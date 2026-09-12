Ένα ιστορικό στέλεχος του κομμουνιστικού κινήματος και πρώην βουλευτής του ΚΚΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής, έφυγε από τη ζωή σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 79 ετών.

Ο εκλιπών έδινε τα τελευταία χρόνια μια σκληρή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Υπήρξε ηγετική μορφή της ΚΝΕ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΕ και βουλευτής, ενώ για τους αγώνες του κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών φυλακίστηκε και εξορίστηκε στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό.

Διακρινόταν σε όλη του τη διαδρομή για το σπάνιο ήθος, την ευγένεια και την πολιτική του συγκρότηση, χαίροντας βαθιάς εκτίμησης από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.

Τα νεανικά χρόνια και η αντιδικτατορική δράση

Ο Σπύρος Χαλβατζής γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη. Παράλληλα με τη φοίτησή του στο επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης, εργαζόταν σκληρά ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Η οργανωμένη πολιτική του δράση ξεκίνησε νωρίς, καθώς το 1962 έγινε μέλος της Νεολαίας ΕΔΑ, ενώ στη συνέχεια διατέλεσε Γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς.

Με την επιβολή της Χούντας των Συνταγματαρχών το 1967, συνελήφθη λόγω της πολιτικής του ιδιότητας και οδηγήθηκε στην εξορία, εκτίοντας ποινές στη Γυάρο, τη Λέρο και τον Ωρωπό.

Η αντιδικτατορική του δράση συνεχίστηκε αδιάκοπα, με αποτέλεσμα να εξοριστεί για δεύτερη φορά στη Γυάρο τον Νοέμβριο του 1973, μόλις μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967-1974, υπηρετώντας το σωματείο από θέσεις ευθύνης.

Ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Μετά τη μεταπολίτευση, ο Σπύρος Χαλβατζής εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντική του ΚΚΕ.

Εξελέγη για πρώτη φορά στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ το 1978. Από το 1979 έως το 1986 διατέλεσε Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, καθοδηγώντας τη νεολαία του κόμματος σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο.

Στη συνέχεια, από το 1986 έως το 2009, υπήρξε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ, διαδραματίζοντας κομβικό ρόλο στη χαράξη της πολιτικής γραμμής του κόμματος για πάνω από δύο δεκαετίες.

Η πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και το κοινοβούλιο

Παράλληλα με τα κομματικά του καθήκοντα, ο Σπύρος Χαλβατζής υπηρέτησε με συνέπεια την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον κοινοβουλευτισμό. Διατέλεσε Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθήνας από το 1994 έως το 2002, ενώ από το 2002 έως το 2007 υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων. Επιπλέον, εξελέγη βουλευτής του ΚΚΕ και εκπροσώπησε το κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων από το 2007 έως το 2014.

Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.