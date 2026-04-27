Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εξελέγη γραμματέας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής με 279 ψήφους των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής , σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής. 30 μέλη ψήφισαν λευκό ενω 8 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα.
Στην σταυροδοσία Πολιτικού Συμβουλίου βρέθηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο πρώτος εξελέγη ο εκπρόσωπος του κόμματος , Κώστας Τσουκαλάς με 261 και στη δεύτερη θέση η Μιλένα Αποστολάκη με 251 και τρίτος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 230. Τέταρτος εξελέγη ο Παύλος Γερουλάνος με την ‘Αννα Διαμαντοπούλου να εκλέγεται έβδομη μετά τον Ανδρλεα Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Κατρίνη.
Η τελική σειρά κατάταξης είναι η εξής:
1. Κώστας Τσουκαλάς 261
2. Μιλένα Αποστολάκη 251
3. Μανώλης Χριστοδουλάκης 230
4. Παύλος Γερουλάνος 228
5. Ανδρέας Σπυρόπουλος 226
6. Μιχάλης Κατρίνης 226
7. ‘Αννα Διαμαντοπούλου 224
8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220
9. Παύλος Χρηστίδης 211
10. Θανάσης Γλαβίνας 201
11. Χάρης Δούκας 192
12. Κώστας Σκανδαλίδης 184
13. Νίκος Μήλης 181
14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176
15. Κώστας Παπαδημητρίου 174
16. Μιχάλης Αεράκης 174
17. Μαρία Δαφέρμου 170
18. Μάρα Κουκουδάκη 159
19. Κατερίνα Σολωμού 144
20. Έφη Χαλάτση 131
21. Φίλιππος Σαχινίδης 129
22. Τόνια Αντωνίου 124
23. Μιχάλης Τζελέπης 121
Η αντίστοιχη σειρά εκλογής στην ΕΔΕΚΑΠ είναι :
1. Κόκκιας Σάκης 190
2. Καπώνης Δημοσθένης 184
3. Ζούπη Εύα 159
4. Παπαγιανάκης Κώστας 159
5. Τσούνης Χρήστος 159
6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156
7. Μπίνα Στέλλα 156
8. Πολίτης Θωμάς 150
9. Τσακάλου Δανάη 150
10. Αυξεντίου Κατερίνα 140
11. Τσαρος Περικλής 137
12. Νούσιος Βασίλης 124
13. Κατσίλας Γρηγόρης 123
14. Σιώζου Σεβαστή 120
15. Κονδύλης Χάρης 118