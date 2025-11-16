Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο πρώην υπουργός και βουλευτής, Δημήτρης Σταμάτης, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή διαδρομή που συνδέθηκε στενά με τη Νέα Δημοκρατία και τη δημόσια διοίκηση.

Υπήρξε για δεκαετίες ενεργό μέλος της πολιτικής σκηνής, καταγράφοντας σημαντικές θέσεις ευθύνης και συμβάλλοντας σε κρίσιμες περιόδους της χώρας. Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, πόλη στην οποία επέλεξε να ζήσει μόνιμα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του.

Η ακαδημαϊκή του πορεία ξεκίνησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το επάγγελμα του δικηγόρου, το οποίο ασκούσε ενεργά και με συνέπεια παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα.

Η είσοδός του στη Βουλή πραγματοποιήθηκε το 1985, όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, θέση που διατήρησε έως το 1993.

Σημαντικός σταθμός στην πορεία του υπήρξε και η συμμετοχή του στη δημόσια διοίκηση, καθώς υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ενώ κατά την περίοδο 2005-2009 είχε αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Καθοριστική στιγμή στην καριέρα του ήταν στις 21 Ιουνίου 2012, όταν ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας στην τρικομματική κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, έχοντας την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία και τον συντονισμό των κυβερνητικών εταίρων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τη χώρα.

Η πολιτική του παρουσία συνεχίστηκε και το 2015, όταν στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου εξελέγη βουλευτής στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας

Μητσοτάκης για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη: «Αποχαιρετώ έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα»

«Υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα» αναφέρει η Νέα Δημοκρατία

Συλληπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη ανάρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Oλόκληρο το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη:

Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας:

Αναφέρει το κυβερνών κόμμα:

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη.

Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη:

«Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».