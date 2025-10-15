«Όλα καλώς καμωμένα φαίνεται ότι τα βρίσκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων Σταυρούλα Κουρμέντζα με βάση την σημερινή της κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν:

«Παρά τη σοβαρότητα των ερωτημάτων που τέθηκαν ενώπιόν της, η κα Κουρμεντζά απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ζητήματα που αγγίζουν τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως άλλωστε την έχει χαρακτηρίσει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κ. Κοβέσι λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχουν μικρά και μεγάλα σκάνδαλα» αποφεύγοντας να απαντήσει επί της ουσία αν και έχει μεγάλη πείρα, καθώς εργάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για πάνω από 20 χρόνια και αποτελεί, όπως η ίδια είπε, «το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων»».

Όπως αναφέρουν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «σχετικά με ερωτήματα που αφορούσαν τη σχέση της με τον πρώην Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Μπαμπασίδη, ανέφερε ότι έχουν «μια σχέση εκτίμησης και σεβασμού ελάχιστα φιλική», παρά το γεγονός ότι όπως φαίνεται από τις νόμιμες επισυνδέσεις μιλάνε με χαρακτηριστική άνεση.

Η ίδια τον αποκαλούσε «αφεντικούλη» της. Σχετικά με το επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα με εντολή δέσμευσης ΑΦΜ την τελευταία ημέρα των πληρωμών του Οκτωβρίου 2025, χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους αποκάλυψε ότι πράγματι έχουν πληρωθεί ΑΦΜ, τα οποία, ωστόσο, είναι λίγα, επομένως μικρό το κακό.

Αναπάντητα έμειναν και τα ερωτήματα για τις ανεξέλεγκτες πληρωμές και τους απλήρωτους παραγωγούς, καθώς δεν διευκρίνισε αν είχαν προηγηθεί παρόμοια φαινόμενα τους προηγούμενους μήνες και αν πληρώθηκαν παραγωγοί χωρίς ελέγχους, ενώ με κάθε τρόπο προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες του τεχνικού συμβούλου».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ λένε επίσης ότι «Η κ. Κουρμέντζα έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις στην κατάθεσή της. Από τη μια έλεγε ότι δεν γνωρίζει τις οικογένειες των Παπαδάκη και Γρύλου, από την άλλη φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο συγκεκριμένα για τους ελέγχους αυτών των οικογενειών. Από τη μία φαίνεται να δηλώνει ότι ο κ. Μπαμπασίδης δεν έπαιρνε επιδότηση, από την άλλη φαίνεται να μιλούσε στο τηλέφωνο για τα δικά του στρέμματα.

Τέλος, είναι χαρακτηριστική η στοχοποίηση της κ. Τυχεροπούλου την οποία κατηγορούσε σε σειρά απαντήσεών της όταν η ίδια ασχολούνταν με τη δικαστική υπόθεση της κ. Τυχεροπούλου, προτείνοντας μάρτυρες και δείχνοντας αγωνία για την πορεία της μήνυσης που είχε κατατεθεί εναντίον της. Η άρνηση της κ. Κουρμέντζα να τοποθετηθεί στα δεκάδες ερωτήματα ενισχύει την αίσθηση αδιαφάνειας και μεθοδεύσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η προσπάθειά της να πείσει τους χιλιάδες αγρότες ότι όλα λειτουργούν ρολόι στον ΟΠΕΚΕΠΕ διαψεύδεται από την πραγματικότητα» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.