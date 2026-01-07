Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων, με αφορμή την παρουσία του στον εορτασμό των Θεοφανείων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου εκπροσώπησε την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, κατά την οποία συζητήθηκε το πολυδιάστατο έργο του Πατριαρχείου και η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της διασποράς, οι οποίες διατηρούν ζωντανά τη γλώσσα, τα ήθη και την πνευματική ταυτότητα του Ελληνισμού.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβερνητική στήριξη έχει ήδη αποτυπωθεί έμπρακτα, μέσα από την ενίσχυση των εκκλησιαστικών δομών, τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τις οργανικές θέσεις των κληρικών στην Ελλάδα, καθώς και τη σύσταση 600 νέων οργανικών θέσεων κληρικών στα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και στις Ελληνορθόδοξες Εκκλησίες σε όλο τον κόσμο.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε και στη συμβολική σημασία του Φαναρίου, το οποίο χαρακτήρισε τόπο με ιδιαίτερη ιστορική και πνευματική βαρύτητα, ενώ περιέγραψε την Κωνσταντινούπολη ως σημείο συνάντησης της ιστορίας με τη σύγχρονη ζωή.