, Βασίλειο Λαμπρόπουλο και άλλων δημοσιογράφων που έχουν ερευνήσει την υπόθεση των υποκλοπών Predator – ΕΥΠ (και οι οποίοι κλήθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών), Κωνσταντίνο Τσουβάλα, Βασιλική Βλάχου (Εισαγγελέα ΕΥΠ), Μιχαήλ Σακκά (Αντιπροέδρου ΑΔΑΕ), Στέφανο Γκρίτζαλη (ΑΔΑΕ), Ευαγγελία Γεωργακοπούλου (ΕΥΠ), TalJonathanDilian, Φέλιξ Μπίτζιο και Ιωάννη Λαβράνο, αλλά προσκάλεσε τον Σταμάτη Τρίμπαλη. Τα τελικά συμπεράσματα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής (2-3 σελίδες) είναι ότι χωρίς καμία αμφιβολία δεν προκύπτει οποιαδήποτε σχέση της ΕΥΠ με το Predator, ούτε εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

B.2. Οι σχέσεις του «πρωτόδικα καταδικασμένου» Ιωάννη Λαβράνου με το Ελληνικό Δημόσιο.

Στις 26 Ιουλίου 2019 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος (Ν. 4622/2019), το οποίο υπερψηφίστηκε στις 7 Αυγούστου 2019. Με το νομοσχέδιο αυτό δημιουργήθηκε η Προεδρία της Κυβέρνησης, στην οποία υπάγονταν πλέον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) απευθείας στον Πρωθυπουργό. Στη νέα διάρθρωση, θεσπίστηκε η θέση της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, στην οποία ορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας ο Γρηγόρης Δημητριάδης, υπό την ευθύνη του οποίου τέθηκε η ΕΥΠ. Την 1η Αυγούστου 2019 ξεκίνησε τη θητεία του ως διοικητής της ΕΥΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων και την 31 Αυγούστου 2019, με τον Ν. 4625/2019 (άρθρο 21, παράγραφος 2), τροποποιήθηκαν τα προσόντα που απαιτούνταν για το διοικητή της ΕΥΠ. Συγκεκριμένα, πλέον δεν απαιτούνταν πανεπιστημιακός τίτλος και αρκούσε «δεκαετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση». Ο Ιωάννης Λαβράνος είναι στενός φίλος του παραιτηθέντος Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον οποίο έγιναν κουμπάροι το έτος 2022 και γνωρίζει τον Παναγιώτη Κοντολέων, που διορίζεται Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από σειρά δεκαπέντε (15) ετών (όπως έχει παραδεχτεί ο τελευταίος, από 22.5.2024 ένορκη κατάθεση στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση). Στις 5 Αυγούστου 2022, παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Κοντολέων από τη θέση του Διοικητή της ΕΥΠ και ο Γρηγόρης Δημητριάδης από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού.

Στις 2.9.2019, ιδρύεται στην Κύπρο η εταιρεία SANTINOMO Limited με μοναδικό μέτοχο και διευθυντή τον Φέλιξ Μπίτζιο, με καταστατικό σκοπό να παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και να ασχοληθεί μεταξύ άλλων με ανάπτυξη λογισμικού και ολοκλήρωση συστημάτων για εφαρμογές στους τομείς C4I (Common Tactical Operation Picture Solution, προσομοίωση άμυνας, κέντρα διοίκησης – ολοκλήρωση αισθητήρων), συστήματα χωρικών πληροφοριών (γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, φωτογραμματολογία, Web GIS, εφαρμογές για κινητά) και Γεωπληροφορική. Ο Φέλιξ Μπίτζιος διαπιστώνεται ότι δεν είχε μέχρι αυτό το χρονικό σημείο ασχοληθεί με τους συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, αντίθετα με τον Ιωάννη Λαβράνο, με τον οποίο διατηρούν στενή σχέση και συνεργασία. Την 12.5.2020 μεταβιβάστηκαν 9.100 σε σύνολο 26.000 μετοχών της INTELLEXA Μονοπρόσωπη Α.Ε., ήτοι ποσοστό 35%, από την ThalestrisLimited, νομίμως εκπροσωπούμενης από την Σάρα Αλεξανδρα Χάμου, στην κυπριακή εταιρεία SANTINOMO Limited, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Φέλιξ Μπίτζιο, έναντι του τιμήματος των 9.100,00 ευρώ, βάσει του από 12-05-2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού πώλησης μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας «INTELLEXA Μονοπρόσωπη A.E.» και άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας με την αφαίρεση της λέξης Μονοπρόσωπη. Μετά την έκταση δημοσιότητας που έλαβε η απόπειρα παρακολούθησης του Προέδρου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και ευρωβουλευτή Νικολάου Ανδρουλάκη, ο Φέλιξ Μπίτζιος την 4.8.2022 (μια ημέρα πριν την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρη Δημητριάδη και του Παναγιώτη Κοντολέων την 5.8.2022) προέβη στην αναδρομική ανάρτηση στο βιβλίο εταιριών Κύπρου μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων που κατείχε στη SantinomoLimited προς την «ThalestrisLimited» με φερόμενη ημερομηνία μεταβίβασης την 18.12.2020, δίχως να έχει προκύψει σχετική σύμβαση μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων. Η εν λόγω εξαγορά της Santinomo δεν αποτυπώνεται στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της ThalestrisLimited. Αντίστοιχα, μέχρι και τις 28.9.2022 πραγματικός δικαιούχος της ως άνω εταιρείας SantinomoLimited εμφανίζεται στο τμήμα Εφόρου Εταιρειών και διανοητικής ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 100% ο Φέλιξ Μπίτζιος.

Ο Ιωάννης Λαβράνος προέκυψε ότι διοικεί αφανώς τις εταιρείες που ασχολούνται αποκλειστικά με το Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών TETRA, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα υποσυστήματα του C4I και συναλλάσσονται συμβατικά με απευθείας αναθέσεις με την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένα, ο Ιωάννης Λαβράνος από το έτος 2014 και εντεύθεν συναλλάσσονταν με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω εταιριών που είχε ιδρύσει, αρχικά με την «ELECTRUM TECHNOLOGIES» που μετονομάστηκε σε «ΙΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και στη συνέχεια με την εταιρεία «KRIKEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναφορικά με την εγκατάσταση και συντήρηση του TETRA στην Ελληνική Αστυνομία. Η εταιρεία Krikel φέρεται τοπική αντιπρόσωπος της RCS Lab (ιταλικής θυγατρικής RCS ETM SicurezzaS.p.A.) (ένορκες καταθέσεις Σ. Τρίμπαλη, Σ. Ντάλα, A. Τέλλογλου, Ε. Τριανταφύλλου στο ακροατήριο του Πλημμελειοδικείου). Με βάση το από 13-10-2022 πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής, ο Σταμάτης Τρίμπαλης είχε αρνηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή την ύπαρξη σύμβασης της RCS με την Krikel. Με την RCS ETM SicurezzaS.p.A. έχει επιβεβαιωθεί ότι η ΕΥΠ διατηρεί την υπ’ αριθμόν 1580/2021 σύμβαση, που αφορά την προμήθεια σύγχρονου συστήματος νόμιμης επισύνδεσης (ΜΙΤΟ 3) (Πόρισμα ΕΑΔ ΕΜ2/1/22 – από 18.5.2022 Έκθεση Έρευνας Εισαγγελέως Β. Βλάχου). Σημειώνεται ότι η ΑΔΑΕ έλεγξε τη σύμβαση για το νόμιμο σύστημα ΜΙΤΟ3 που προμηθεύτηκε η ΕΥΠ, για τη διαπίστωση ενεργοποιημένων δυνατοτήτων παρακολούθησης over-the-topservices (WhatsApp, Viber, Signal), για τις οποίες η ΕΥΠ δεν έχει νόμιμη αρμοδιότητα. Τα αμέσως ως άνω περιστατικά υποδηλώνουν (αφανή) συνεργασία του Ιωάννη Λαβράνου, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) με αντικείμενο της συνεργασίας επισυνδέσεις.

Το 2019 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας αποστρατεύτηκε εκτάκτως από Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας την 5.8.2018 (θητεία 2016-2018), λόγω της τραγωδίας στο Μάτι. Περαιτέρω, κλήθηκε τον Ιούλιο του έτους 2019 από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναλάβει καθήκοντα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο Κωνσταντίνος Τσουβάλας κληθείς προηγουμένως κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας ενώπιον του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Α. Ζήση για την ίδια υπόθεση, είχε ισχυριστεί ότι δεν θυμάται τους νόμιμους εκπροσώπους της Krikel, με τους οποίους υπέγραψε η Ελληνική Αστυνομία τις συμβάσεις. Στη διάρκεια της δίκης, υποστήριξε πάντως ότι η επικοινωνία με την Krikel δεν γινόταν διαζώσης, αλλά «δια αλληλογραφίας». Σε ερώτηση της έδρας (- Δηλαδή εσείς είχατε μόνο ένα έγγραφο μπροστά σας και του δώσατε τόσα εκατομμύρια ευρώ;) ανταποκρίθηκε ότι εμφανίστηκε η εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και ότι δεν έχει γνωρίσει τον Σταμάτη Τρίμπαλη. Αντίθετα, ότι θυμάται ως τεχνικό σύμβουλο – υπεύθυνο της Krikel τον Σωτήριο Ντάλα. Όπως παραδέχτηκε με τρείς δικές του αποφάσεις ανατέθηκαν απόρρητες συμβάσεις εκατομμυρίων στην Κρίκελ. Για τη γνωριμία του με τον Ιωάννη Λαβράνο αν και ερωτήθηκε επανειλημμένα από έδρας για το είδος της συναναστροφής τους κατέθεσε αρχικά ότι τον είχε δει 5-6 φορές, ενώ στη συνέχεια προέκυψε ότι έχει παρευρεθεί στην βάφτιση της κόρης του. Ο Λαβράνος είχε πράγματι γνωριμία με τον Τσουβάλα και προσπαθούσε να κλείνει δουλειές, όπως όταν πρότεινε κτίριο στο Περιστέρι για να στεγαστεί η ΔΙΔΑΠ (Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών) και η μίσθωση/αγορά έγινε. Προέκυψε περαιτέρω, ότι ο Ιωάννης Λαβράνος απολάμβανε αστυνομικής συνοδείας, για «λόγους ασφαλείας», η οποία είχε εγκριθεί με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ, γεγονός που ήταν γνωστό στον Κωνσταντίνο Τσουβάλα.

Παράλληλα, «προσωπικός φρουρός» του Ιωάννη Λαβράνου καταγγέλλεται ότι ήταν ο κ. Κατριτσιώτης, που τον έφερε σε επαφή με την κ. Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, που υπηρέτησε ως αποσπασμένη στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Σημειώνεται ότι η ΑΔΑΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου που ενήργησε για τις νόμιμες επισυνδέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) έλαβε από τον πάροχοWind έγγραφο για την επισύνδεση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Νίκου Ανδρουλάκη, που φέρονταν να έχουν υπογράψει η Β. Βλάχου (εισαγγελέας ΕΥΠ) και ο Π. Κοντολέων (διοικητής ΕΥΠ). Το έγγραφο φερόταν να έχει βεβαιωθεί από την Γεωργακοπούλου Ευαγγελία (υποδιευθύντρια). Η Β. Βλάχου όμως δήλωσε στην ΑΔΑΕ ότι δεν έχει υπογράψει ποτέ το συγκεκριμένο έγγραφο. Η ΑΔΑΕ κάλεσε την Γεωργακοπούλου δύο φορές, η οποία όμως επικαλέστηκε λόγους υγείας και δεν προσήλθε (καταθέσεις Βέργαδου, Γκρίτζαλη, Ράμμου). Για την ίδια υπόθεση ο Δημήτριος Βέργαδος ανέφερε ότι στην περίπτωση Ανδρουλάκη το έγγραφο που έλαβε η ΑΔΑΕ έφερε την υπογραφή της Γεωργακοπούλου, ενώ όταν αναζητήθηκε το πρωτότυπο είχε την υπογραφή μόνο του Διοικητή της ΕΥΠ. Παρεμπιπτόντως, έχει διασταυρωθεί ότι στον αριθμό που έχει δηλωθεί με στοιχεία Βλάχου Βασιλική (Εισαγγελέα ΕΥΠ), εστάλη μήνυμα Predator στις 26-01-2021 και ώρα 20:36:15 με περιεχόμενο «Σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα! https://thankyou.ewish.cards/gregorys-card/». Ο Νικόλαος Λεοντόπουλος (Reporters United, InsideStory) υπέδειξε ότι στις 26 Ιανουαρίου 2021 έγινε η πρώτη μαζική αποστολή με 11 μηνύματα, για τα οποία χρησιμοποιήθηκε αριθμός επ’ ονόματι του Γενικoύ Γραμματέα Γρηγόρη Δημητριάδη με τη μέθοδο spoofing, την επομένη της ονομαστικής εορτής του. Οι στόχοι των 11 μηνυμάτων περιλάμβαναν την Β. Βλάχου (Εισαγγελέα ΕΥΠ) και κοντινά πρόσωπα του Γενικoύ Γραμματέα Δημητριάδη και του Πρωθυπουργού, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «μοτίβο», σύμφωνα με το οποίο δεν παγιδεύονταν μόνο αντίπαλοι, αλλά και πρόσωπα κοντά στον Πρωθυπουργό (Καραμαλάκης (Αρχηγός της αστυνομίας), Αβραμόπουλος (πρώην Επίτροπος της ΕΕ), και Κυπραίου (κοντά στον Πρωθυπουργό). Οι σχέσεις Λαβράνου, Κατριτσιώτη και Γεωργακοπούλου δεν έχουν ερευνηθεί, μολονότι η τελευταία φέρεται από σωρεία δημοσιογραφικών πηγών και ρεπορτάζ ως στενή συνεργάτιδα του Π. Κοντολέων και βασική χειρίστρια του Predator (βλ. ενδ. δημοσίευμα 20 Νοεμβρίου 2022, 09:06, Υποκλοπές: Το «τρίγωνο» που εγκατέστησε το Predator στην Υπηρεσία Πληροφοριών και η λίστα των «χειριστών» του, in.gr). Η κ. Ευαγγελία Γεωργακοπούλου, κατά τη μοναδική εξέταση της στην ένδικη υπόθεση (τον Δεκέμβρη του 2022) είχε επικαλεστεί ότι δεν γνωρίζει για την προμήθεια κατασκοπευτικού λογισμικού, ούτε της ανατέθηκε ο χειρισμούς «κακόβουλου κατασκοπευτικού λογισμικού» από την Υπηρεσία, καθώς και ότι προφανώς έχει στοχοποιηθεί, χωρίς να γνωρίζει το λόγο.

Τον Ιανουάριο του 2020, κατά τον δημοσιογράφο Βασίλειο Λαμπρόπουλο (μάρτυρας) την 16.1.2020 έγινε επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Παναγιωτόπουλου στο Ισραήλ, στην οποία συμμετείχε ο Λαβράνος με ψεύτικο όνομα «Παπαδάκης» στη λίστα ταξιδιωτών, γεγονός που του επιβεβαίωσε προσωπικά προσφάτως (2024) ο ίδιος ο Παναγιωτόπουλος. Ο Λαμπρόπουλος είδε φωτογραφίες με μαυρισμένα πρόσωπα αλλά δεν μπόρεσε να τις πάρει, και από τις φωτογραφίες που λήφθηκαν δημοσιεύτηκαν 68 ενώ οι 2 που λείπουν αφορούν τον Λαβράνο (του επιδείχθηκαν). Μία φωτογραφία δείχνει άτομο που κατεβαίνει σκάλες το οποίο κατά τον ίδιο είναι ο Λαβράνος αλλά δεν εικονίζεται καθαρά, και ο λόγος του ψεύτικου ονόματος ήταν να μην αναδειχθεί η συμμετοχή του στο ταξίδι. Με τον Υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Παναγιωτόπουλου έχει προκύψει ότι ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος είναι κουμπάροι. Περαιτέρω, ο Νικόλαος Λεοντόπουλος (μάρτυρας) αναφέρει για το ίδιο περιστατικό ότι έγινε προσπάθεια να τεκμηριωθεί το συγκεκριμένο ταξίδι, οπότε βρήκε έναν Ανώτατο στρατιωτικό των ενόπλων δυνάμεων, που συμμετείχε στο ταξίδι και ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα πράγματα έγιναν έτσι. Επίσης, ο Νικόλαος Λεοντόπουλος (μάρτυρας), με αφορμή το δημοσίευμα – ρεπορτάζ Υποκλοπές: Όλες οι ταυτότητες του Γιάννη Λαβράνου (12 Νοεμβρίου 2022, ReportersUnited) ανέφερε για συνάντηση τον Νοέμβριο του έτους 2019 στο Λονδίνο επί πολιτικής ευθύνης της ΕΥΠ του Γενικού Γραμματέα Γ. Δημητριάδη, για την οποία έλαβε γνώση από έναν νεαρό Έλληνα, ο οποίος εμφανίστηκε στον ίδιο «σαν whistleblower», προκειμένου να βοηθήσει τη δημοσιογραφική έρευνα. Σύμφωνα με τη διήγηση του νεαρού στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Γ. Δημητριάδης και ο Ιωάννης Λαβράνος με αντικείμενο «ένα πρότζεκτ με θέμα την κυβερνοασφάλεια», ενώ ο νεαρός ανέμενε ότι η συνάντηση θα γινόταν με τον τότε Υπουργό Ψηφιακής διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Στη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο νεαρός ανέφερε για πρόταση του στον ταξίαρχο Κυριαφίνη, διευθυντή Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικής Έρευνας του ΥΠΕΘΑ. Τότε ο Ιωάννης Λαβράνος απομακρύνθηκε από την τριάδα, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία και τηλεφώνησε στον Υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο, κατόπιν της οποίας επικοινωνίας δήλωσε στον κ. Δημητριάδη ότι κάποιο θέμα τους τακτοποιήθηκε. Στη συνέχεια ο Κυριαφίνης αποστρατεύτηκε, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την δημοσιογραφική έρευνα. Στο σχετικό δημοσίευμα – ρεπορτάζ αναφέρεται περαιτέρω ότι: «Συναντήθηκαν στο πολυτελές ξενοδοχείο MayFair στο Λονδίνο. Ο Λαβράνος προέταξε την εγγύτητά του με το Μαξίμου: «Είμαι κοντά στον πρωθυπουργό, θέλουμε να κάνουμε πράγματα στην κυβερνοασφάλεια, στο machinelearning, στα αμυντικά, κλπ.». Ο επιχειρηματίας του εξήγησε ότι αργότερα θα ερχόταν στο ραντεβού κι ένας στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού με τον οποίο έμεναν μαζί στο ξενοδοχείο. Πράγματι εμφανίστηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, Γενικός Γραμματέας του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Περαιτέρω από τα σώματα των τεσσάρων αιτήσεων (4) αδειών εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού προς το Υπουργείο Εξωτερικών, για την εξαγωγή του λογισμικού (Κωδικός 4 – Λεπτομέρειες σημείων επαφής) έχει προκύψει το όνομα της κ. Ευαγγελίας (Λίνας) Κατσούδα, στενής συνεργάτιδας του Φέλιξ Μπίτζιου, κατά σύσταση του οποίου αποδείχθηκε ότι ξεκίνησε να εργάζεται το έτος 2021 για τον Ιωάννη Λαβράνο, στην Krikel. Οι άδειες εξαγωγής περιλάμβαναν τη Μαδαγασκάρη τον Νοέμβριο 2021 (Intellexa Greece προς Signum θυγατρική της Intellexa UK προς Κυβέρνηση Μαδαγασκάρης, αξίας 2.7 εκατομμυρίων ευρώ, το Σουδάν τον Φεβρουάριο 2022 (η Krikel αναφέρεται ως εξαγωγέας και η Intellexa ως πάροχος τελικού χρήστη, με το έγγραφο να αναφέρει ρητά «σύστημα πληροφοριών» για κρατικό πελάτη και το Μπαγκλαντές τον Απρίλιο 2022 (εξαγωγή 1.1 εκατομμυρίων ευρώ, με αξιωματικούς πληροφοριών του Μπαγκλαντές να ταξιδεύουν στην Ελλάδα για εκπαίδευση σύμφωνα με επίσημη κυβερνητική ειδοποίηση προς τις ελληνικές αρχές). Η εταιρική δομή περιλάμβανε πάνω από 50 οντότητες σε διάφορες δικαιοδοσίες, με την Ελλάδα να επιλέγεται μετά το Ισραήλ (το οποίο ήταν περιοριστικό) και την Κύπρο (από όπου αναγκάστηκε να διακόψει την επιχειρηματική του δράση ο TalJonathanDilian, λόγω της υπόθεσης με το κατασκοπευτικό βαν) ως κράτος μέλος της ΕΕ που επιτρέπει τέτοιες εξαγωγές. Η Ευαγγελία Κατσούδα (μάρτυρας) επιβεβαίωσε ότι η υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Εξωτερικών έγινε με εντολή του Ιωάννη Λαβράνου, για τον οποίο εργαζόταν. Οι άδειες έλαβαν υπογραφή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Σμυρλή, ο οποίος μετά την εξαγωγή του λογισμικού έλαβε θέση Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (2023). Για τις όποιες ανησυχίες είχε η Ευαγγελία Κατσούδα δήλωσε ότι λάμβανε καθησυχάσεις καθώς και ότι είχε ακούσει από όλους ότι «όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα δεν θα έχουμε πρόβλημα». Παράλληλα, ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος (μάρτυρας), έχει γνωστοποιήσει προσωπική συνάντηση του με τον Ιωάννη Λαβράνο σε χρόνο μετά την αποκάλυψη της ένδικης υπόθεσης, στη διάρκεια της οποίας ο Ιωάννης Λαβράνος παραδέχεται πως ίχνη και οι κωδικοί που είχαν βρεθεί σε επιμολυσμένες κινητές συσκευές παρακολουθούμενων αντιστοιχούσαν σε συστήματα που είχαν πουληθεί σε χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, του επιδείχθηκε από τον Ιωάννη Λαβράνο συνομιλία από υποκλαπέντα διάλογο με Predator μεταξύ των Γ. Γεραπετρίτη και Μ. Φουρθιώτη. Την ίδια στιγμή οι εγκαταστάσεις της Krikel (επί της οδού Ηφαίστου αρ. 5 στο Μαρούσι) έχει αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν ως χώρος εκπαίδευσης και συναντήσεων των στελεχών και υπαλλήλων της Ιntellexa A.E., από καταστάσεις εξόδων υπαλλήλων της εταιρείας Intellexa, ειδικά των OferNorich, Βασιλείου Σεβαστού και OferErez για μεταβάσεις τους στο Μαρούσι την 20η-04-2021, 21η-04-2021 και 28η-04-2021 σε συνδυασμό με αναφορές της Ευαγγελίας Κατσούδα για συχνή παρουσία τρίτων (Ελλήνων και αλλοδαπών, μεταξύ των οποίων και Ισραηλινοί) καθώς και για συναντήσεις, που λάμβαναν χώρο σε γραφείο της εταιρείας. Προέκυψε επίσης, ότι ο τεχνικός διευθυντής της ΙntellexaA.E. MeromHarpaz, που φέρεται να επιμελήθηκε τις αιτήσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής ειδών διττής χρήσης είχε κάνει συναντήσεις στην έδρα της εταιρείας τόσο με τον Σωτήριο Ντάλα (αντίστοιχα τεχνικό διευθυντή της Krikel) όσο και με τον Ιωάννη Λαβράνο.

Β.3. ΚΕΤΥΑΚ – ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ

Στις 9 Ιουλίου 2020, με τροπολογία 390-3 του Ν. 4704/2020, δημιουργήθηκε το ΚΕΤΥΑΚ (Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), ως αυτοτελής υπηρεσία εντός της ΕΥΠ. Το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) στεγάστηκε στο πρώτο κτίριο στις εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή. Το ΚΕΤΥΑΚ μπορούσε να υπογράφει απόρρητες συμβάσεις με φορείς, οι πράξεις του δεν δημοσιεύονταν στο ΦΕΚ και δεν αναρτώνταν στο Διαύγεια. Η χρηματοδότηση του ΚΕΤΥΑΚ προερχόταν από το ΕΣΠΑ με επιπλέον ενίσχυση από την ΕΥΠ μέσω ξεχωριστού κωδικού. Οι συμβάσεις με το ΚΕΤΥΑΚ δεν ελέγχθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών, κατά δήλωση της Αλεξάνδρας Ρογκάκου. Στις 28 Νοεμβρίου 2022, η ολομέλεια της ΑΔΑΕ πραγματοποίησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του ΚΕΤΥΑΚ στην Αγία Παρασκευή. Το σημαντικότερο εύρημα στο ΚΕΤΥΑΚ ήταν μία κρυπτογραφημένη γραμμή που συνδέει το ΚΕΤΥΑΚ με την ΕΥΠ, η οποία ελέγχθηκε στον server και επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή της. Προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν ελέγχθηκαν όλα τα κτήρια του συγκροτήματος και δεν ζητήθηκε οργανόγραμμα του ΚΕΤΥΑΚ ούτε βιβλίο εισερχομένων/εξερχομένων προσωπικού (κληθέντες μάρτυρες της ΑΔΑΕ). Περαιτέρω, από τον Σεπτέμβριο του 2019 και μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2022 υπηρετούσε στην ΕΥΠ η κ. Γεωργία Ζάρρα, μετά από απόσπαση της εκεί με την ιδιότητα Τμηματάρχη ασφάλειας υποδομών και διαδικασιών της Διεύθυνσης Ασφαλείας και με καθήκοντα ευθύνης στην είσοδο για την ασφάλεια των κτιρίων. Η κ. Γεωργία Ζάρρα διευκρίνισε ότι τα καθήκοντα της καταλάμβαναν και την ασφάλεια του κτιρίου του ΚΕΤΥΑΚ στην Αγία Παρασκευή, αλλά ότι υπηρετούσε στο κτίριο στην οδό Κανελλοπούλου και έτσι τα καθήκοντα αυτά τα ασκούσαν άλλοι στο ΚΕΤΥΑΚ. Περαιτέρω, προέκυψε ότι διαμένει μόνιμα 600 μέτρα από το ΚΕΤΥΑΚ και ότι είναι κουμπάρες με την κ. Ευαγγελία Γεωργακοπούλου. Από την μαρτυρία της κ. Ζάρρα επιβεβαιώθηκε ότι στην ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο ήταν η Φοίβη Εξάρχου, «έξω από το γραφείο του κ. Διοικητή» της ΕΥΠ (Π. Κοντολέων), η οποία αποχώρησε την 29.9.2022. Για την Φοίβη Εξάρχου ο Θανάσης Κουκάκης καταγγέλλει ένορκα για πρώτη φορά (26.11.2025) ότι ο Ιωάννης Λαβράνος την έχει τότε τοποθετήσει δίπλα στον Διοικητή της ΕΥΠ, ότι είναι στενή συνεργάτιδα της κ. Γεωργακοπούλου και ότι είχε γνώση της παράλληλης διαδικασίας παρακολούθησης ΕΥΠ – Predator. Επίσης, καταγγέλλει ότι βρισκόταν στο γραφείο του Ιωάννη Λαβράνου στο Ψυχικό συχνά και ότι ήταν βασική χειρίστρια του υλικού των υποκλοπών, από κοινού με την Ευαγγελία Γεωργακοπούλου. Μάλιστα, ότι η Φοίβη Εξάρχου και η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου μετέφεραν στο γραφείο του Ιωάννη Λαβράνου στο Ψυχικό (στη Σικελιανού) «τις παρακολουθήσεις» (τα cd) που γίνονταν στο ΚΕΤΥΑΚ, όταν το επιχειρησιακό κέντρο των παρακολουθήσεων μεταφέρθηκε από το Ελληνικό («Ιntellexa» 2020-2021) στο ΚΕΤΥΑΚ (2021-2022). Ο Θανάσης Κουκάκης επικαλείται ότι η Φοίβη Εξάρχου είναι βέβαιο ότι γνωρίζει κρίσιμα περιστατικά για τις παρακολουθήσεις ΕΥΠ – Predator, καθώς και ότι οι πληροφορίες αυτές είναι από πηγές του μέσα στην εταιρεία («Ιntellexa»). Παράλληλα η Ειρήνη Εξάρχου, μετακλητή υπό τον Γενικό Γραμματέα Γ. Δημητριάδη, η οποία παραμένει ακόμη και σήμερα στη Γραμματεία του Πρωθυπουργού, είναι αδερφή της Φοίβης Εξάρχου και περιλαμβάνεται στη δεύτερη λίστα στόχων που δημοσιεύτηκε για τις παρακολουθήσεις ΕΥΠ και Predator. Περαιτέρω, εκπαίδευση για το ΜΙΤΟ 3 (νόμιμο σύστημα επισύνδεσης) στο ΚΕΤΥΑΚ έγινε σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Πλημμελειοδικείο Αθηνών μέχρι τον Ιανουάριο του 2022. Στις κτηριακές υποδομές (parking) του ΚΕΤΥΑΚ έχει εντοπιστεί ωστόσο στις 24-06-2022 το υπ’ αριθ. ΧΕΚ 1344 όχημα (SKODA) της εταιρείας Krikel, χρεωμένο στον Σωτήρη Ντάλα, γεγονός που αποδεικνύεται από φωτογραφίες που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο. Σε φωτογραφία από αυτές το όχημα της Krikel (ΧΕΚ 1344) φαίνεται παρκαρισμένο κοντά σε όχημα (ΙΡΡ 4635) που αποδίδεται στον κ. Ευάγγελο Ζαχαράκη, Διοικητή ΚΕΤΥΑΚ.

Επιπλέον, ο Αιμίλιος Κοσμίδης τυγχάνει κάτοχος της υπ’ αριθμ. 5162970093291513 προπληρωμένης κάρτας Cosmote MastercardPrepaid της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία αρχικά προέκυπτε ότι χρησιμοποιήθηκε σε δύο μόνο συναλλαγές (αξίας 5 ευρώ και 20 ευρώ αντίστοιχα) για την αγορά συνδρομής αποστολής μηνυμάτων SMS, τα οποία απεστάλησαν σε 25 συνολικά στόχους του λογισμικού Predator, μεταξύ των οποίων, ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και τότε ευρωβουλευτής, Νικόλαος Ανδρουλάκης. Σε βάρος του έχουν υποβληθεί από 7-11-2024 εγκλήσεις των Προέδρου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Θανάση Κουκάκη, οι οποίες τέθηκαν στο αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 και 3 του ΚΠΔ, με το από 7-1-2025 Πόρισμα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση, με έγκριση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Παρά την υποβολή εγκλήσεων, με τις οποίες οι ως άνω (παθόντες) κατήγγειλαν πράξεις συνέργειας του Κοσμίδη σε βάρος τους, ο Αιμίλιος Κοσμίδης δεν κλήθηκε ως ύποπτος (244 παρ. 1 ΚΠΔ), αλλά ως μάρτυρας, για να καταθέσει την αντίληψη του για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα δε με το από 07-01-2025 Συμπληρωματικό Πόρισμα, του Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Ζήση ο Αιμίλιος Κοσμίδης τυγχάνει υπάλληλος σούπερ μάρκετ, του οποίου η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από τρίτο πρόσωπο, ενεργοποιήθηκε με pin, φορτίστηκε και έγιναν από αυτή συναλλαγές, ενώ καταθέτης του ποσού είναι άγνωστο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Αιμίλιος Κοσμίδης ανέφερε στο Δικαστήριο για φίλο του, τον Κωνσταντίνο Πετρίση, που «έκανε κάποιες εξυπηρετήσεις στην ΕΥΠ» και ο οποίος εργαζόταν συμπωματικά τα έτη 2020 – 2021 στο κατάστημα Cosmote Αλίμου, από όπου παραδόθηκε η κάρτα. Από πηγές της Ελίζας Τριανταφύλλου, η οποία είχε εντοπίσει τον Αιμίλιο Κοσμίδη ενώ τον αναζητούσαν οι αρχές, ο Κωνσταντίνος Πετρίσης λάμβανε μηνιαία αμοιβή 500 ευρώ για τις αναφερόμενες εξυπηρετήσεις. Βάσει σχετικής έγγραφης διευκρίνισης του βοηθού Γενικού Διευθυντή Cards and DigitalBanking της Εθνικής τράπεζας κ. Δημήτριου Πλέσσα, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο διαχείρισης των CosmotePrepaid καρτών, αναφέρεται ότι η κάρτα παραδιδόταν στον κάτοχο από τα καταστήματα του Δικτύου της Cosmote ενεργοποιημένη έπειτα από ταυτοποίηση του κατόχου (δηλαδή χωρίς να γίνεται ταχυδρομική αποστολή αυτής) και κατά την παράδοση της ο κάτοχος παραλάμβανε έντυπο με 15ψήφιο πίνακα και εν συνεχεία, λάμβανε από την τράπεζα μέσω sms – στο καταχωρημένο στα αρχεία της τράπεζας κινητό του – τις 4 θέσεις στον 15ψήφιο πίνακα που αντιστοιχούσαν στο PIN της κάρτας. Πέραν δε τούτων, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σε απάντηση σχετικού αιτήματος του Δικαστηρίου με το από 22-01-2026 έγγραφό της απάντησε ότι η ως άνω κάρτα εκδόθηκε στις 02-06-2020 ενώ με βάση την πλήρη κίνηση του λογαριασμού της εν λόγω κάρτας καταδεικνύεται ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε ευθύς αμέσως για την πληρωμή πλήθους συναλλαγών, συνολικού ύψους 3.367,65 ευρώ, συνιστάμενες σε αγορά υπηρεσιών cloud, hosting, domains, αποστολής SMS και άλλων υπηρεσιών διαδικτύου, που σχετίζονται με την λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού. Κατά συνέπεια ο Κοσμίδης έχει άμεση σχέση με την χρήση της και όσα έγιναν δεκτά από το πόρισμα Ζήση βασίστηκαν σε ελλιπή στοιχεία, αφού δεν ζητήθηκαν ποτέ τα πλήρη στοιχεία κινήσεων. Η τελευταία καταγεγραμμένη συναλλαγή λαμβάνει χώρα την 16η-12-2021, την ίδια ημέρα που αποκαλύφθηκε από τις εκθέσεις του CitizenLab και της ΜΕΤΑ, η διαδεδομένη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Η εν λόγω κάρτα φορτίσθηκε μέσω ΑΤΜ υποκαταστήματος της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδος στην Αγία Παρασκευή, κοντά δηλαδή (50μ) στο κτίριο του ΚΕΤΥΑΚ. Παρεμπιπτόντως, την 16η-12-2021, ημέρα τελευταίας συναλλαγής της κάρτας Κοσμίδη, οπότε και δημοσιεύθηκαν οι παραπάνω έρευνες των CitizenLab και MΕΤΑ για την λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού «Predator» στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων Χωρών, οι υπάλληλοι της Intellexa Α.Ε. Ιωάννης Τουμπής, Ιωάννης Μπόλιαρης και StefanMancas εισήλθαν αιφνίδια στις εγκαταστάσεις της «LamdaHelix» που υπεκμίσθωνε στην «Hostmein» και αφαίρεσαν όλο τον εγκατεστημένο εξοπλισμό. Η εσπευσμένη και άτακτη αφαίρεση του εξοπλισμού καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι ως άνω εργαζόμενοι πήραν μεταξύ άλλων και υλικό εξοπλισμού που ανήκε στην ιδιοκτησία της Hostmein (βλ. ιδίως το από 16-12-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Αλέξανδρου Σταμάτη Διεθύνοντος Συμβούλου Τεχνολογίας της Hostmein προς τον Ιωάννη Τουμπή).

B.4. «Μνημόνιο συνεργασίας» μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa

Την 11.4.2026 (tovima.gr) έγινε γνωστή δημοσιογραφική έρευνα του Βασίλη Λαμπρόπουλου για την ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa ως επικεφαλής κοινοπραξίας εταιρειών. Για τη σχετική απόδειξη δημοσιεύτηκε έγγραφο σχετικό με τον έμμεσο τρόπο κρατικής χρηματοδότησης της Intellexa, από το οποίο προκύπτει, ανεξαρτήτως του αν για άλλους λόγους τελικά ολοκληρώθηκε ή όχι η χρηματοδότηση, ότι η Intellexa ήταν γνωστή στην ΕΥΠ και μάλιστα είχε πρόσβαση σε απόρρητα-ευαίσθητα ή εμπιστευτικά προγράμματα του ΚΕΤΥΑΚ. Το δημοσίευμα – ρεπορτάζ αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την σχεδιαζόμενη συνεργασία, καθώς και τον κεντρικό ρόλο των στελεχών της Intellexa Merom Harpaz, Rotem Farkash, αλλά και του Ιωάννη Λαβράνου της ΚΡΙΚΕΛ.

Στο δημοσίευμα συγκεκριμένα αναφέρεται: «..Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση αρνείται τη συνεργασία της ισραηλινής εταιρείας με το ελληνικό κράτος, αποδίδοντας την παράνομη δραστηριότητα της Intellexa σε «ιδιώτες». Ακόμη, η παράλληλη παρακολούθηση από την ΕΥΠ και το παράνομο λογισμικό Predator μίας σειράς προσώπων από τον χώρο της πολιτικής, των Ενόπλων Δυνάμεων, των μέσων ενημέρωσης και των επιχειρήσεων αποδόθηκε σε «σύμπτωση» ή, σύμφωνα με το πόρισμα Ζήση, θεωρήθηκε αμελητέο κλάσμα σε σχέση με τον όγκο επισυνδέσεων από την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όπως καταδείχθηκε από τα έγγραφα που παρουσίασε την περασμένη Κυριακή «Το Βήμα», έναν χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιχειρήθηκε να χρηματοδοτηθεί η Intellexa με ευρωπαϊκά κονδύλια ως συμμετέχουσα σε cluster. Το ύψος της χρηματοδότησης για την κοινοπραξία «σχηματισμών καινοτομίας» έφθασε τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποδίδονταν μέσω του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. υπό την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας….Πρόκειται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, για «έμμεσο τρόπο κρατικής χρηματοδότησης αλλά και “νομιμοποίησης” της Intellexa» και με την κυβέρνηση να υποστηρίζει, διά του εκπροσώπου της που ρωτήθηκε σχετικά στην ενημέρωση συντακτών την περασμένη Δευτέρα, πως το προσύμφωνο που κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2021 αφορούσε μια «ευρύτερη δραστηριότητα στον χώρο της πληροφορικής….Επιστροφή στα τέλη του 2019. Την περίοδο εκείνη, σύμφωνα με γνώστες της υπόθεσης, υπεύθυνοι της κοινοπραξίας «καινοτόμων εταιρειών για την προώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της ασφάλειας» είχαν σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη, τα οποία και τους υπέδειξαν να έρθουν σε επαφή με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για να χρηματοδοτηθεί η κοινοπραξία. Ακόμη τους είχε προταθεί να έλθουν σε επαφή με – άγνωστους σε αυτούς – επιχειρηματίες που ήταν οι «κομιστές» του Predator στην Ελλάδα και δημιουργοί της Intellexa, η έναρξη εργασιών της οποίας έγινε όμως μερικούς μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 11 Μαρτίου 2020. Σημειώνεται ότι, όπως αναδείχθηκε και στην πρόσφατη δίκη των υποκλοπών, οι επαφές ισραηλινών και Ελλήνων επιχειρηματιών με τη συμμετοχή πολιτικών και στελεχών της ΕΥΠ για την ενεργοποίηση του παράνομου λογισμικού και στη χώρα μας είχαν αρχίσει την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2019. Το πρώτο αίτημα, στα τέλη του 2019, για τη χρηματοδότηση της κοινοπραξίας – χωρίς τη συμμετοχή ακόμη της Ιntellexa εν όψει της επίσημης σύστασής της – απορρίφθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) λόγω τυπικών προβλημάτων. Ωστόσο, τoν Σεπτέμβριο του 2020 υπήρξε νέο αίτημα-ένσταση από το ίδιο το κρατικό ΚΕΜΕΑ ώστε να εγκριθεί η χρηματοδότησή της, η οποία ήταν πλέον μεγαλύτερη, ενώ στο νέο σχήμα εμφανίστηκε πλέον και επισήμως η Intellexa. Το νέο αίτημα για χρηματοδότηση της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή της Intellexa εγκρίθηκε αμέσως από τη ΓΓΕΤ, την υπεύθυνη έγκρισης και διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως προκύπτει, ωστόσο, για αυτή τη συνεργασία ΚΕΜΕΑ και κοινοπραξίας δεν υπήρξε καμία ενημέρωση άλλων αρμόδιων στελεχών και ελεγκτών του εν λόγω Κέντρου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Οι σχετικές συνεννοήσεις, όπως αναφέρεται στο «Βήμα», έγιναν σε κλειστό κύκλο κρατικών λειτουργών και κυβερνητικών στελεχών. Πολλά από αυτά τα στελέχη του ΚΕΜΕΑ, εκτός κύκλου των εν λόγω συνεννοήσεων, αποστασιοποιήθηκαν. Επιπλέον την ίδια περίοδο υπήρχε και απομάκρυνση υπαλλήλων του KEMEA. Δύο από αυτούς λένε σήμερα ότι πληροφορήθηκαν από το δημοσίευμα του «Βήματος» την περασμένη Κυριακή τόσο για τα περί της συμμετοχής της Intellexa στην κοινοπραξία όσο και για το προσύμφωνο συνεργασίας με το ΚΕΜΕΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη πως στην κοινοπραξία εμφανίστηκε και η εταιρεία στενού συγγενούς πρώην βουλευτή της ΝΔ, ενώ μία από τις «πρώτες ενέργειες» που υποδείχθηκαν από κυβερνητικά στελέχη προς τους υπευθύνους ήταν να «υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (KETYAK) της ΕΥΠ με έδρα την Αγία Παρασκευή». Εκεί δηλαδή όπου προσδιορίζεται – με βάση και την πρόσφατη δικαστική απόφαση – ότι είχαν έδρα οι χειριστές του Predator. Το μνημόνιο ΕΥΠ – κοινοπραξίας με τη συμμετοχή της Intellexa αφορούσε τη «χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Επισήμως, η κοινοπραξία θα συνέδραμε «όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας με προγράμματα πρόληψης του εγκλήματος μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης». Αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας πάντως δεν υπογράφηκαν με άλλους κρατικούς φορείς, όπως με την ΕΛ.ΑΣ. ή το Λιμενικό, παρά μόνο με το ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ. Κεντρικό ρόλο στις επαφές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν ο επιχειρηματίας Γιάννης Λαβράνος και, εκ μέρους της Intellexa, τα στελέχη της εταιρείας Ρότεμ Φαρκάς και Μερόμ Χαρπάζ».

Την ίδια στιγμή έχει αποδειχθεί ότι στελέχη της εταιρείας του ομίλου Intellexa ευρίσκοντο στην Αθήνα ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2020 (MeromHarpaz, RotemFarkash και RoeyHayot), γεγονός που επιβεβαιώνουν μάρτυρες και μάλιστα ο Αναστάσιος Τέλλογλου αναφέρει για προσωπικές επαφές του με γείτονες των εν λόγω στελεχών. Ο MeromHarpaz τυγχάνει στενός συνεργάτης του TalDilian, τοποθετήθηκε ως τεχνικός διευθυντής της Intellexa στην Ελλάδα και απεικονίζεται μαζί με τον Tal Dilian στο βίντεο του Forbes (υπόθεση με το κατασκοπευτικό βαν στην Κύπρο), ενώ ο RotemFarkash, ήταν συνιδρυτής της Cytrox και βασικός δημιουργός του κακόβουλου λογισμικού παρακολούθησης Predator, το οποίο, μετά από αποδεδειγμένες εταιρικές μεταβιβάσεις, περιήλθε στην ιδιοκτησία του ομίλου της Intellexa.

Β.5. Μνημόνιο Συνεργασίας ΟΤΑ – Βόρεια Μακεδονία

Στη διάρκεια της δίκης (18.12.2025) ο Αναστάσιος Τέλλογλου, δημοσιογράφος και συντάκτης στο ειδησεογραφικό μέσο ΙnsideStory, που ξεκίνησε έρευνα για το κατασκοπευτικό λογισμικό και την υπόθεση των υποκλοπών Predator – ΕΥΠ εξεταζόμενος ενόρκως κατήγγειλε από προφανή προσωπική αντίληψη ότι δέχθηκε εικοσιτετράωρη (24) φυσική παρακολούθηση, μετά την δημοσίευση του άρθρου «Υπόθεση παρακολούθησης Κουκάκη: Το Κράτος ξέρει» (InsideStory, 14.4.2022), το οποίο υπογράφουν εκείνος και η Ελίζα Τριανταφύλλου. Προκύπτει ότι οι δύο δημοσιογράφοι έχουν δει με τα ίδια τα μάτια τους – και όχι από έμμεσες πηγές – σχέδιο εγγράφου μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) και υπηρεσίας των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας, την ΟΤΑ. Η υπηρεσία αυτή συστήθηκε στη Βόρεια Μακεδονία και παρακολουθούσε την χρήση του παράνομου λογισμικού Predator, μετά τις υποκλοπές, έχοντας πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής δεδομένων (logs). Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, με το οποίο γίνεται λόγος για βιαστικά συμπεράσματα της Κυβέρνησης ότι η παρακολούθηση του Κουκάκη έγινε από ιδιώτη, ο Τέλλογλου δέχθηκε απροκάλυπτη φυσική παρακολούθηση και μάλιστα δύο κύριοι από την Αστυνομία, όπως είπε, θέλησαν να του βάλουν chip στο αυτοκίνητο. Στα τέλη Μαΐου 2020 ο Τέλλογλου, αντιλαμβανόμενος ότι τον ακολουθούσε κάποιος στην οδό Καρνεάδου 37, πήρε τηλέφωνο κάποιον ανώτατο αξιωματούχο των Υπηρεσιών Ασφαλείας, ο οποίος του είπε ότι εμείς δεν καθορίζουμε τους όρους του παιχνιδιού καθώς και ότι ενδιαφέρονται και άλλες ελληνικές Υπηρεσίες.

Σε συνέχεια των καταγγελιών του Αναστάσιου Τέλλογλου, για φυσική (24) εικοσιτετράωρη παρακολούθηση η Ελίζα Σταματίνα Τριανταφύλλου (12.1.2026) επιβεβαίωσε ότι έχει δει το μνημόνιο συνεργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αφορούσε την κυβερνοασφάλεια. Το ενδιαφέρον της Βόρειας Μακεδονίας και της υπηρεσίας ΟΤΑ ήταν συγκεκριμένα κομμάτια ψηφιοποίησης του κράτους, που χειριζόταν τότε ο Υπουργός κ. Πιερρακάκης. Από επαφές της δημοσιογράφου προκύπτει ότι είχαν γίνει συναντήσεις με τον Διοικητή της ΕΥΠ (Π. Κοντολέων) μεταξύ αυτού και του επικεφαλής της ΟΤΑ (κ. Αντσελόφσκι). Είχε ετοιμαστεί ένα προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας μετά από συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το μνημόνιο θα ήταν άκρως απόρρητο και στο σώμα του προσχεδίου αναφερόταν ότι θα έπρεπε να παραμείνει κρυπτό. Κατά την σχετική μαρτυρία από διαρροές στον τύπο ο Διοικητής της ΕΥΠ (Π. Κοντολέων) επιβεβαίωσε ότι υπήρχε το προσχέδιο, αλλά δεν υπογράφηκε. Έχει δημοσιευτεί σχετικό ρεπορτάζ (Η Intellexa διορθώνει κείμενο της ΕΥΠ, insidestory). Στην ηλεκτρονική μορφή του προσχεδίου υπήρχε ένα ψηφιακό ίχνος για παρακολούθηση αλλαγών σε document, δηλαδή ψηφιακό ίχνος server του κ. Νιρ Μπεν Μόσε, Νιρ Μπεν Μόσε, πρώην υψηλόβαθμου στελέχους στο Υπουργείο ‘Αμυνας του Ισραήλ, συνεργάτη του TalDilian. Τα παραπάνω, αναπτύσσονται και στο σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μάλιστα, το προσχέδιο περιήλθε στα χέρια των δημοσιογράφων από διαρροή της Intellexa και φέρεται ότι έχει κοινοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) προς τον Διοικητή της ΕΥΠ (Π. Κοντολέων) και προς το Γραφείο του Πρωθυπουργού επί Γ. Δημητριάδη.

Β.6. Κοινοί Στόχοι Predator – EYΠ

Την 1η Ιουνίου 2020, η ΕΥΠ προέβη στην πρώτη άρση απορρήτου επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Συγκεκριμένα, με τη διάταξη Ε2402/2020, στοχεύθηκε ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του Κουκάκη στο δίκτυο Cosmote, με διάρκεια δύο μήνες (έως την 1η Αυγούστου 2020) και με αιτιολογία λόγους εθνικής ασφάλειας. Στις 13 Ιουλίου 2020, η ΕΥΠ παρέτεινε την άρση απορρήτου του Θανάση Κουκάκη με τη διάταξη Ε3077/2020, για επιπλέον δύο μήνες (έως την 1η Οκτωβρίου 2020), και πάλι με αιτιολογία λόγους εθνικής ασφάλειας. Την 31.07.2020 ο Θανάσης Κουκάκης λαμβάνει το πρώτο μήνυμα παγίδευσης με Predator. Στις 28 Μαρτίου 2022, το CitizenLab (Πανεπιστήμιο Τορόντο) ενημέρωσε τον Θανάση Κουκάκη ότι το κινητό του τηλέφωνό του είχε παραβιαστεί και είχε παγιδευτεί με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator μεταξύ του έτους 2020 έως 2021, γεγονός που τελικά δημοσιεύθηκε στις 11 Απριλίου 2022 στον τύπο, και συγκεκριμένα στο ΙnsideStory. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, η ΕΥΠ προέβη σε άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη για λόγους εθνικής ασφάλειας. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, έγινε απόπειρα μόλυνσης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ακόμη ευρωβουλευτής, αλλά και υποψήφιος για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με Predator. H ΕΥΠ παύει την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις 14 Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή μετά από διάρκεια τριών μηνών, δύο ημέρες μετά την εκλογή του στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Στις 23 Νοεμβρίου 2021, έγινε απόπειρα παγίδευσης με το λογισμικό Predator υπαλλήλων της ΕΥΠ που είχαν στείλει εξώδικη διαμαρτυρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι υπάλληλοι αυτοί διαμαρτύρονταν για τη μετακίνησή τους σε «θέσεις-ψυγεία» χωρίς αντικείμενο και χωρίς ενημέρωση, ενώ είχαν απευθύνει αναφορές στον Παναγιώτη Κοντολέοντα χωρίς να λάβουν καμία απάντηση (Περιπτώσεις Ρούσσου και Σακκαλή).

Στις 6 Νοεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε η πρώτη λίστα παρακολουθούμενων προσώπων ΕΥΠ – Predator. Η λίστα 107 στόχων προήλθε από πηγές της ΕΥΠ (όχι από την Intellexa). Το υλικό περιλάμβανε εκθέσεις ΕΥΠ με κωδικούς στόχων διαφορετικούς από τα επίσημα δελτία ΕΥΠ, γεγονός που επιβεβαιώνει την προέλευση από το Predator. Η λίστα περιλάμβανε πολιτικούς όπως τον Αντώνη Σαμαρά (πρώην πρωθυπουργό), τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη (πρώην υπουργό Προστασίας Πολίτη), τον Νίκο Δένδια (υπουργό Εξωτερικών), την Όλγα Γεροβασίλη (πρώην υπουργό Προστασίας Πολίτη), τον Χρήστο Σπίρτζη (πρώην υπουργό Μεταφορών), τον ‘Αδωνη Γεωργιάδη (υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων), τον Βασίλη Κικίλια (πρώην υπουργό Υγείας), την Όλγα Κεφαλογιάννη (βουλευτή ΝΔ, πρώην υπουργό Τουρισμού), τον Νίκο Χαρδαλιά (υφυπουργό Εθνικής ‘Αμυνας), τον Χρήστο Σταϊκούρα (υπουργό Οικονομικών), τον Κωστή Χατζηδάκη (υπουργό Εργασίας), την ΑριστοτελείαΠελώνη (αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο), τον Δημήτρη Αβραμόπουλο (πρώην υπουργό Υγείας) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (πρόεδρο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ). Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνονταν σύζυγοι πολιτικών όπως η Ευγενία Μανωλίδου (σύζυγος Α. Γεωργιάδη), η Τζένη Μπαλατσινού (σύζυγος Β. Κικίλια) και η Πόπη Καλαϊτζή (σύζυγος Κ. Χατζηδάκη), περιφερειάρχες όπως ο Γιώργος Πατούλης (περιφερειάρχης Αττικής) και η Μαρίνα Πατούλη (σύζυγός του), ο Αλέξης Πατέλης (επικεφαλής οικονομικού γραφείου πρωθυπουργού), επιχειρηματίες όπως ο Θόδωρος Καρυπίδης (πρόεδρος ΠΑΕ ‘Αρης), η Ειρήνη Καρυπίδη (αδερφή του), ο Γιάννης Κουρτάκης (εκδότης Παραπολιτικών), ο Πάνος Κυριακόπουλος (πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Star) και ο Παναγιώτης Μπόμης (Δ/νων Σύμβουλος DPG DigitalMedia). Υψηλόβαθμα στελέχη όπως ο Αλέξανδρος Διακόπουλος (πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας), ο Γιάννης Ραχωβίτσας (υπαρχηγός Αστυνομικού Σώματος) και ο Παναγιώτης Αρκουμανέας (πρώην πρόεδρος ΕΟΔΥ), δημοσιογράφοι όπως ο Αλέξης Παπαχελάς (διευθυντής Καθημερινής), ο Αντώνης Δελλατόλας, ο Θανάσης Κουκάκης και η Εύα Αντωνοπούλου (σύζυγος Π. Αρκουμανέα, δημοσιογράφος), καθώς και ο Λάκης Λαζόπουλος (ηθοποιός).

Στις 13 Νοεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε δεύτερη λίστα παρακολουθούμενων ΕΥΠ – Predator, ενώ το Βήμα αποκάλυψε την παρακολούθηση του Νίκου Δένδια. Σχετικά με την παρακολούθηση του Νίκου Δένδια, η εφημερίδα το Βήμα ανέφερε ότι αυτή είχε λάβει χώρα ένα χρόνο νωρίτερα, το 2021, μέσω του λογισμικού Predator. Η δεύτερη λίστα περιλάμβανε υπουργούς και υφυπουργούς όπως τον Γιώργο Γεραπετρίτη (υπουργό Επικρατείας), τον ‘Ακη Σκέρτσο (υπουργό Επικρατείας), τον Νίκο Παπαθανάση (αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων), τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη (αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών) και τον Κωστή Μουσουρούλη (πρώην υπουργό, συντονιστή ΣΔΑΜ). Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου και του πρωθυπουργικού γραφείου όπως η Ορσάκη Ρουσσέτου (μέλος Πολιτικής Γραμματείας ΝΔ), η Ειρήνη Εξάρχου (μετακλητή υπό Γ. Δημητριάδη, πρώην γραφείο Α. Σαμαρά, αδερφή της Φοίβης που εργαζόταν γραμματέας του Π. Κοντολέοντα), η Αργυρώ Ξαγοράρη (δεξί χέρι Μαρέβας Γκραμπόφσκι, γραμματεία Κ. Μητσοτάκη Μαξίμου), η Χάρις Κούτση (ειδική σύμβουλος επιχειρήσεων/επενδυτών στη ΓΓ πρωθυπουργού), η Ελίνα Κυπραίου (από το 2004 συνεργάτιδα Κ. Μητσοτάκη), ο Μιχάλης Μπεκίρης (διευθυντής γραφείου πρωθυπουργού στη Βουλή) και η Μαίρη Ζαννή (ειδική σύμβουλος ΓΓ πρωθυπουργού, πρώην σύντροφος Κ. Μπακογιάννη). Στελέχη της εταιρείας συμβούλων V+O όπως ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης (πρόεδρος & συνιδρυτής), ο Γιάννης Ολύμπιος (συνιδρυτής) και η Ολίνκα Βαρβιτσιώτη (σύζυγος Θ. Βαρβιτσιώτη, διευθύντρια The ArtNewspaper Greece), στελέχη της ΕΥΠ όπως ο Βασίλης Γκρίζης (Α’ υποδιοικητής ΕΥΠ), η Αγγελική Ρούσσου (πρώην διευθύντρια κλιμακίου ΕΥΠ) και ο Τάσος Παπαγεωργίου (διευθυντής ασφαλείας ΕΥΠ), καθώς και στελέχη υπουργείων όπως ο Νίκος Σιγάλας (διευθυντής γραφείου Τύπου υπουργείου Εργασίας, δεξί χέρι Κ. Χατζηδάκη) και ο Μανώλης Γραφάκος (ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) συμπεριλαμβάνονταν επίσης. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και στελέχη ασφαλείας όπως ο ‘Αρης Αλεξόπουλος (αντιναύαρχος, γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων), ο Σπύρος Κουσουνής (πρώην Αντιτρομοκρατική, πρώην διευθυντής ασφαλείας Coca-Cola 3E) και ο Γιάννης Αναστασάκος (στενός συνεργάτης Μ. Χρυσοχοΐδη), δημοσιογράφοι/εκδότες όπως ο Χρήστος Αγραφιώτης (μέλος ΔΣ Καθημερινής), η Μαρία Σαράφογλου (δημοσιογράφος Ant1), ο Σπύρος Σιδέρης (δημοσιογράφος Euractiv, i-Eidiseis), ο Πέτρος Κουσουλός (δημοσιογράφος, εκδότης Μπαμ) και ο Στέφανος Χίος (εκδότης Μακελειό), επιχειρηματίες όπως ο Φίλιππος Βρυώνης (ιδιοκτήτης Epsilon), πολιτικά πρόσωπα όπως ο Σπύρος Καρανικόλας (μέχρι 14/6/2022 μέλος ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ), καθώς και άλλα πρόσωπα όπως η ArtemisSeaford (μάνατζερ πολιτικής κυβερνοασφάλειας Facebook, μέλος Atlantic Council), ο Αμφιλόχιος (μητροπολίτης Αδριανουπόλεως, πρώην διευθυντής γραφείου Οικουμενικού Πατριαρχείου Αθήνα), η ΓκρατσιέλαΚλάδη (τμήμα εμπορίας καυσίμων Aegean), ο Βαγγέλης Πιττερός (ιδιοκτήτης εστιατορίου Κολωνάκι), η Τόνια Πρίμπα (δικηγόρος, σύμβουλος ΓΓ Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων), ο Γιώργος Πατεράκης (αντιπρόεδρος Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου), ο Τάκης Θεοδωράτος και ο Παναγιώτης Ζαρκαδάς αποτελούσαν μέρος της λίστας.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Λίστα Μενουδάκου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SMS) ταυτοποίησε 117 συνδρομητές. Σε είκοσι (20) συνδρομητές εστάλησαν δοκιμαστικά μηνύματα σε αριθμούς μίας χρήσης burner, για την διάγνωση της ορθής λειτουργίας της πλατφόρμας αποστολής μηνυμάτων, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι τα μηνύματα παραδίδονται ή για την διαπίστωση ότι μπορεί να γίνει εγκατάσταση του κακόβουλου λογισμικού σε διαφορετικά μοντέλα συσκευών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες ήταν στον έλεγχο του αποστολέα των μηνυμάτων (94 επιβεβαιωμένοι στόχοι). To 2023 η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απέστειλε Eπιστολές στους ταυτοποιημένους συνδρομητές, για την ενημέρωση τους ότι έγιναν στόχοι του Predator. 1/3 (28) των ίδιων στόχων (Predator) βρίσκονταν σε «νόμιμη επισύνδεση» από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) (από 27.6.2024 Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης Χρήστου Γαστεράτου και Ιωάννη Αντωνάτου Σπυρίδωνος), στους οποίους αντιστοιχούν 181 διατάξεις περί άρσης απορρήτου (έναρξης, παύσης, παράτασης). Περαιτέρω, προκύπτει ότι στόχοι, σε επικοινωνίες με δημοσιογράφους off the record έχουν παραδεχθεί ότι έχουν πατήσει το μολυσμένο link και μέσα σε αυτά τα άτομα είναι και Υπουργοί εν ενεργεία, κατά το χρόνο της παγίδευσης και τώρα. Εγκλήσεις προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών έχουν υποβάλει λιγότεροι από δέκα (10) στη λίστα.

Από τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης (περιπτώσεις Π. Ζαρκαδά, ‘Α. Σίφορντ, Α. Κουκάκη, Α. Ρούσου, Π. Μηνιάτη και λοιπούς) προκύπτει ότι η ΕΥΠ και το Predator λειτουργούσαν συνδυαστικά: η ΕΥΠ παρακολουθούσε στόχο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (14ημερο ή μήνα) και στη συνέχεια παρέδιδε στο Predator πληροφορίες για τους συνομιλητές του στόχου. Το Predator παγίδευε τους συνομιλητές αντί του αρχικού στόχου, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο ανανέωσης της εισαγγελικής άδειας. Η ΕΥΠ παρείχε στοιχεία (τηλέφωνα, ενδιαφέροντα στόχων) στην Intellexa, η οποία έστελνε εξατομικευμένα link (π.χ. αν ο στόχος ήταν οπαδός Ολυμπιακού, το link προερχόταν φαινομενικά από σχετική πηγή). Στην περίπτωση Χ. Σπίρτζη (και άλλων 5) στοχεύθηκαν δύο (2) τηλεφωνικοί αριθμοί. Στην περίπτωση Α. Σίφορντ (στόχος Predator& EΥΠ) εστάλη μήνυμα στις 17-09-2021 με περιεχόμενο «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΑ COVID-19: ΣΤΙΣ 18/09/2021 ΩΡΑ 14:20 ΣΤΟ ΕΜΒΟΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ https://emvolio-gov.gr/009841137218/», ακριβώς αμέσως μετά την αποστολή αυθεντικών μηνυμάτων gov.gr για επιβεβαίωση ραντεβού εμβολιασμού, το οποίο πράγματι είχε προγραμματίσει η στόχος (όμοια και η περίπτωση Π. Μηνιάτη, Οικονομικού Εισαγγελέα Χ. Μπαρδάκη). Αποδείχθηκε ωστόσο ότι δεν υπήρξε διαρροή δεδομένων από ΗΔΙΚΑ για τον προγραμματισμό του ραντεβού, ώστε να είναι άλλως γνωστή η σχετική πληροφορία και μάλιστα σε άμεση χρονική εγγύτητα. Στην περίπτωση της Π. Μηνιάτη, για την παγίδευση της το πρώτο μήνυμα εστάλη δεκαοκτώ ημέρες πριν ξεκινήσει η νόμιμη επισύνδεση της από την ΕΥΠ, ενώ έλαβε δυο (2) μηνύματα Predator. Την ημέρα προτού λάβει μήνυμα Predator προκύπτει ότι δέχθηκε απειλές, καθώς και ότι την περίοδο της παγίδευσης της εκκρεμούσε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η υπόθεση της δολοφονίας Καραϊβάζ (βλ. και Δημοσίευμα, Η υπόγεια σύνδεση των υποκλοπών με την υπόθεση Καραϊβάζ, ΤΑ ΝΕΑ, 29.7.2024, Β. Λαμπρόπουλου σε σχέση με το θέμα CD με επαφές τους δολοφονημένου Καραϊβάζ με τον Γενικό Γραμματέα ΓρηγόρηΔημητριάδη και τον Παναγιώτη Κοντολέων, Διοικητή της ΕΥΠ). Περιπτώσεις ταυτόχρονης παγίδευσης Predator – EYΠ είναι και αυτές των κ. Γιώργου Μυλωνάκη (11 μηνύματα Predator 2021) – κατά τον ίδιο χρόνο είναι στόχος Predator η σύζυγος του με παράλληλη νόμιμη επισύνδεση ΕΥΠ – και κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη με επισύνδεση από 10.11.2020 έως 07.06.2021 και ταυτόχρονη στόχευση το έτος 2021 με μηνύματα Predator.

Τον Μάρτιο του 2021 η ΑΔΑΕ έστειλε έγγραφο στην εισαγγελέα της ΕΥΠ (B. Βλάχου) ρωτώντας αν διακυβεύεται ο σκοπός της εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί ο Κουκάκης. Στις 31 Μαρτίου 2021, με τον Ν. 4790/2021 (άρθρο 87), στερήθηκε αναδρομικά από την ΑΔΑΕ η δυνατότητα γνωστοποίησης άρσης απορρήτου σε περιπτώσεις που η παρακολούθηση από την ΕΥΠ διενεργείται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ιδίως, με τον Ν. 2225/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4790/2021, με το άρθρο 87 παρ. 1 του οποίου αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, απαγορεύτηκε ρητά η ενημέρωση σε περιπτώσεις άρσης απορρήτου επικοινωνίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Με την υπ’ αριθ. 465/2024 απόφαση (ΟλΣτΕ 465/2024) κρίθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της 2443/13.9.2022 πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία απορρίφθηκε το από 7.9.2022 αίτημα του Προέδρου «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ» και ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4 και 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 για την ενημέρωση του και έγινε δεκτό ότι η πλήρης απαγόρευση της δυνατότητας ενημέρωσης του θιγόμενου, μετά τη λήξη του μέτρου, ακόμη και όταν δεν υφίσταται διακινδύνευση των σκοπών εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή του, αποτελεί υπέρμετρο περιορισμό του απαραβίαστου της επικοινωνίας, που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους δικαίου, και, συνεπώς, αντίκειται στα άρθρα 19 παρ. 1 του Συντάγματος, 5 παρ. 1 και 15 παρ. 1 της οδηγίας 2002/58, 7, 8 και 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 8 της ΕΣΔΑ και είναι ανίσχυρη. Η υπόθεση αναπέμφθηκε στην ΑΔΑΕ για νέα, νόμιμη κρίση, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με την κριθείσα ως ανίσχυρη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4790/2021. Η ενημέρωση περιλαμβάνει δύο (2) στάδια: α) το στάδιο της ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων (χρήστη) ότι οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες του παρακολουθήθηκαν για λόγους προστασίας είτε της δημόσιας ασφάλειας, είτε της εθνικής άμυνας, είτε της ασφάλειας του Κράτους και β) το στάδιο της ανακοίνωσης στο ανωτέρω υποκείμενο των ειδικών λόγων που συνέτρεξαν για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών του επικοινωνιών. Στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της πράξης της αρμόδιας εθνικής αρχής, η αρχή υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του Δικαστηρίου άπαντα τα στοιχεία της υπόθεσης, ώστε να καθίσταται εφικτός και αποτελεσματικός ο δικαστικός έλεγχος. Περαιτέρω, την 14.11.2025 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως του Αθανασίου Κουκάκη κατά πράξης του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία του γνωστοποιήθηκε ότι το αίτημά του για παροχή πληροφοριών σχετικά με τους λόγους άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του και για κοινοποίηση του υπηρεσιακού του φακέλου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί διότι η Ε.Υ.Π. δεν έθεσε υπόψιν της Α.Δ.Α.Ε. τον σχετικό φάκελο. Η αίτηση ακυρώσεως στρέφεται και κατά της άρνησης της Ε.Υ.Π. να θέσει στη διάθεση της Α.Δ.Α.Ε. τον φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος. Η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη στις 2.3.2026 και αποφάσισε να διατάξει την Ε.Υ.Π. να διαβιβάσει στο Δικαστήριο τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του αιτούντος και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κατά τρόπο που η ίδια κρίνει συμβατό με τον απόρρητο χαρακτήρα των στοιχείων, σε περίπτωση δε που προβληθεί ότι ο υπηρεσιακός φάκελος και τα στοιχεία αυτά έχουν καταστραφεί, να γνωστοποιηθεί στο Δικαστήριο βάσει ποιας διάταξης κατεστράφησαν και να χωρίσει ανασύστασή τους και διαβίβασή τους στο Δικαστήριο (Επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας δια του εκπροσώπου Τύπου, παρέδρου Νίκου Σεκέρογλου). Σχετικά, από μάρτυρες της ΑΔΑΕ που κλήθηκαν στο ακροατήριο αποδείχθηκε ότι κατά τον έλεγχό τους στην ΕΥΠ τους επιδείχθηκαν οι διατάξεις και δεν τους επιδείχθηκε περιεχόμενο φακέλου, ούτε η αιτιολογία.

Προκύπτει επίσης, ότι η ΑΔΑΕ δεν συνεργάστηκε ποτέ κατ’ εντολή τυχόν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) σε έρευνα για τη διαρροή και παρακολούθηση προσώπων μέσω Predator, πλην της περίπτωσης Ανδρουλάκη, που κατέληξε στο όνομα του Κοσμίδη. Ο Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (μάρτυρας με ειδικές γνώσεις) διέψευσε το σενάριο να μην ενεργοποίησε ο ίδιος ο Κοσμίδης την κάρτα του είναι απίθανο, αφού η κάρτα και το pin δίνονται μαζί.

Β.7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΣ

Τον Οκτώβριο του 2020 ο Παναγιώτης Κούτσιος προσλαμβάνεται στην Ιntellexa ως backenddeveloper μετά από συνέντευξη με τον τεχνικό διευθυντή MeromHarpaz, ενώ από το Νοέμβριο του 2020 αρχίζει να εργάζεται στα γραφεία της Ιntellexa στο Ελληνικό. Από Δεκέμβριο του 2020 και έπειτα αρχίζει τα ταξίδια, πρώτα εκπαιδευτικά και μετά για λόγους εργασίας και μάλιστα αναφέρει επίσκεψη σε κρατικές υπηρεσίες, με αντικείμενο την προώθηση προϊόντων της εταιρίας. Κύριο προϊόν που παρουσιαζόταν, κατά τον Κούτσιο, ήταν η πλατφόρμα Nebula – σύστημα διαχείρισης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων (BigDataAnalytics). Ήταν web-based πλατφόρμα που επέτρεπε σε αναλυτές να βλέπουν, φιλτράρουν και αναζητούν δεδομένα που συλλέγονταν, και να δημιουργούν αναφορές. Το σύστημα μπορούσε να αποθηκεύσει τεράστιους όγκους πληροφοριών: κλήσεις, μηνύματα, emails, φωτογραφίες, έγγραφα, δεδομένα τοποθεσίας. Την 26-07-2022, ημέρα αποκάλυψης της στόχευσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, η Intellexa Α.Ε. προσποιείται ότι απολύει όλο το προσωπικό το οποίο στη συνέχεια επαναπροσλαμβάνει μέσω τριών εταιρειών, της Remote, της ADAPP και της IANUS, συνεχίζοντας να εκμεταλλεύεται και να εμπορεύεται το κατασκοπευτικό λογισμικό. Η εργασία γινόταν εξ ολοκλήρου από το σπίτι, χωρίς φυσική παρουσία σε γραφεία. Ο Κούτσιος συνέχισε να παρέχει backenddevelopment υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη για την υποδομή cloud των συστημάτων της εταιρίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Intellexa συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά το σκάνδαλο.

Παράλληλα, η Συμμαχία IntellexaIntelligence σε ανακοίνωση (ReleaseWire, 2019) αναφέρεται σε ενίσχυση της ολοκληρωμένης προσφοράς της λύσεων προς τους πελάτες της (κράτη) και σε νέα πλατφόρμα ανάλυσης την InSight, που αναπτύχθηκε από πρόσφατα τότε συσταθείσα Μονάδα της BigDataAnalytics. H πλατφόρμα ανάλυσης InSight πρόκειται για πρότερη έκδοση της πλατφόρμας Nebula (Έκθεση Διεθνούς Αμνηστίας). Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται δήλωση του TalJonathanDilian: «Οι πελάτες μας αντιμετωπίζουν δύο κύριες προκλήσεις και ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν και τις δύο. Η πρώτη πρόκληση έγκειται φυσικά στη συλλογή δεδομένων και έχουμε επενδύσει αρκετή προσπάθεια στη δημιουργία ενός ευρέος φάσματος κορυφαίων λύσεων πεδίου, κυβερνοασφάλειας και δικτύου για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να την ξεπεράσουν. Η δεύτερη πρόκληση, η οποία είναι εξίσου σημαντική, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δημιουργήσουμε στοχευμένη πληροφορία από τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που συλλέγονται από διάφορα συστήματα και στη συνέχεια θα την κάνουμε προσβάσιμη στις κατάλληλες ομάδες εντός του σχετικού χρονικού πλαισίου. Το InSight σχεδιάστηκε για να το επιτρέψει αυτό ακριβώς».

Τα παραπάνω περιστατικά σε συνδυασμό με την ψευδή κατάθεση Τρίμπαλη συνιστούν σοβαρές ενδείξεις αδιαφανών χειρισμών της υπόθεσης των υποκλοπών, ιδίως ως προς την πιθανή πολιτική ή πειθαρχική ευθύνη αμέσως συνδεόμενων με την υπόθεση προσώπων. Ιδίως, η δόλια νόθευση του Πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής, εκτός της ποινικής ευθύνης των τυχόν εμπλεκόμενων προσώπων προσβάλει την κοινοβουλευτική δημοκρατία και πλήττει ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του πολιτεύματος. Παράλληλα, η τυχόν παράνομη παραβίαση των επικοινωνιών από κρατικές υπηρεσίες ή η οποιαδήποτε συνδρομή ή διευκόλυνση σε τέτοιες πράξεις, αποτελούν άμεση απειλή για τον ίδιο τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Ειδικότερα και προκειμένου να αποδοθούν τυχόν υπάρχουσες πολιτικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, ζητούμε να διερευνηθεί πλήρως:

Επειδή η πρόταση αυτή υπογράφεται από τον απαιτούμενο (κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 παρ.5 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων) αριθμό βουλευτών και επειδή πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ζητάμε να συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής με το προτεινόμενο, ως ανωτέρω αναλύεται, αντικείμενο έρευνας».