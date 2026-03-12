Για τη διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, ρωτήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, την Πέμπτη (12/3).

«Με βάζετε σε πειρασμό»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι «εν τάξει, τώρα με βάζετε σε πειρασμό να πω κάτι, ότι φοβάμαι ο τρόπος που πάει να κάνει διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ ενισχύει τη διεύρυνση τη δική μας».

Αναλυτικά, η δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

«Δεν είναι δική μου δουλειά να πω αν γίνεται καλά ή όχι μια διεύρυνση, επί της αρχής είναι πολύ καλό πράγμα τα κόμματα να διευρύνονται, να έχουν ανοικτές πόρτες, το έχω απαντήσει πολλές φορές αυτό, απαντώντας και σε αντίστοιχη κριτική που έχει γίνει και στην περίπτωση τη δική μας, αρκεί η διεύρυνση, για μας μιλάω, να πατάει πάνω στις αρχές και στις αξίες ενός κόμματος και να μην το αλλοιώνει. Εν τάξει, τώρα με βάζετε σε πειρασμό να πω κάτι, ότι φοβάμαι ο τρόπος που πάει να κάνει διεύρυνση το ΠΑΣΟΚ ενισχύει τη διεύρυνση τη δική μας. Γιατί όσοι σοβαροί άνθρωποι ακόμα θέλουν να ακούσουν, και δεν είναι λίγοι που στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι και μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στελέχη, βλέπουν τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται σε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης ο κύριος Ανδρουλάκης, αρχίζουν και έχουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το αν θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν ή να παραμένουν εκεί».

