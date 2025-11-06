Ο δήμαρχος Πατρών, Κώστας Πελετίδης αφαίρεσε τις πινακίδες που προβάλλουν τα ονόματα δωρητών για την ανακαίνηση σχολείων στα πλαίσια του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, «Προχωρήσαμε στο ξήλωμα των πινακίδων που προβάλλουν τις τράπεζες, αυτούς δηλαδή που έχουν καθίσει στον σβέρκο του ελληνικού λαού και τώρα παρουσιάζονται σαν σωτήρες». Έπειτα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση οφείλει να χρηματοδοτεί τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, ώστε τα σχολεία να είναι σύγχρονα και ασφαλή, αντί να βασίζεται σε δωρεές ιδιωτών.

Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αφορά την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων και μέσω αυτού, το κράτος αναλαμβάνει έργα που θα έπρεπε να υλοποιούνται από τους δήμους με δικούς τους πόρους, κάτι το οποίο δεν έγινε από το δήμο Πάτρας.

Ο δήμαρχος Πατρών, Κώστας Πελετίδης ανέφερε σχετικά:

«Υλοποιώντας την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του Δήμου μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Αναστασίου, τις Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών (Α/Θμιας και Β/Θμιας) Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη, αλλά και τον Πρόεδρο του Νοτίου Διαμερίσματος, Δημήτρη Μπούσια βρέθηκαν στο 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», προχωρώντας στην αφαίρεση των πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί «διαφημίζοντας» τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Οι τραπεζίτες για τους οποίους η κυβέρνηση θέσπισε «δώρο» αναβαλλόμενων φόρων που άγγιξε τα 12,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για να διασωθούν και να ευημερήσουν, είναι αυτές που παίρνουν κοψοχρονιά τα σπίτια του λαού στους πλειστηριασμούς, κερδίζοντας παράλληλα δισ. ευρώ από τους τόκους των δανείων και τις ανακεφαλαιοποίησεις. Τώρα εμφανίζονται σαν «ευεργέτες».

Τα σχολεία της Πάτρας ανακαινίστηκαν χωρίς οικονομική επιβάρυνση του δήμου και παρόλα αυτά ο Πελετίδης αντιτίθεται στην τοποθέτηση πινακίδων αναγνώρισης των δωρητών.

Πηγή: Alfavita