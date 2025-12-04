«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη. Η Δημοκρατία απαιτεί πλήρη διαφάνεια, λογοδοσία και απονομή ευθυνών – όπου κι αν αυτές φτάνουν».

Αυτό τονίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις «αποκαλύψεις της διεθνούς δημοσιογραφικής έρευνας ‘Intellexa Leaks’» και τις «σημερινές αποκαλυπτικές εκθέσεις του Security Lab της Διεθνούς Αμνηστίας και της Google», που «αναδεικνύουν νέα, σοβαρά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Intellexa και την έκταση της πρόσβασής της σε ευαίσθητα δεδομένα».

Τι αποκαλύφθηκε από τις έρευνες

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ειδικότερα ότι «σύμφωνα με τις έρευνες, η Intellexa είχε σε πραγματικό χρόνο απομακρυσμένη πρόσβαση σε συστήματα κρατικών πελατών της, ακόμη και σε ενεργές επιχειρήσεις παρακολούθησης, βλέποντας δεδομένα στόχων και ζωντανές μολύνσεις». Τονίζει ότι αυτό το εύρημα «ανατρέπει πλήρως τον ισχυρισμό ότι οι εταιρείες spyware δεν γνωρίζουν ποιους παρακολουθούν οι πελάτες τους» και ότι «οι αποκαλύψεις αυτές διαψεύδουν κραυγαλέα τη θέση ότι εταιρείες που αναπτύσσουν εργαλεία, όπως το Predator, ‘δεν έχουν κανένα ρόλο στον τρόπο με τον οποίον οι νόμιμες κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα συστήματα που αγοράζουν’ και άρα δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν κατάχρηση».

Άλλη διάσταση από τις σημερινές αποκαλύψεις

Επιπλέον, το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «οι σημερινές αποκαλύψεις δίνουν και μια άλλη διάσταση στις άδειες εξαγωγής του κατασκοπευτικού λογισμικού σε τρίτες χώρες» και συγκεκριμένα ότι «η εξαγωγή τέτοιου λογισμικού, με δυνατότητα και της εταιρείας να παρακολουθεί τον στόχο, μαζί με τον κρατικό φορέα-πελάτη της, σημαίνει ότι η σχετική άδεια διευκόλυνε και την παράνομη δραστηριότητα των κατόχων του Predator».

Τι ρωτά την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ

Κατόπιν των παραπάνω το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ρωτά: «Πώς σχολιάζει η κυβέρνηση, -που είχε πάρει την εποπτεία της ΕΥΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού και εξέδωσε άδειες εξαγωγής του κατασκοπευτικού λογισμικού σε τρίτες χώρες-, τις αποκαλύψεις ότι ο μηχανισμός παρακολούθησης διαπλεκόταν με οργανωμένη κρατική δραστηριότητα;».