Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας, ενημέρωση (briefing) στους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες και ανταποκριτές του ξένου Τύπου.

Μεταξύ άλλων μίλησε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους εμπλεκόμενους «γαλάζιους» βουλευτές. Ο Παύλος Μαρινάκης, αρχικά αναφέρθηκε στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του στόχου του να πάψει η Ελλάδα να αποτελεί πελατειακό κράτος.

«Μιλάμε για πρόταση που θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά αλλά όποια αλλαγή θα ισχύσει μετά τις εκλογές. Αν και προβλέπει το Σύνταγμα ενός νόμου, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση άρα απαιτούνται και οι αυξημένες πλειοψηφίες.

Σωστά μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο. Αναστολή της βουλευτικής ιδιότητας για κάποιον ο οποίος επιλέγεται από τον πρωθυπουργό για υπουργός. Αν γίνει ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού θα επανέρχεται στη βουλευτική έδρα.

Πρέπει να δούμε τη συνολική πρόταση όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό γιατί για να προχωρήσει αυτή η πρόταση ίσως πρέπει να συζητήσουμε μείωση του αριθμού βουλευτών», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι «οι εκλογές του 2027 θα γίνουν με τον παρόντα εκλογικό νόμο» και σχετικά με τον αριθμό των βουλευτών διευκρίνισε:

«Γιατί είπα για μικρότερο αριθμό βουλευτών; Γιατί εφόσον λειτουργήσει, θα λειτουργούν 300 βουλευτικά γραφεία και άλλα υπουργικά. Δεν προαναγγέλλω τίποτα είναι υπό συζήτηση»

Για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς με αφορμή τον τελευταίο ανασχηματισμό απάντησε σε σχετική ερώτηση: «Και στην πρώτη τετραετία υπήρχαν εξωκοινοβουλευτικοί που εκτέθηκαν στον σταυρό και όλοι αυτοί κατέβηκαν στις εκλογές και μάλιστα κάποιοι πρώτευσαν. Οι ψηφοφόροι τους επιβράβευσαν. Υπάρχει μια ισορροπία».

Τι είπε για την Κατερίνα Παπακώστα

«Φαντάζομαι καλά είναι, δεν είναι ευχάριστο να εμπλέκεται το όνομά σου. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αθώα η κυρία Παπακώστα, αλλά είδα τον κτηνοτρόφο να λέει κάτι αντίθετο. Ας δούμε όλη την υπόθεση και μετά θα τοποθετηθούμε. Πριν μιλήσουμε για έναν άνθρωπο καλό θα είναι να υπερασπιστεί πρώτα τον εαυτό του»

Τι είπε για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

«Σωστή δήλωση ανάληψης ευθυνών χωρίς να συνεπάγεται ενοχή. Μια δήλωση η οποία αναγνωρίζεται συνολικά. Άρα δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας».