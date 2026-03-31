Με τη λήξη της καταμέτρησης των ψήφων για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, η εικόνα που διαμορφώνεται επιβεβαιώνει την κυριαρχία της προεδρικής πλευράς μεν, αλλά αποκαλύπτει και ισχυρές εσωκομματικές τάσεις που αποτυπώνονται στη σύνθεση του νέου οργάνου δε.

Ο Καρχιμάκης σπάει το φράγμα των 1.000

Την πρώτη θέση με 1.018 ψήφους κατέκτησε ο Λευτέρης Καρχιμάκης, επικεφαλής Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που εκλέγεται για πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή. Νέος σε σχέση με τα κομματικά πρόσωπα που κυριαρχούν στο «πράσινο» τοπίο, απηχεί σε διαφορετικά κοινά και ηλικίες, ενώ είχε σημειώσει ισχυρή παρουσία στην Κρήτη ήδη από τις ευρωεκλογές του 2024.

Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Θεσσαλονικιός Θανάσης Γλαβίνας με 898 ψήφους, πρώην εκπρόσωπος Τύπου και μέλος του Πολιτικού Κέντρου. Τρίτη, με 880 ψήφους, η Άννα Διαμαντοπούλου, επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού, που επιστρέφει στο κομματικό όργανο μετά από χρόνια απουσίας και κατακτά την πρώτη θέση ανάμεσα στις γυναίκες υποψήφιες.

Την πρώτη επτάδα συμπληρώνουν οι «ανδρουλακικοί» Κώστας Παπαδημητρίου (846) και Σωτήρης Παπαγεωργίου (818), ο νυν εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς (774) και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης Χρήστος Κακλαμάνης (759).

Την πρώτη δεκάδα κλείνουν ο αθλητικογράφος και Τομεάρχης Αθλητισμού Βασίλης Σκουντής (711) και ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης (703).

Η ανάδυση της τάσης Χριστοδουλάκη

Από την 11η θέση και κάτω αρχίζει να διαφαίνεται η εσωκομματική αντεπίθεση. Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Μανώλης Χριστοδουλάκης, αξιοποιώντας το πανελλαδικό δίκτυο Συνέδρων, κατάφερε να εκλέξει 74 από τα 271 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ποσοστό που αγγίζει το 28%.

Στην 11η θέση εκλέχτηκε ο Βασίλης Κεγκέρογλου (702 ψήφοι), πρώην βουλευτής και νυν Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος, παλιός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά που σήμερα ανήκει στην τροχιά του Χριστοδουλάκη.

Ψηλά στη λίστα βρέθηκε επίσης ο πρώην υπουργός Φίλιππος Σαχινίδης, ενώ εκλέχτηκαν και η Ελισάβετ Φελώνη, η πρώην βουλευτής Τόνια Αντωνίου, καθώς και στελέχη όπως οι Στέφανος Μιχαλάκος, Απόστολος Ραυτόπουλος, Γιώργος Αναγνώστου, Μανώλης Αννέτης, Σταυρούλα Δήμου, Βάσια Αναστασίου, Παντελής Καμάς, Γρηγόρης Κατσίλας, Μαρία Δημητρακοπούλου-Σιούνα, Δημήτρης Κουρόγιωργας, Μιχάλης Κορδαλής και Ρούλα Καρκάνη.

Η συμμαχία Γερουλάνου-Κατρίνη και ο Δούκας

Διακριτή παρουσία στο νέο όργανο καταγράφει και η συμμαχία Παύλου Γερουλάνου – Μιχάλη Κατρίνη, που εκτιμάται ότι εξέλεξε πάνω από 50 στελέχη συνολικά.

Από την πλευρά Γερουλάνου ξεχώρισαν η Έφη Χαλάτση, ο Εύρης Ευρυβιάδης, ο δικηγόρος Αργύρης Αργυριάδης από Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Πετρουλάκης, οι Κώστας Πάστας, Κώστας Βαρδαβάς, Ευριπίδης Ελευθεριάδης, Μανώλης Πετράκης, Κατερίνα Αυξεντίου και Κωνσταντίνα Αντεριώτη.

Από την πλευρά Κατρίνη εκλέχτηκαν περίπου 20 στελέχη, μεταξύ των οποίων οι Θοδωρής Λώλος, Σταύρος Βαβίας, Χριστίνα Αλίρη, Αντώνης Πιτταράς, Γιώργος Ντούσκας, Δήμητρα Βεσλεμέ, Δημήτρης Δημητρίου, Χάρης Κονδύλης, Γιάννα Τσίχλη και Σπύρος Φράγκος.

Ο Χάρης Δούκας, με ισχυρή παρουσία κυρίως στην Αττική, εξέλεξε μεταξύ άλλων την αντιδήμαρχο Ρωξάνη Μπέη, τον Κώστα Πανδή και τον Λάζαρο Καραούλη.

Στο νέο όργανο εκτιμάται ότι συμμετέχουν και στελέχη του Παύλου Χρηστίδη σε συνεργασία με τους προεδρικούς, ενώ από τη λίστα των 16 της Άννας Διαμαντοπούλου εκλέχτηκαν η πρώην βουλευτής Χαρά Κεφαλίδου και η Βαγγελιώ Σχοιναράκη.

Την πρώτη 20άδα κλείνουν οι «οργανωτικοί» του Ανδρουλάκη Ηρακλής Δρούλιας και Νίκος Δασκαλάκης, ενώ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση του Συνεδρίου αποδίδεται στον απερχόμενο Γραμματέα Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Τα τελικά αποτελέσματα θα διαμορφωθούν μετά και την εφαρμογή των ποσοστώσεων.