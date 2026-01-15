Πέθανε σε ηλικία 81 ετών, το πρωί της Πέμπτης (15/1) ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Νομάρχης, Θανάσης Χειμάρας.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του, πρώην βουλευτής Θέμης Χειμάρας, με ανάρτηση στα social media.

«Με βαθιά θλίψη και πόνο ψυχής αποχαιρετάμε τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, Θανάση, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίγεια διαδρομή του, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ήθους και προσφοράς.

Υπηρέτησε με αφοσίωση και ανιδιοτέλεια τον τόπο του ως Βουλευτής και Νομάρχης Φθιώτιδας, όμως για εμάς υπήρξε πάνω από όλα ο άνθρωπος που μας δίδαξε την αξιοπρέπεια και την αγάπη. Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλήρωτο, αλλά το φως της ψυχής του θα μας καθοδηγεί για πάντα.

Η Εξόδιος Ακολουθία, την οποία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, 16/01/2026 και ώρα 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το έργο του Ορφανοτροφείου Θηλέων Λαμίας και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδας.

Η παρουσία σας θα είναι για εμάς μεγάλη παρηγοριά σε αυτό το τελευταίο “αντίο”.

Γιώργος & Θέμης Χειμάρας».