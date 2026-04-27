Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με 279 ψήφους των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής , σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής. 30 μέλη ψήφισαν λευκό ενω 8 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα.

Στην σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου βρέθηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο πρώτος εξελέγη ο εκπρόσωπος του κόμματος , Κώστας Τσουκαλάς με 261 και στη δεύτερη θέση η Μιλένα Αποστολάκη με 251 και τρίτος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230. Τέταρτος εξελέγη ο Παύλος Γερουλάνος με την ‘Αννα Διαμαντοπούλου να εκλέγεται έβδομη μετά τον Ανδρλεα Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Κατρίνη.

Η τελική σειρά κατάταξης είναι η εξής:

1. Κώστας Τσουκαλάς 261

2. Μιλένα Αποστολάκη 251

3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230

4. Παύλος Γερουλάνος 228

5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226

6. Μιχάλης Κατρίνης 226

7. ‘Αννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220

9. Παύλος Χρηστίδης 211

10. Θανάσης Γλαβίνας 201

11. Χάρης Δούκας 192

12. Κώστας Σκανδαλίδης 184

13. Νίκος Μήλης 181

14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176

15. Κώστας Παπαδημητρίου 174

16. Μιχάλης Αεράκης 174

17. Μαρία Δαφέρμου 170

18. Μάρα Κουκουδάκη 159

19. Κατερίνα Σολωμού 144

20. Έφη Χαλάτση 131

21. Φίλιππος Σαχινίδης 129

22. Τόνια Αντωνίου 124

23. Μιχάλης Τζελέπης 121

Η αντίστοιχη σειρά εκλογής στην ΕΔΕΚΑΠ είναι :

1. Κόκκιας Σάκης 190

2. Καπώνης Δημοσθένης 184

3. Ζούπη Εύα 159

4. Παπαγιανάκης Κώστας 159

5. Τσούνης Χρήστος 159

6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156

7. Μπίνα Στέλλα 156

8. Πολίτης Θωμάς 150

9. Τσακάλου Δανάη 150

10. Αυξεντίου Κατερίνα 140

11. Τσαρος Περικλής 137

12. Νούσιος Βασίλης 124

13. Κατσίλας Γρηγόρης 123

14. Σιώζου Σεβαστή 120

15. Κονδύλης Χάρης 118