«Ποτέ οι πνευματικές αξίες δεν ήταν αυτονόητες. Έπρεπε να τις ανακαλύψουμε, να τις ενστερνισθούμε, να τις πραγματώσουμε. Η χριστιανική πίστη είναι ένα ηχηρό «ναι» στη ζωή, είναι έμπνευση για δημιουργική δράση, χαρά της κοινωνίας με τον συνάνθρωπο», τόνισε, απευθυνόμενος σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του σε σχολεία της Θεσσαλονίκης.

«Εμείς σας προτρέπουμε να καλλιεργείτε και την «πνευματική νοημοσύνη» είπε στους μαθητές ο κ. Βαρθολομαίος. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η απόρριψη των θετικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας «πηγάζει από μία παρανόηση του χριστιανικού ήθους και ουδόλως αποτελεί συνέπεια του», καθώς «πολλά μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας δεν επιλύονται με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας». ‘Αλλες πνευματικές δυνάμεις καλούνται και θα κληθούν στο μέλλον να απαντήσουν σε αυτά, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσθέσε: «Η χριστιανική μας πίστη είναι η πρώτη μεταξύ αυτών των πνευματικών δυνάμεων»

Ο κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το πρωί το Εκπαιδευτήριο «Ο Απόστολος Παύλος», στην Πυλαία, προσκύνησε στο Ναΰδριο και τέλεσε Τρισάγιο στον τάφο του ιδρυτή του σχολείου, μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Οι διευθύνσεις του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί τον υποδέχθηκαν θερμά, και οι μαθητές με παραδοσιακά τραγούδια και χορούς.

«Δεν είναι τυχαίο ότι, παρά τις ταχύτατες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης, ο δάσκαλος παραμένει η «ψυχή του σχολείου»», επεσήμανε ο κ. Βαρθολομαίος και πρόσθεσε:

«Ο δάσκαλος αντιστέκεται στη μετατροπή της διδασκαλίας σε απλή «πληροφόρηση», θεωρεί την αποστολή του ως «αγωγή αξιών», η οποία λειτουργεί λυσιτελώς μόνον μέσα σε σχεσιακό περιβάλλον, όπου οι εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν γνήσιο πνεύμα μαθητείας. Οι σύγχρονες τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις οδήγησαν σε βαθειά αλλαγή της παιδικής ηλικίας».

Ο κ. Βαρθολομαίος επικαλέστηκε απόψεις που αναφέρονται στην τάση για «εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας» και για «πρώιμη συμμετοχή των παιδιών στα προβλήματα, τους διχασμούς και τον ευδαιμονισμό του κόσμου των ενηλίκων» και πρόσθεσε:

«Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, η διαπαιδαγώγηση της νέας γενεάς καθίσταται πιο πολύπλοκη. Ποτέ, βεβαίως, όπως έχει προσφυώς παρατηρηθή, «η ανθρωπιά δεν είναι δεδομένη, αλλά πάντοτε αποτελεί καθήκον και χρέος, κάτι που πρέπει να κατακτηθεί με αγώνες και θέλει χρόνο να αναπτυχθεί και να καρποφορήσει. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στον δρόμο προς την ελευθερία. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας ονόμαζαν την πορεία προς την αληθινή ελευθερία «όρθιον οίμον», ανηφορικό δρόμο. Το πώς μια κοινωνία εκτιμά και οργανώνει την εκπαίδευση της νεότητος, το πώς βλέπει τον δάσκαλο και τον μαθητή, το σχολείο και τους σκοπούς της παιδείας, αποκαλύπτει το επίπεδο του πολιτισμού της και την ποιότητα των επιλογών και των οραματισμών της».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε:

«Πιστεύουμε ότι η αδιαφορία για τις θετικές δυνατότητες της τεχνολογίας, ή η απόρριψή τους, πηγάζει από μία παρανόηση του χριστιανικού ήθους και ουδόλως αποτελεί συνέπειά του. Η χρήση της τεχνολογίας δεν σημαίνει όμως κατάφαση όλων των διαστάσεων της τεχνολογικής επανάστασης, ούτε ταύτιση της ιδέας της προόδου με την πρόοδο της τεχνολογίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλά μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας δεν επιλύονται με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας. ‘Αλλες πνευματικές δυνάμεις καλούνται και θα καλούνται και στο μέλλον να δώσουν απαντήσεις στα ζητήματα αυτά. Η χριστιανική μας πίστη είναι η πρώτη μεταξύ αυτών των πνευματικών δυνάμεων. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε κληρονόμοι και συνεχιστές μιας μοναδικής πνευματικής παράδοσης, η οποία μας εμπνέει και διδάσκει και για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, αλλά και για την αξιοποίηση των θετικών δυνατοτήτων του πολιτισμού».

Αργότερα, το μεσημέρι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ», στην περιοχή Πεύκα, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο εκπρόσωπος της Αδελφότητος που ίδρυσε το εκπαιδευτήριο, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί, ενώ μαθητές και μαθήτριες, η χορωδία του σχολείου, τραγούδησαν προς τιμήν του.

«Η σύγχρονη έκρηξη της τεχνολογίας δεν ακύρωσε την αλήθεια ότι ο καλός δάσκαλος του χθες έχει πολλά κοινά με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της εποχής μας. Και ο σύγχρονος εκπαιδευτικός απευθύνεται σε παιδιά, έστω και με αλλαγμένη, από το τεχνοπώλιο και την εξάρτηση, από τον ψηφιακό κόσμο, παιδικότητα. Και αυτός πρέπει να στηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε η απόκτηση γνώσεων να συμβαδίζη με την εδραίωση αξιολογικού προσανατολισμού, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και με την ανάπτυξη υπευθυνότητας», είπε ο κ. Βαρθολομαίος και, απευθυνόμενος στους μαθητές, πρόσθεσε:

«Εμείς σας προτρέπουμε να καλλιεργείτε και την «πνευματική νοημοσύνη», την επαφή με τις υψηλές αξίες της χριστιανικής μας παράδοσης και με αναφορά στις ανθρωπιστικές κατακτήσεις, που και εκείνες έχουν χριστιανικές ρίζες… Η ζωή είναι πεδίο και ευκαιρία για προσφορά και διακονία, για πραγμάτωση αξιών, για εφαρμογή των εντολών του Θεού, πυρήνας των οποίων είναι η αγάπη».

«Αυτά δίδαξαν στη Μετριότητά μας οι δάσκαλοί μας, στην Ίμβρο, στο Ζωγράφειο της Πόλης και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης» συνέχισε ο κ. Βαρθολομαίος και υπογράμμισε : «Στάσεις ζωής, όχι μόνο γνώσεις. Μας ενστάλαξαν την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, τον σεβασμό στις παραδόσεις μας, την αγάπη για τον άνθρωπο και τη φύση, την αξία της μελέτης και της μόρφωσης, την ανάγκη συμβολής στο κοινό καλό. Πάντοτε θυμόμαστε τα λόγια του φιλοσόφου Αριστοτέλη, ο οποίος διεκήρυττε ότι στους γονείς μας χρωστούμε το ζην, στους δασκάλους όμως το «ευ ζην» ή το «καλώς ζην», με την έννοια του «πράττειν τα καλά», δηλαδή την ανθρωπιά και την προσφορά στην κοινωνία, τα πνευματικά ενδιαφέροντα, τη δημιουργική σχέση μας με τον πολιτισμό».

Απόψε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επισκεφθεί την Ιερά Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο Πανόραμα, και θα παραβρεθεί σε σύναξη μοναστικών αδελφοτήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.