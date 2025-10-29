Το ΠΑΣΟΚ με σχόλιο του ρωτά αν «είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι “το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”» και σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να πάρει θέση για τις αναρτήσεις της «Ομάδας Αλήθειας».

Ειδικότερα αναφέρει ότι «έχουν περάσει δύο 24ωρα από την ημέρα που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αυτοαποκαλείται “Ομάδα Αλήθειας”, αναπαρήγαγε -πανηγυρίζοντας πως “τα είπε όλα”- την εθνικά επικίνδυνη δήλωση του κ. Ανδρέα Δρυμιώτη ότι “το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”». Τονίζει ότι «ο κ. Μαρινάκης αποφεύγει να τοποθετηθεί» και ρωτά αν «συνεχίζει να έχει την άποψη ότι η “Ομάδα Αλήθειας”… θυμίζει αλήθειες, όπως έλεγε δημόσια».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά: «Είναι επίσημη θέση της κυβέρνησης ότι “το να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας”; Ο πρωθυπουργός τι λέει για τις αναρτήσεις της “Ομάδας Αλήθειας”, με τις περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρηματοδότησης; Είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού στον οποίον κάποιοι βουλιάζουν τη χώρα για λογαριασμό του;». «Οφείλει να πάρει θέση», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ