Σκληρή αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου, έπειτα από δημόσιες τοποθετήσεις των δύο στελεχών του ΠΑΣΟΚ., με φόντο το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ.

Η αρχή έγινε με τη σημερινή συνέντευξη της κ. Διαμαντοπούλου στο Open, κατά την οποία άφησε σαφείς αιχμές κατά του Χάρη Δούκα και την πρότασή του για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ σε τυχόν δεύτερες εκλογές.

Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτό το θέμα, το “το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε”, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Άννα Διαμαντοπούλου έσπευσε να εκφραστεί θετικά για οικονομικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας σημειώνοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας —αυτό πρέπει να το παραδεχθώ— αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

Τα λόγια της πρώην Επιτρόπου και πρώην υπουργού δεν έμειναν αναπάντητα από τον δήμαρχο Αθηναίων, ο οποίος μέσω Χ άφησε αιχμές κατά της κ. Διαμαντοπούλου πως οι απόψεις της δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ» έγραψε και πρόσθεσε με νόημα «μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.