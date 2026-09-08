Σε τροχιά πολιτικής διεύρυνσης και προγραμματικής προετοιμασίας ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εισέρχεται δυναμικά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, συνάντησε στη Θεσσαλονίκη τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρη Αβραμάκη, επισημοποιώντας τη συστράτευσή τους, ενώ παράλληλα, μαζί με το οικονομικό επιτελείο, παρουσίασε στους παραγωγικούς φορείς το επικαιροποιημένο πρόγραμμα του κόμματος.

Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ταυτίζοντάς τους ως προς το μοντέλο διακυβέρνησης.

Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στο ΠΑΣΟΚ

Στο πολιτικό πεδίο, επιβεβαιώθηκε η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ δύο πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, της Ολυμπίας Τελιγιορίδου (Καστοριά) και του Λευτέρη Αβραμάκη (Σέρρες).Η εξέλιξη αυτή είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από την παρουσία τους στην επετειακή εκδήλωση της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανακοινώσει άμεσα και νέες προσχωρήσεις στελεχών, όπως της Νίνας Κασιμάτη.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πλαισιωμένος από τους τομεάρχες Οικονομίας και Ανάπτυξης του κόμματος, Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιλένα Αποστολάκη, Πάρη Κουκουλόπουλο και Γιώργο Νικητιάδη, είχε εκτενή συνάντηση με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η οριστικοποίηση των προτάσεων της Χαριλάου Τρικούπη υπό το κεντρικό σύνθημα «Γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ», το οποίο συμπυκνώνει τις βασικές θέσεις του κόμματος, που δεν είναι άλλες από την επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης και θέσπιση νέου ΕΚΑΣ, τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, γενναία ενίσχυση του ΕΣΥ, εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου και ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική για τη νέα γενιά και την επαναφορά του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Η προγραμματική αυτή πρόταση αναμένεται να αναπτυχθεί αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη το βράδυ του Σαββάτου (12/09) από το βήμα της ΔΕΘ.

«Διμέτωπος» αγώνας και αιχμές για «δίδυμα φεγγάρια»

Η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη αποσκοπεί στη διεύρυνση της εκλογικής της βάσης στην Αττική, όπου καταγράφονται χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με την περιφέρεια και στη δημοσκοπική κάλυψη της απόστασης.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΑΣΟΚ εξαπολύει επίθεση τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για «δίδυμα φεγγάρια», υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτίζεται πλήρως με το μοντέλο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

«Με τη σημερινή του αναφορά εναντίον του νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, την εμμονή του με τα θηριώδη πλεονάσματα και την υπερφορολόγηση καθώς και με τη λατρεία του στο νόμο Κατρούγκαλου, ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε όσο κανείς με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τον Αλέξη Τσίπρα», δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Πρωθυπουργού για την ιστορική εκτόξευση του δημοσίου χρέους, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη «να αναλογιστεί τη διακυβέρνηση του πατέρα του (1990-1993), που αύξησε το χρέος από το 69,9% στο 111,6% του ΑΕΠ, καθώς και την περίοδο Καραμανλή 2004-2009, όταν το χρέος εκτινάχθηκε στο 130% με έλλειμμα 15,4%».