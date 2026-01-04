Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στην κριτική που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την κατάσταση στη Βενεζουέλα.

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «ρηχότητα και ιδεοληψίες«, υπογραμμίζοντας ότι αυτές υπερισχύουν της υπευθυνότητας, που απαιτούν οι περιστάσεις.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κάτω από το μικροσκόπιο της κυβέρνησης

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίστηκε από τον Μαρινάκη ως αναμενόμενη, λόγω των διαχρονικών σχέσεων του κόμματος με το καθεστώς Μαδούρο. Εξέφρασε επίσης σοβαρές αμφιβολίες για την ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στον «δικτατορικό χαρακτήρα» του καθεστώτος Μαδούρο, κάτι που έχει υπογραμμίσει το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.