«Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι η ανάγκη για άμεση εκεχειρία. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε στην πορεία πως βούληση και των ΗΠΑ και της ΕΕ και της χώρας μας είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε σημερινές του δηλώσεις.

«Η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος που πριν, και πάνω από όλα, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στη θέση της περί παραβίασης των συνόρων».

«Επειδή βλέπω μια διάθεση κάποιων εντός συνόρων, να αμφισβητούν τη θέση μας υπέρ της Ουκρανίας, αυτό είναι επιζήμιο για τα εθνικά συμφέροντα», προσέθεσε.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή ειρηνευτικών δυνάμεων στην περιοχή αφορά μια επόμενη φάση των διαβουλεύσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας και «μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, είναι απόφαση του κάθε κράτους τι θα πράξη και συνεπώς είναι πολύ πρόωρη οποιαδήποτε συζήτηση. «Εδώ θα είμαστε και εμείς όπως και τα υπόλοιπα κράτη, ώστε να απαντήσουμε ξεκάθαρα για το πώς θα συνδράμουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά όχι με στρατεύματα».