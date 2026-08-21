Στα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν για την ελληνική οικονομία από την πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 12,84 δισ. ευρώ, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη κυβερνητική επιλογή δεν εξασφαλίζει μόνο σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τους τόκους, αλλά δημιουργεί ταυτόχρονα τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να στηριχθούν έμπρακτα οι πολίτες και να ενισχυθεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η στρατηγική αυτή αποτελεί μια συνειδητή επιλογή δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ελάφρυνση της χώρας από το βάρος του χρέους, ώστε αυτό να μην κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές. Εξηγώντας τα οικονομικά δεδομένα, ο Πιερρακάκης σημειώνει χαρακτηριστικά: «Για κάθε €1 δισ. κερδίζουμε περίπου €30 εκατ. σε τόκους τον χρόνο», προσθέτοντας πως η πρόωρη εξόφληση των 12,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος 370 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αγγίζει τα 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος επταετίας.

Παράλληλα, η ανάρτηση συνοδεύεται από ένα βίντεο, στο οποίο ο υπουργός Οικονομικών δίνει αναλυτικές εξηγήσεις για τη διαχείριση των πόρων, απαντώντας ευθέως και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Pierrakakis (@pierrakakis)

Ειδικότερα, στο μήνυμά του αναφέρει:

«Πώς γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας; Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους τον χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε πρόωρα τα 26,5 δισ. Δηλαδή τα μισά.

Φέτος, αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. 2,6 δισ. ευρώ δηλαδή μέσα στην επταετία. Τι λέει η αντιπολίτευση; Η αντιπολίτευση λέει γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες.

Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη.

Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράξει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος και δεν θα το παραδώσει στην επόμενη».