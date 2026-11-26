Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βουλευτής Χανίων και τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, τοποθετήθηκε μετά την είδηση της σύλληψης του εκδότη Ι. Κουρτάκη, επαναφέροντας στο προσκήνιο παλαιότερη κοινοβουλευτική του τοποθέτηση και στοιχεία για διαφημιστικές δαπάνες του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το απόσπασμα από την ομιλία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 στη Βουλή

Ο κ. Πολάκης παρέθεσε τμήμα της ομιλίας του στη Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη συζήτηση της δεύτερης άρσης ασυλίας του έπειτα από μήνυση του Γιάννη Κουρτάκη, καθώς η πρώτη προσπάθεια στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 είχε καταψηφιστεί, αναφερόμενος στην επιχειρηματική πορεία του εκδότη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ομιλία του, στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 ο Κουρτάκης αγόρασε την εταιρεία διαχείρισης ιστοσελίδων «ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΠΕ» έναντι 20.000 ευρώ, μεταφέροντας την έδρα της στον Πειραιά, επί της οδού Ιάσωνος 2, απέναντι από την έδρα της ναυτιλιακής εταιρείας CAPITAL SHIP MANAGEMENT του Β. Μαρινάκη, ενώ η εταιρεία του κατέγραψε ζημίες 869.146 ευρώ το 2012 και 1.132.301 ευρώ το 2013.

Παράλληλα, ο βουλευτής έθεσε το ερώτημα πώς μια ζημιογόνος εταιρεία αγόρασε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 από κυπριακή εταιρεία τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά FM 90,1» έναντι 900.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι στις 4 Φεβρουαρίου 2014 η Εθνική Τράπεζα χορήγησε δάνειο 800.000 ευρώ στην εταιρεία με εγγύηση και ενέχυρο κατάθεση της υπεράκτιας εταιρείας C Treasute Ltd, την οποία φέρεται να εκπροσωπεί ο Ν. Συντυχάκης, πρόσωπο που ο κ. Πολάκης περιέγραψε ως εξ απορρήτων του Β. Μαρινάκη.

Τα ποσά από το ΚΕΕΛΠΝΟ το 2014 και η αρχειοθέτηση της μήνυσης

Στην ίδια ανάρτηση, ο βουλευτής Χανίων παρέθεσε αναλυτικά τα ποσά που, σύμφωνα με τον ίδιο, εισέπραξαν Μέσα του Γ. Κουρτάκη από το ΚΕΕΛΠΝΟ το 2014, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 1.039.462 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι εισπράχθηκαν 190.947 ευρώ για την εταιρεία ΠΑΡΑ ΕΝΑ, 178.083 ευρώ για το ΚΑΡΦΙ, 177.252 ευρώ για το Health Pro, 177.238 ευρώ για το ΑΛΑΤΙ & ΠΙΠΕΡΙ, 137.878 ευρώ για το Moneypro, 118.183 ευρώ για το APOSPASMA IKE, 59.881 ευρώ για τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, καθώς και 48.000 ευρώ για την ιστοσελίδα velona kai klosti μέσα σε τρεις μήνες λειτουργίας, την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε «site-ξέπλυμα».

Ο κ. Πολάκης σχολίασε δηκτικά την κοστολόγηση των καταχωρίσεων, αναφέροντας 15.000 ευρώ τον μήνα στο «Αλάτι & Πιπέρι» έναντι 5.000 ευρώ στα «Παραπολιτικά», καθώς και 20.000 ευρώ για άρθρο των «Παραπολιτικών» σχετικά με την πολιομυελίτιδα στη Συρία.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η σχετική μήνυση εναντίον του αρχειοθετήθηκε από την Εισαγγελία και δεν οδηγήθηκε στο ακροατήριο με το σκεπτικό ότι υπερασπίστηκε το δημόσιο συμφέρον.

Η πολιτική αιχμή στο υστερόγραφο

Κλείνοντας την ανάρτησή του με ένα υστερόγραφο, ο Παύλος Πολάκης άσκησε κριτική τόσο για τη μη τιμωρία των εμπλεκομένων στις υποθέσεις ΚΕΕΛΠΝΟ – Novartis επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για τη στρατηγική της τότε ηγεσίας του κόμματος την περίοδο 2019-2023. Όπως υποστήριξε, αν η ηγεσία εκείνης της περιόδου είχε αξιοποιήσει κεντρικά τις αποκαλύψεις του Τομέα Διαφάνειας, «το 2019 δεν θα χάναμε και το 2023 θα κερδίζαμε».