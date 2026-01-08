Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε τα εξής:

«Δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με δύο προϋποθέσεις και μια επισήμανση. Η επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της ΕΕ για περισσότερα μέτρα. Ο διάλογος παραμένει αναγκαίος για όλες τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν για τον πρωτογενή τομέα. Είναι αναγκαίος ο διάλογος αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα για παραπάνω μέτρα. Οι όροι είναι αυτονόητοι. Ο πρώτος όρος είναι η αντιπροσωπία να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την Ελλάδα και ο δεύτερος όρος είναι να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Διάλογος είτε με εκπροσώπους του υπουργείου, είτε τον ίδιο τον υπουργό, είτε με τον πρωθυπουργό, με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε λοιπόν από εκείνους με όλη την καλή διάθεση».

Και συνέχισε, λέγοντας:

«Αυτό το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι ότι σε περίπτωση που γίνει η προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριες οδοί ή να εμποδιστεί η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, τότε η αστυνομία, ως οφείλει, με τις επιχειρήσεις που εκείνη θα κρίνει, πρέπει να επέμβει άμεσα. Γιατί δεν μπορεί να διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η λειτουργία του κράτους, οι μεταφορές προϊόντων, η λειτουργία της οικονομίας. Αυτό ως προς το πώς δεν πρέπει να κοπεί η χώρα στα δύο. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, η κυβέρνηση, ειδικά το προηγούμενο διάστημα, έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή. Όχι στα αιτήματα και στις διεκδικήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί ζητάνε το καλύτερο, όπως και κάθε επαγγελματική ομάδα, για τους ίδιους και για τα παιδιά τους. Αλλά στις κινητοποιήσεις είναι άλλο πράγμα να στηρίζεις είτε ως πολίτης τα αιτήματα ενός κλάδου και είναι άλλο πράγμα με τις κινητοποιήσεις σου να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες σου. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές υπήρχε μια κάποια δικαιολογία και πολύς κόσμος την έδινε. Οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν όπως ακριβώς είχαμε υποσχεθεί, με τα λεφτά που είχαμε υποσχεθεί που είναι περισσότερα από ποτέ. Όσο δικαίως ζητάει το φθηνότερο ρεύμα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος άλλο τόσο δικαίως ζητάει φθηνότερο ρεύμα ο φούρναρης, ο εστιάτορας, ο ελεύθερος επαγγελματίας και το κάθε νοικοκυριό στη χώρα. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών, είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Κάθε ώρα παραπάνω κινητοποιήσεων στρέφεται ενάντια στην κοινωνία».

Για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε σχέση με το ζήτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Καταρχάς να πούμε ότι επειδή η αντιπολίτευση κάποτε κυβέρνησε, όλα αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν τον τόπο, με τη λογική του “δώσ’ τα όλα” και του “λεφτά υπάρχουν”, ότι είναι αμετανόητοι. Και καμία άλλη κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τόσα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα όσο η δική μας.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν νομοθέτησε και εφάρμοσε για πάντα την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Όχι τώρα, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα προχωρήσαμε και σε έναν μηχανισμό στην αντλία. Όλοι αυτοί που λένε ότι τα μέτρα είναι λίγα δεν το έκαναν αυτό. Το ζητάνε πολλά χρόνια οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Καμία άλλη κυβέρνηση δεν εξασφάλισε για πάρα πολλά χρόνια φθηνό ρεύμα για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Όταν όλα αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν τον τόπο, δεν θυμάμαι να εξασφάλισαν ειδικά για τους αγρότες φθηνότερο ρεύμα.

Καμία άλλη κυβέρνηση δεν μείωσε το ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αν ήθελαν, αφού είναι τόσο ευαίσθητοι. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν προώθησε τόσα προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, για τα προβλήματα άρδευσης και για όλα τα διαχρονικά αιτήματα των ανθρώπων αυτών. Επίσης οι φόροι που μειώνουμε αφορούν και τους αγρότες. Δεν θυμάμαι τις κυβερνήσεις αυτές όταν είχαν την δυνατότητα να μειώνουν όλους αυτούς τους φόρους. Το μόνο που ξέρουν είναι να χαρακτηρίζουν όσα κάνουμε εμείς ότι είναι λίγα. Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί ακούει η κοινωνία συνολικά, δεν ακούνε μόνο οι αγρότες. Όποιος από την αντιπολίτευση προτείνει παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να πει στον κόσμο που ακούει -στους δικηγόρους, στους γιατρούς, στους μηχανικούς, στους λογιστές, στους δημοσίους υπαλλήλους, στους συνταξιούχους- πόσο θα τους φορολογήσει».

Για το τιμολόγιο της ΔΕΗ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Αυτή τη στιγμή, με βάση όσα ανακοινώθηκαν πριν από δύο χρόνια και εφαρμόζονται εδώ και δύο χρόνια, και επιπροσθέτως αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, η χώρα μας έχει, αν όχι το φθηνότερο, ένα από τα φθηνότερα αγροτικά ρεύματα στην Ευρώπη.

Και γνωρίζω ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο περιθώριο για κάτι περισσότερο.

Σίγουρα προς την τιμή αυτή. Τώρα, ως προς τον τρόπο που θα εφαρμοστεί, δηλαδή κάποιες τεχνικές διευθετήσεις, αυτό έχει να κάνει και με τις συζητήσεις που θα γίνουν και με τους αγρότες. Αλλά για να μην ανοίξω παράθυρο, δυνατότητα για παραπάνω μέτρα είτε στο ρεύμα είτε οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει.

Τεχνικές διευθετήσεις καλό είναι να γίνουν συνολικά».