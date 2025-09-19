Σε ηλικία 81 ετών, έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτικό μέλος της παράταξης Αλέκος Ακριβάκης, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του αλλά και στον πολιτικό κόσμο γενικότερα.

Ο Αλέκος Ακριβάκης ήταν γεννημένος στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944, ενώ σπούδασε νομικά στην Αθήνα και άσκησε τη δικηγορία.

Από νεαρή ηλικία υπήρξε θερμός υποστηρικτής του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το 1965, σε ηλικία μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας.

Το 1974 ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.