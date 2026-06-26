Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εκδήλωση «Greece in orbit – Η Ελλάδα στο διάστημα: Η επόμενη ημέρα» και τη συζήτηση που είχε με τον ιατρό διαστημικών αποστολών Αδριανό Γολέμη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε περιοδεία στον Δήμο Νέας Σμύρνης.

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την επίσκεψή του από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Milon Camp, το θερινό αθλητικό και δημιουργικό πρόγραμμα που διοργανώνει ο ιστορικός αθλητικός όμιλος της περιοχής «Μίλων», το οποίο απασχολεί καθημερινά δεκάδες παιδιά μέσα από μια σειρά αθλητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Αμέσως μετά, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε σε κεντρικό καφέ της Νέας Σμύρνης, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει σε χαλαρό κλίμα με τα μέλη του τοπικού Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι και να παίξει μια σύντομη παρτίδα τάβλι.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με πεζοπορία στην κεντρική αγορά της Νέας Σμύρνης.

Ο Πρωθυπουργός περπάτησε στους εμπορικούς δρόμους, όπου είχε διαδοχικούς διαλόγους με καταστηματάρχες για την κίνηση στην αγορά, καθώς και με πολίτες που πραγματοποιούσαν εκείνη την ώρα τα ψώνια τους.