Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης έδωσε τις ημερομηνίες για τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων για τα καύσιμα.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/09 όπως συμβαίνει κάθε φορά ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15/10. Επίσης θα διαμορφωθεί η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα. Ήδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων».

Για το θέμα της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πως «δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλοι και επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ. Το θέμα είναι πως φτάσαμε και μειώσαμε φόρους. Το κάνουμε όσο μας επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Υπάρχουν 2 θέματα: να υπάρχουν τα λεφτά και επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών να δοθεί η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί. Καμία διγλωσσία και διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι θέλουμε να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες».

«Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Μέχρι την κρίση των πολιτών και επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη αυτός που κρίνει και αξιολογεί τέτοιες συμπεριφορές είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος και παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά μας είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε αποτελεσματικοί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τη Ντόρα Μπακογιάννη και τις τελευταίες δηλώσεις της περί «καβαλημένων υπουργών».

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη και το αν αποδοκιμάζει την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε πως «μετά από τόσα χρόνια και επειδή έχω τη νομοθετική αρμοδιότητα η κυβέρνηση έχει αποδείξει αν σέβεται τους δημοσιογράφους. Όσα έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια δεν έγιναν από την μεταπολίτευση.

Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ήταν μεταφορική χρήση του λόγου και ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Ελευθερόγλου. Ως προς το άλλο περιστατικό τις έντονης αυτής διαμάχης προηγήθηκε ένας διάλογος που δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσει την θέση του. Ο διάλογος οξύνθηκε γιατί το ίδιο θέμα έχει δημιουργήσει φόρτιση και ανέβηκαν οι τόνοι. Ο υπουργός εξέφρασε τις θέσεις και τις απόψεις του και όσα προσπαθεί να κάνει. Ο Α. Γεωργιάδης είναι εκείνος που στα πολύ δύσκολα δεν κρύβεται και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις.

Αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο όταν πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έγινε πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Μην κρυβόμαστε όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο.

Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής για το πως αντιμετωπίζει τον Τύπο και τα ΜΜΕ. Δεν θέλω να προσωποποιήσω συμπεριφορές».