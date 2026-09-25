Στα άκρα οδηγείται η πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση για τη διαχείριση του ΕΟΔΥ και τα πεπραγμένα του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς ο τομεάρχης Διαφάνειας και Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, κατέθεσε νέο συμπληρωματικό υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Γιάννη Απατσίδη, ο βουλευτής Χανίων ζητά την άμεση διενέργεια εισαγγελικής εφόδου, αυτοψίας και κατάσχεσης ψηφιακών και φυσικών αρχείων σε ΕΟΔΥ και Υπουργείο Υγείας.

«Ζητούμε άμεση εισαγγελική αυτοψία, κατάσχεση των φυσικών και ψηφιακών αρχείων, των e-mail και των πρακτικών του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι και με ποια εντολή συγκάλυψαν τις απώλειες δημόσιου χρήματος και παρέδωσαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης σε υπόδικους τότε συνεργάτες του Υπουργού», σημειώνει ο Παύλος Πολάκης στο αίτημα.

Το αίτημα, το οποίο στρέφεται κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και του Άδωνη Γεωργιάδη, κοινοποιείται παράλληλα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την OLAF, τον Οικονομικό Εισαγγελέα και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αίτημα για Εισαγγελική έφοδο και κατάσχεση e-mail

Σε οξείς τόνους τοποθετήθηκε ο Παύλος Πολάκης κατά την κατάθεση του συμπληρωματικού υπομνήματος για την εκκρεμή δικογραφία διαφθοράς που αφορά τον ΕΟΔΥ, παραλληλίζοντας την υπόθεση με τις πρόσφατες εισαγγελικές παρεμβάσεις και εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) για την υπόθεση Μαζωνάκη.

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε τη αναγκαιότητα άμεσης εισαγγελικής αυτοψίας, ζητώντας τόσο την κατάσχεση των φυσικών και ψηφιακών αρχείων, των ηλεκτρονικών αλληλογραφιών (e-mail) και των πρακτικών του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ και τη διακρίβωση των προσώπων που έδωσαν τις εντολές για τη συγκάλυψη των απωλειών δημόσιου χρήματος, αλλά και τον έλεγχο της διαχείρισης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία, όπως υποστηρίζει, παραδόθηκαν σε υπόδικους συνεργάτες.

Τα 3 σημεία που «καίνε» την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας

Στο υπόμνημα που κατατέθηκε στη Δικαιοσύνη περιλαμβάνονται τρεις κεντρικοί άξονες καταγγελιών:

Κακουργηματική απιστία για την ανάκληση της παράστασης υποστήριξης κατηγορίας

Ο κ. Πολάκης αμφισβητεί τους πανηγυρισμούς του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, περί δικαίωσης, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών αναφέρει ρητά πως οι επίμαχες προσλήψεις «στερούνται νομιμότητας και τυγχάνουν μη σύννομες». Καταγγέλλει ως κακουργηματική απιστία (άρθρο 390 ΠΚ) την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΔΥ στις 12 Ιανουαρίου 2024 να ανακαλέσει την παράσταση πολιτικής αγωγής μόλις τρεις ημέρες πριν τη δίκη, προκειμένου να αποσειστεί η ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το Δημόσιο.

Παράνομοι διορισμοί υποδίκων στο Ταμείο Ανάκαμψης

Στο υπόμνημα καταγγέλλεται παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), καθώς υποστηρίζεται ότι η πολιτική ηγεσία παραβίασε τα κωλύματα του νόμου (ν. 4622/2019 και ν. 3528/2007). Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο διορισμός ως μετακλητής στενής συνεργάτιδας του Υπουργού, καθώς και η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου και συντονιστή έργων εκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης σε υποψήφιο βουλευτή της Ν.Δ., ο οποίος βαρυνόταν με αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα.

Απευθείας αναθέσεις και σύγκρουση συμφερόντων

Επιπλέον, καταγγέλλεται η έγκριση ανάθεσης νομικών υπηρεσιών ύψους 71.920 ευρώ (απόφαση ΚΠ 15109/26-06-2026) από τον ΕΟΔΥ προς τη δικηγορική εταιρεία του Αλέξιου Αθανασόπουλου, ο οποίος υπήρξε συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ζητείται εξονυχιστικός έλεγχος για το αν ο Οργανισμός κάλυψε τα δίδακτρα και αμοιβές των συνηγόρων των κατηγορουμένων του και αν υπήρξαν παράνομοι συμβιβασμοί με καταβολές αποζημιώσεων.

Διεθνής και δικαστική κοινοποίηση

Το υπόμνημα του Παύλου Πολάκη δεν περιορίστηκε στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, αλλά κοινοποιήθηκε ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), στον Οικονομικό Εισαγγελέα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αναλυτικά:

«Τα συντριπτικά στοιχεία που καίνε την ηγεσία του υπουργείου και τη διοίκηση του ΕΟΔΥ